РУС
Новости Атака беспилотников
563 3

Рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

шахеди

Вечером субботы, 15 ноября, продолжается атака российских беспилотников, которая не прекращалась с ночи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда двигались вражеские дроны?

БПЛА в Бориспольском районе Киевской области, курс юго-западный, - сообщалось в 19:08.

БПЛА из Черкасской области в Кировоградскую область (Головановский район), курс юго-западный, - сообщалось в 19:12.

Вражеский БПЛА на н.п. Лозовая в Харьковской области с севера, - сообщалось в 19:24.

Вражеский БПЛА на н.п. Лозовая в Харьковской области с севера, - сообщалось в 19:27.

БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область (Полтавский район), курс юго-западный, - сообщалось в 19:37.

БПЛА в Новоукраинском районе Кировоградской области, курс юго-восточный, - сообщалось в 19:57.

БПЛА в Берестинском районе Харьковской области, курс юго-восточный, - сообщалось в 20:08.

БПЛА на севере Николаевской области, курс на запад, - сообщалось в 20:14.

Впоследствии ВС сообщили о:

  • БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область;
  • БПЛА в направлении Полтавы с севера;
  • БПЛА на востоке Запорожья, курс на запад;
  • БПЛА из Запорожья в Днепропетровскую область, северо-западный;
  • БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область, направление Полтава;
  • БПЛА на Полтавщине, курс на юг;
  • Вражеский БПЛА на н.п. Лозовая в Харьковской области с востока;
  • БПЛА в Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный;
  • БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область.

Юрій Касьянов
Дронова ППО - прекрасна річ на фронті, і іншої там немає, на жаль, але для захисту міст від масових дронових атак вона не годиться.

Хоч 10 тисяч дронів-перехоплювачів роби на добу - не захистить, тому що така ППО більш ресурсовитратна і менш ефективна, ніж традиційна зенітно-ракетна ППО, тому що на кожен дрон потрібен досвідчений оператор, потрібен радар, потрібен екіпаж, а оператор може запускати і керувати тільки одним дроном послідовно. Дрони-перехоплювачі майже марні в погану погоду - дощ, туман, сильний вітер.

Я казав таке? - казав. Казав, що треба вкладати ресурси у створення своєї зенітно-ракетної системи на зразок російського "Панциря"? - казав. Казав, що знаю, як це зробити? - казав.

Уже другий рік говорю про це. Тому що ЗРК - всепогодні, один комплекс з одним радаром і десятками ракет може одночасно обстрілювати десятки цілей. Не потрібна армія досвідчених операторів (а де її взяти?). Не потрібні сотні екіпажів для запуску дронів.

Потрібно з десяток українських "Панцирів", щоб захистити, наприклад, Київ від шахедів і крилатих ракет.

Ракети у цієї системи дуже недорогі, тому що вони не мають головки самонаведення і керуються радаром - від 10 тисяч доларів за штуку, а ймовірність збиття "шахеда" - 95%.

Звичайно, Касьянов - ворог, тому що посмів говорити правду, яка суперечить лінії партії. Але інакше і бути не може, тому що Касьянов - військовий інженер, і добре знає свою справу. Вміє робити безпілотники і ракети. І не бреше.

І навіть якщо Касьянова примусять мовчати, запроторивши у СІЗО, правда буде лізти в життя українців все більшими руйнуваннями, холодною зимою, і відсутністю блекаута у москві.
15.11.2025 23:24 Ответить
Призначать наступних винних і посадять їх, але ситуація не покращиться.

Тому що доки дурні популісти, паркетні генерали і мстиві корупціонери будуть керувати нашим життям, заробляти на дроновій ППО і на далекобійних дронах - простим українцям буде тільки гірше і гірше.

Тому що займатися технікою, будувати ППО, робити дрони і ракети, захищати Київ, і влаштовувати блекаут на москві повинні математики, інженери, конструктори.
15.11.2025 23:26 Ответить
давно не прилітало по самарській групі НПЗ - по Сизранському і Куйбишевському НПЗ. Новокуйбишевський ще ремонтується. хоча можно і туди, щоб два рази не вставать.
Ну і продовжувати Воронєж після вчорашнього фейєрверка на "Конструкторському бюро Хімавтоматикі". Там у Воронєжі повно військових заводів - вже майже рік не прилітало на завод "ПРОТЭК", ні разу не прилітало на ВНИИ "Вєга". на ВЦКБ "Полюс", на підприємство "ТИКЭЛ", на НПО "РИФ"... а це все виробники військової техніки. А щоб придати святкового різнокольорового забарвлення цій двіжухє, то треба захєрачити по "Воронєжсінтезкаучуку".
Чекаємо на гарні новини.
15.11.2025 23:38 Ответить
 
 