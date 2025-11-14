РУС
Новости Атака беспилотников
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Воздушные силы сообщили о новой массированной атаке РФ ударными беспилотниками

Вечером 14 ноября российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Где фиксируется движение вражеских дронов?

БПЛА на севере Черниговщины (Корюковский, Черниговский районы), курс юго-западный, - сообщалось в 19:24.

БПЛА на Днепропетровщине (Синельниковский район), курс западный, - сообщалось в 19:55.

В 20:48 ВС сообщили:

  • БПЛА в Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в Шосткинском районе Сумщины, курс юго-западный.

беспилотник (4533) атака (720) Воздушные силы (2787)
