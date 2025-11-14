На фронте произошло 256 боевых столкновений, 102 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 22:00 14 ноября на фронте произошло 256 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня враг нанес один ракетный и 28 авиационных ударов, применил 20 ракет и сбросил 58 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 3263 дрона-камикадзе и осуществили 3418 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с российскими захватчиками. Враг осуществил 163 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг десять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении: вблизи Волчанска, Синельниково, Одрадного, Двуречанского и в сторону Колодезного.

Пять раз агрессор пытался продвигаться на наши позиции на Купянском направлении в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки. Одна из вражеских атак продолжается до сих пор.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отразили 25 российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Твердохлебово, Карповка, Колодези, Шандриголово, Мирное, Заречное, Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Ольговка, Дружелюбровка, Новый Мир.

На Славянском направлении украинские воины отразили 17 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения с противником в районах Федоровки, Васюковки, Майского и Орехово-Василевки.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отразили 33 вражеские атаки вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русина Яра и в сторону Константиновки и Полтавки.

На Покровском направлении в течение суток агрессор 102 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Орехово и Дачное. По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 158 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две боевые бронированные машины, две единицы автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов; поразили танк, три боевые бронированные машины и 14 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении наши защитники отразили 17 вражеских атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Ялта, Александроград, Степовое, Привольное, Егоровка и Красногорское. Еще 6 боевых столкновений продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг осуществил 15 штурмовых действий, украинские защитники отразили атаки в районах Сладкого, Яблочного и в сторону Зеленого Гая.

На Ореховском направлении противник наступал четыре раза: вблизи Степногорска и в сторону Приморского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.