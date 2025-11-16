Рашисти атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 15 листопада, триває атака російських безпілотників, яка не припиняла з ночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди рухалися ворожі дрони?

БпЛА в Бориспільському районі Київщини, курс південно-західний, - повідомлялося о 19:08.

БпЛА з Черкащани на Кіровоградщину(Голованівський район), курс південно-західний, - повідомлялося о 19:12.

Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині з півночі, - повідомлялося о 19:24.

Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині з півночі, - повідомлялося о 19:27.

БпЛА з Харківщини на Полтавщину (Полтавський район), курс південно-західний, - повідомлялося о 19:37.

БпЛА в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, курс південно-східний, - повідомлялося о 19:57.

БпЛА в Берестинському районі Харківщини, курс південно-східний, - повідомлялося о 20:08.

БпЛА на півночі Миколаївщини, курс на захід, - повідомлялося о 20:14.

Згодом ПС повідомили про:

  • БпЛА з Харківщини на Полтавщину;
  • БпЛА в напрямку Полтави з півночі;
  • БпЛА на сході Запоріжжя, курс на захід;
  • БпЛА з Запоріжжя на Дніпропетровщину, північно-західний;
  • БпЛА з Харківщини на Полтавщину,напрямок Полтава;
  • БпЛА на Полтавщині, курс на південь;
  • Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині зі сходу;
  • БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний;
  • БпЛА з Харківщини на Полтавщину.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

ПС повідомили про:

  • БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину;
  • Одещина: БпЛА курсом на Одесу;
  • Ворожі БпЛА продовжують рух в напрямку громади Маяки на Одещині;
  • БпЛА з Харківщини на Полтавщину;
  • БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. напрямок н.п.Сергіївка;
  • БпЛА в Роменському районі Сумщини, курс південний;
  • БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину, напрямок Павлоград

Юрій Касьянов
Дронова ППО - прекрасна річ на фронті, і іншої там немає, на жаль, але для захисту міст від масових дронових атак вона не годиться.

Хоч 10 тисяч дронів-перехоплювачів роби на добу - не захистить, тому що така ППО більш ресурсовитратна і менш ефективна, ніж традиційна зенітно-ракетна ППО, тому що на кожен дрон потрібен досвідчений оператор, потрібен радар, потрібен екіпаж, а оператор може запускати і керувати тільки одним дроном послідовно. Дрони-перехоплювачі майже марні в погану погоду - дощ, туман, сильний вітер.

Я казав таке? - казав. Казав, що треба вкладати ресурси у створення своєї зенітно-ракетної системи на зразок російського "Панциря"? - казав. Казав, що знаю, як це зробити? - казав.

Уже другий рік говорю про це. Тому що ЗРК - всепогодні, один комплекс з одним радаром і десятками ракет може одночасно обстрілювати десятки цілей. Не потрібна армія досвідчених операторів (а де її взяти?). Не потрібні сотні екіпажів для запуску дронів.

Потрібно з десяток українських "Панцирів", щоб захистити, наприклад, Київ від шахедів і крилатих ракет.

Ракети у цієї системи дуже недорогі, тому що вони не мають головки самонаведення і керуються радаром - від 10 тисяч доларів за штуку, а ймовірність збиття "шахеда" - 95%.

Звичайно, Касьянов - ворог, тому що посмів говорити правду, яка суперечить лінії партії. Але інакше і бути не може, тому що Касьянов - військовий інженер, і добре знає свою справу. Вміє робити безпілотники і ракети. І не бреше.

І навіть якщо Касьянова примусять мовчати, запроторивши у СІЗО, правда буде лізти в життя українців все більшими руйнуваннями, холодною зимою, і відсутністю блекаута у москві.
15.11.2025 23:24 Відповісти
Призначать наступних винних і посадять їх, але ситуація не покращиться.

Тому що доки дурні популісти, паркетні генерали і мстиві корупціонери будуть керувати нашим життям, заробляти на дроновій ППО і на далекобійних дронах - простим українцям буде тільки гірше і гірше.

Тому що займатися технікою, будувати ППО, робити дрони і ракети, захищати Київ, і влаштовувати блекаут на москві повинні математики, інженери, конструктори.
15.11.2025 23:26 Відповісти
давно не прилітало по самарській групі НПЗ - по Сизранському і Куйбишевському НПЗ. Новокуйбишевський ще ремонтується. хоча можно і туди, щоб два рази не вставать.
Ну і продовжувати Воронєж після вчорашнього фейєрверка на "Конструкторському бюро Хімавтоматикі". Там у Воронєжі повно військових заводів - вже майже рік не прилітало на завод "ПРОТЭК", ні разу не прилітало на ВНИИ "Вєга". на ВЦКБ "Полюс", на підприємство "ТИКЭЛ", на НПО "РИФ"... а це все виробники військової техніки. А щоб придати святкового різнокольорового забарвлення цій двіжухє, то треба захєрачити по "Воронєжсінтезкаучуку".
Чекаємо на гарні новини.
15.11.2025 23:38 Відповісти
Ей, працює там хтось на Банковій ?
Послухайте цього чувака, він говорить дєло !!
16.11.2025 01:13 Відповісти
Банкова цим не займається. Це не їх компетенція. І це добре.
16.11.2025 01:15 Відповісти
Вже прилетіли, в Білгород Дністровському районі відбомбились по підстанції, практично весь район без світла. Все ППО було стрілецьке, щось там збивали, але і дісталось. Є стара зенітна гармата С-60, але про неї чомусь забули. Набагато ефективніша чим кулемети, бо снаряди розривні, будуть рвати шахеди як тузик грєлку
16.11.2025 03:17 Відповісти
 
 