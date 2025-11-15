Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 14 листопада російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Де фіксується рух ворожих дронів?
БпЛА на півночі Чернігівщини (Корюківський, Чернігівський райони), курс південно-західний, - повідомлялося о 19:24.
БпЛА на Дніпропетровщині (Синельниківський район), курс західний, - повідомлялося о 19:55.
О 20:48 ПС повідомили:
- БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний.
- БпЛА в Шосткинському районі Сумщини, курс південно-західний.
Оновлення щодо руху ворожих дронів
О 21:59 ПС повідомили:
- БпЛА на межі Запоріжжя та Дніпропетровщини, курс північно-західний.
- БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс західний.
Поблизу узбережжя Одещини - ворожий розвідувальний БпЛА. Залучено засоби для збиття.
О 22:44 ПС повідомили:
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
- БпЛА курсом на/повз Синельникове.
- БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Харківщину.
- БпЛА в Конотопському районі Сумщини, курс південний
Оновлення
БпЛА повз Комишуваху, курсом на Нікопольський район Дніпропетровщини, - повідомлялося о 23:25.
БпЛА над Запоріжжям. Перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 23:54.
БпЛА на півночі Харківщини, курс південний, - повідомлялося о 23:58.
Оновлення
О 00:51 ПС повідомили:
- БпЛА західніше Одеси, курс північно-західний.
- БпЛА в південно-західній частині Миколаївщини, курс північний.
- БпЛА повз Бериславський район ХерсонщиниКриворізький район ДніпропетровщиниДніпровський районкурсом на Синельникове
Згодом ПС повідомили:
- БпЛА на півдні Миколаївщини, курс західний.
- БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північний.
- БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини/Миколаївщини
- БпЛА курсом на Дніпро зі сходу та півдня
