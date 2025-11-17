УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9869 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 853 8

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 159 420 осіб (+1 160 за добу), 11 355 танків, 34 486 артсистем, 23 594 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 159 420 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 17.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 159 420 (+1 160) осіб

танків – 11 355 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 594 (+3) од.

артилерійських систем – 34 486 (+17) од.

РСЗВ – 1 544 (+1) од.

засоби ППО – 1 246 (+2) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 499 (+213) од.

крилаті ракети  – 3 940 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 67 536 (+72) од.

спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.

Генштаб ЗСУ повідомив про 1 159 420 знищених росіян від 2022 року

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Покровський напрямок залишається найгарячішим, - Генштаб

Автор: 

армія рф (21141) Генштаб ЗС (8414) ліквідація (4772) літак (3099) танк (2186) знищення (10235)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ППО московії худає. На дієті. Дякуємо нашим вмільцям. Дай Бог, щоб як в анекдоті: - Я на дієті. - А я на двух дієтах. - А чого так? - Однією не наїдаюсь.
показати весь коментар
17.11.2025 07:43 Відповісти
Не до анекдотів. Судячи з того, що втрат літаків у запутінців майже нема, а КАБи їхні прилітають, як і прилітали, то фронтова ППО у них таки значно краща.

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
17.11.2025 08:05 Відповісти
Їхні літаки літають далеко за лінією фронту. Тому КАБи і такі небезпечні, що запускати їх можна дуже далеко від фронту. На жаль, наші ППО туди не досягають.
показати весь коментар
17.11.2025 11:54 Відповісти
Минув 4289 день москальсько-української війни.
97 одиниць знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Броня 5, арта та логістика норм.
Сукупна арта перевалила за 36000! Спецтехніка 4000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 159 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Чувашська Республіка.
показати весь коментар
17.11.2025 08:54 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2025 08:56 Відповісти
Якось лемінги краснадара швидко поздихали... Знов пішли "пласколіцые узкоглазы"....
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24 /7 /365 ×12!!!
показати весь коментар
17.11.2025 12:00 Відповісти
1160 свинорил, непогано, але й не рекорд. Бажаю щоб всі.
показати весь коментар
17.11.2025 11:37 Відповісти
 
 