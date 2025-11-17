Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 159 420 человек (+1 160 за сутки), 11 355 танков, 34 486 артсистем, 23 594 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 159 420 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 17.11.25 ориентировочно составляют:
личного состава – около 1 159 420 (+1 160) человек
танков – 11 355 (+2) ед.
боевых бронированных машин – 23 594 (+3) ед.
артиллерийских систем – 34 486 (+17) ед.
РСЗО – 1 544 (+1) ед.
средства ПВО – 1 246 (+2) ед.
самолетов – 428 (+0) ед.
вертолетов – 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 499 (+213) ед.
крылатые ракеты – 3 940 (+0) ед.
корабли / катера – 28 (+0) ед.
подводные лодки – 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 67 536 (+72) ед.
специальная техника – 4 000 (+0) ед.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
97 одиниць знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Броня 5, арта та логістика норм.
Сукупна арта перевалила за 36000! Спецтехніка 4000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 159 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Чувашська Республіка.