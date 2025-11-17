Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 159 420 осіб (+1 160 за добу), 11 355 танків, 34 486 артсистем, 23 594 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 159 420 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 17.11.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1 159 420 (+1 160) осіб
танків – 11 355 (+2) од.
бойових броньованих машин – 23 594 (+3) од.
артилерійських систем – 34 486 (+17) од.
РСЗВ – 1 544 (+1) од.
засоби ППО – 1 246 (+2) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 499 (+213) од.
крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 67 536 (+72) од.
спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
97 одиниць знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Броня 5, арта та логістика норм.
Сукупна арта перевалила за 36000! Спецтехніка 4000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 159 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Чувашська Республіка.
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24 /7 /365 ×12!!!