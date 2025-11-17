РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10820 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 273 5

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 159 420 человек (+1 160 за сутки), 11 355 танков, 34 486 артсистем, 23 594 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 159 420 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 17.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 159 420 (+1 160) человек

танков – 11 355 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 23 594 (+3) ед.

артиллерийских систем – 34 486 (+17) ед.

РСЗО – 1 544 (+1) ед.

средства ПВО – 1 246 (+2) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 499 (+213) ед.

крылатые ракеты – 3 940 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 67 536 (+72) ед.

специальная техника – 4 000 (+0) ед.

Генштаб ВСУ сообщил о 1 159 420 уничтоженных россиян с 2022 года

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 195 боевых столкновений. Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (21309) Генштаб ВС (7243) ликвидация (4158) самолет (3741) танк (2341) уничтожение (8440)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ППО московії худає. На дієті. Дякуємо нашим вмільцям. Дай Бог, щоб як в анекдоті: - Я на дієті. - А я на двух дієтах. - А чого так? - Однією не наїдаюсь.
показать весь комментарий
17.11.2025 07:43 Ответить
Не до анекдотів. Судячи з того, що втрат літаків у запутінців майже нема, а КАБи їхні прилітають, як і прилітали, то фронтова ППО у них таки значно краща.

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
17.11.2025 08:05 Ответить
Минув 4289 день москальсько-української війни.
97 одиниць знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Броня 5, арта та логістика норм.
Сукупна арта перевалила за 36000! Спецтехніка 4000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 159 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Чувашська Республіка.
показать весь комментарий
17.11.2025 08:54 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2025 08:56 Ответить
 
 