Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 159 420 человек (+1 160 за сутки), 11 355 танков, 34 486 артсистем, 23 594 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 159 420 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 17.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 159 420 (+1 160) человек

танков – 11 355 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 23 594 (+3) ед.

артиллерийских систем – 34 486 (+17) ед.

РСЗО – 1 544 (+1) ед.

средства ПВО – 1 246 (+2) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 499 (+213) ед.

крылатые ракеты – 3 940 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 67 536 (+72) ед.

специальная техника – 4 000 (+0) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 195 боевых столкновений. Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб