Рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером субботы, 15 ноября, продолжается атака российских беспилотников, которая не прекращалась с ночи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда двигались вражеские дроны?
БПЛА в Бориспольском районе Киевской области, курс юго-западный, - сообщалось в 19:08.
БПЛА из Черкасской области в Кировоградскую область (Головановский район), курс юго-западный, - сообщалось в 19:12.
Вражеский БПЛА на н.п. Лозовая в Харьковской области с севера, - сообщалось в 19:24.
Вражеский БПЛА на н.п. Лозовая в Харьковской области с севера, - сообщалось в 19:27.
БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область (Полтавский район), курс юго-западный, - сообщалось в 19:37.
БПЛА в Новоукраинском районе Кировоградской области, курс юго-восточный, - сообщалось в 19:57.
БПЛА в Берестинском районе Харьковской области, курс юго-восточный, - сообщалось в 20:08.
БПЛА на севере Николаевской области, курс на запад, - сообщалось в 20:14.
Впоследствии ВС сообщили о:
- БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область;
- БПЛА в направлении Полтавы с севера;
- БПЛА на востоке Запорожья, курс на запад;
- БПЛА из Запорожья в Днепропетровскую область, северо-западный;
- БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область, направление Полтава;
- БПЛА на Полтавщине, курс на юг;
- Вражеский БПЛА на н.п. Лозовая в Харьковской области с востока;
- БПЛА в Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный;
- БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дронова ППО - прекрасна річ на фронті, і іншої там немає, на жаль, але для захисту міст від масових дронових атак вона не годиться.
Хоч 10 тисяч дронів-перехоплювачів роби на добу - не захистить, тому що така ППО більш ресурсовитратна і менш ефективна, ніж традиційна зенітно-ракетна ППО, тому що на кожен дрон потрібен досвідчений оператор, потрібен радар, потрібен екіпаж, а оператор може запускати і керувати тільки одним дроном послідовно. Дрони-перехоплювачі майже марні в погану погоду - дощ, туман, сильний вітер.
Я казав таке? - казав. Казав, що треба вкладати ресурси у створення своєї зенітно-ракетної системи на зразок російського "Панциря"? - казав. Казав, що знаю, як це зробити? - казав.
Уже другий рік говорю про це. Тому що ЗРК - всепогодні, один комплекс з одним радаром і десятками ракет може одночасно обстрілювати десятки цілей. Не потрібна армія досвідчених операторів (а де її взяти?). Не потрібні сотні екіпажів для запуску дронів.
Потрібно з десяток українських "Панцирів", щоб захистити, наприклад, Київ від шахедів і крилатих ракет.
Ракети у цієї системи дуже недорогі, тому що вони не мають головки самонаведення і керуються радаром - від 10 тисяч доларів за штуку, а ймовірність збиття "шахеда" - 95%.
Звичайно, Касьянов - ворог, тому що посмів говорити правду, яка суперечить лінії партії. Але інакше і бути не може, тому що Касьянов - військовий інженер, і добре знає свою справу. Вміє робити безпілотники і ракети. І не бреше.
І навіть якщо Касьянова примусять мовчати, запроторивши у СІЗО, правда буде лізти в життя українців все більшими руйнуваннями, холодною зимою, і відсутністю блекаута у москві.
Тому що доки дурні популісти, паркетні генерали і мстиві корупціонери будуть керувати нашим життям, заробляти на дроновій ППО і на далекобійних дронах - простим українцям буде тільки гірше і гірше.
Тому що займатися технікою, будувати ППО, робити дрони і ракети, захищати Київ, і влаштовувати блекаут на москві повинні математики, інженери, конструктори.
Ну і продовжувати Воронєж після вчорашнього фейєрверка на "Конструкторському бюро Хімавтоматикі". Там у Воронєжі повно військових заводів - вже майже рік не прилітало на завод "ПРОТЭК", ні разу не прилітало на ВНИИ "Вєга". на ВЦКБ "Полюс", на підприємство "ТИКЭЛ", на НПО "РИФ"... а це все виробники військової техніки. А щоб придати святкового різнокольорового забарвлення цій двіжухє, то треба захєрачити по "Воронєжсінтезкаучуку".
Чекаємо на гарні новини.