Продолжаются бои на Покровском направлении, Силы обороны отбили уже 27 вражеских атак, - Генштаб

С начала суток, 15 ноября 2025 года, по состоянию на данный момент на фронте враг 69 раз атаковал позиции Сил обороны.

Удары по территории Украины

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности - населенные пункты Бобылевка Сумской области; Сергеевское, Хреновка Черниговской области.

Обстановка на севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз пытался проводить наступательные действия. Также враг осуществил 94 обстрела, в частности пять - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Севере

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили один штурм врага в направлении Двуречанского.

Противник с начала суток дважды атаковал на Купянском направлении в сторону Песчаного и Новоплатоновки. В данное время идет один бой.

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении украинские подразделения отбили две атаки. Еще одно сражение продолжается. Противник атакует в районах Колодязей и в сторону населенных пунктов Дружелюбровка и Боровая.

На Славянском направлении украинские воины отразили пять вражеских атак - подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Переездного и в направлении Звановки, еще одно сражение продолжается.

На Краматорском направлении произошло три штурма противника в районах Миньковки и Предтечиного.

На Константиновском направлении российские оккупанты 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Плещиевки, Константиновки, Русина Яра и в сторону Софиевки. Украинские подразделения отразили восемь атак, еще три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 29 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 27 атак, бои продолжаются.

Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении захватчики шесть раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Привольное и Зеленый Гай. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отражают три атаки в направлении Варваровки. Авиаудар противника подверглось Зализнычное.

На Ореховском направлении противник трижды наступал: вблизи Степногорска и Степового. Одно сражение еще продолжается. Авиационные удары подверглись Приморское и Малокатериновка.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Антоновского моста.

