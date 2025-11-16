Рашисти атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 15 листопада, триває атака російських безпілотників, яка не припиняла з ночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди рухалися ворожі дрони?

БпЛА в Бориспільському районі Київщини, курс південно-західний, - повідомлялося о 19:08.

БпЛА з Черкащани на Кіровоградщину(Голованівський район), курс південно-західний, - повідомлялося о 19:12.

Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині з півночі, - повідомлялося о 19:24.

Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині з півночі, - повідомлялося о 19:27.

БпЛА з Харківщини на Полтавщину (Полтавський район), курс південно-західний, - повідомлялося о 19:37.

БпЛА в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, курс південно-східний, - повідомлялося о 19:57.

БпЛА в Берестинському районі Харківщини, курс південно-східний, - повідомлялося о 20:08.

БпЛА на півночі Миколаївщини, курс на захід, - повідомлялося о 20:14.

Згодом ПС повідомили про:

БпЛА з Харківщини на Полтавщину;

БпЛА в напрямку Полтави з півночі;

БпЛА на сході Запоріжжя, курс на захід;

БпЛА з Запоріжжя на Дніпропетровщину, північно-західний;

БпЛА з Харківщини на Полтавщину,напрямок Полтава;

БпЛА на Полтавщині, курс на південь;

Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині зі сходу;

БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний;

БпЛА з Харківщини на Полтавщину.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

ПС повідомили про:

БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину;

Одещина: БпЛА курсом на Одесу;

Ворожі БпЛА продовжують рух в напрямку громади Маяки на Одещині;

БпЛА з Харківщини на Полтавщину;

БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. напрямок н.п.Сергіївка;

БпЛА в Роменському районі Сумщини, курс південний;

БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину, напрямок Павлоград

