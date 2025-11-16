Рашисти атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 15 листопада, триває атака російських безпілотників, яка не припиняла з ночі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди рухалися ворожі дрони?
БпЛА в Бориспільському районі Київщини, курс південно-західний, - повідомлялося о 19:08.
БпЛА з Черкащани на Кіровоградщину(Голованівський район), курс південно-західний, - повідомлялося о 19:12.
Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині з півночі, - повідомлялося о 19:24.
Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині з півночі, - повідомлялося о 19:27.
БпЛА з Харківщини на Полтавщину (Полтавський район), курс південно-західний, - повідомлялося о 19:37.
БпЛА в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, курс південно-східний, - повідомлялося о 19:57.
БпЛА в Берестинському районі Харківщини, курс південно-східний, - повідомлялося о 20:08.
БпЛА на півночі Миколаївщини, курс на захід, - повідомлялося о 20:14.
Згодом ПС повідомили про:
- БпЛА з Харківщини на Полтавщину;
- БпЛА в напрямку Полтави з півночі;
- БпЛА на сході Запоріжжя, курс на захід;
- БпЛА з Запоріжжя на Дніпропетровщину, північно-західний;
- БпЛА з Харківщини на Полтавщину,напрямок Полтава;
- БпЛА на Полтавщині, курс на південь;
- Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині зі сходу;
- БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний;
- БпЛА з Харківщини на Полтавщину.
Оновлення щодо руху ворожих дронів
ПС повідомили про:
- БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину;
- Одещина: БпЛА курсом на Одесу;
- Ворожі БпЛА продовжують рух в напрямку громади Маяки на Одещині;
- БпЛА з Харківщини на Полтавщину;
- БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. напрямок н.п.Сергіївка;
- БпЛА в Роменському районі Сумщини, курс південний;
- БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину, напрямок Павлоград
Дронова ППО - прекрасна річ на фронті, і іншої там немає, на жаль, але для захисту міст від масових дронових атак вона не годиться.
Хоч 10 тисяч дронів-перехоплювачів роби на добу - не захистить, тому що така ППО більш ресурсовитратна і менш ефективна, ніж традиційна зенітно-ракетна ППО, тому що на кожен дрон потрібен досвідчений оператор, потрібен радар, потрібен екіпаж, а оператор може запускати і керувати тільки одним дроном послідовно. Дрони-перехоплювачі майже марні в погану погоду - дощ, туман, сильний вітер.
Я казав таке? - казав. Казав, що треба вкладати ресурси у створення своєї зенітно-ракетної системи на зразок російського "Панциря"? - казав. Казав, що знаю, як це зробити? - казав.
Уже другий рік говорю про це. Тому що ЗРК - всепогодні, один комплекс з одним радаром і десятками ракет може одночасно обстрілювати десятки цілей. Не потрібна армія досвідчених операторів (а де її взяти?). Не потрібні сотні екіпажів для запуску дронів.
Потрібно з десяток українських "Панцирів", щоб захистити, наприклад, Київ від шахедів і крилатих ракет.
Ракети у цієї системи дуже недорогі, тому що вони не мають головки самонаведення і керуються радаром - від 10 тисяч доларів за штуку, а ймовірність збиття "шахеда" - 95%.
Звичайно, Касьянов - ворог, тому що посмів говорити правду, яка суперечить лінії партії. Але інакше і бути не може, тому що Касьянов - військовий інженер, і добре знає свою справу. Вміє робити безпілотники і ракети. І не бреше.
І навіть якщо Касьянова примусять мовчати, запроторивши у СІЗО, правда буде лізти в життя українців все більшими руйнуваннями, холодною зимою, і відсутністю блекаута у москві.
Тому що доки дурні популісти, паркетні генерали і мстиві корупціонери будуть керувати нашим життям, заробляти на дроновій ППО і на далекобійних дронах - простим українцям буде тільки гірше і гірше.
Тому що займатися технікою, будувати ППО, робити дрони і ракети, захищати Київ, і влаштовувати блекаут на москві повинні математики, інженери, конструктори.
Ну і продовжувати Воронєж після вчорашнього фейєрверка на "Конструкторському бюро Хімавтоматикі". Там у Воронєжі повно військових заводів - вже майже рік не прилітало на завод "ПРОТЭК", ні разу не прилітало на ВНИИ "Вєга". на ВЦКБ "Полюс", на підприємство "ТИКЭЛ", на НПО "РИФ"... а це все виробники військової техніки. А щоб придати святкового різнокольорового забарвлення цій двіжухє, то треба захєрачити по "Воронєжсінтезкаучуку".
Чекаємо на гарні новини.
Послухайте цього чувака, він говорить дєло !!