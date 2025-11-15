Рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером субботы, 15 ноября, продолжается атака российских беспилотников, которая не прекращалась с ночи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда двигались вражеские дроны?

БПЛА в Бориспольском районе Киевской области, курс юго-западный, - сообщалось в 19:08.

БПЛА из Черкасской области в Кировоградскую область (Головановский район), курс юго-западный, - сообщалось в 19:12.

Вражеский БПЛА на н.п. Лозовая в Харьковской области с севера, - сообщалось в 19:24.

БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область (Полтавский район), курс юго-западный, - сообщалось в 19:37.

БПЛА в Новоукраинском районе Кировоградской области, курс юго-восточный, - сообщалось в 19:57.

БПЛА в Берестинском районе Харьковской области, курс юго-восточный, - сообщалось в 20:08.

БПЛА на севере Николаевской области, курс на запад, - сообщалось в 20:14.

Впоследствии ВС сообщили о:

БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область;

БПЛА в направлении Полтавы с севера;

БПЛА на востоке Запорожья, курс на запад;

БПЛА из Запорожья в Днепропетровскую область, северо-западный;

БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область, направление Полтава;

БПЛА на Полтавщине, курс на юг;

Вражеский БПЛА на н.п. Лозовая в Харьковской области с востока;

БПЛА в Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный;

БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область.

