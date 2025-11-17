РУС
Пограничнику сообщено о подозрении в переправке мужчин в "ПМР"

В Одесской области пограничника поймали на схеме переправки мужчин

Прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны сообщили инспектору пограничной службы о подозрении — организации незаконного пересечения границы военнообязанными.

По версии следствия, в октябре 2025 года инспектор предложил знакомому за деньги переправлять мужчин в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, минуя официальные пункты пропуска, информирует Цензор.НЕТ.

Инспектора задержали после получения 15 тысяч долларов

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подозреваемый планировал использовать служебную информацию о маршрутах патрулирования и участках границы, а "клиентов" поставлял знакомый.

Стоимость "услуг" составляла 5 тысяч долларов США с человека.

Знакомый сразу сообщил об этом правоохранителям и действовал под их контролем. В ноябре 2025 года инспектора задержали после получения 15 тысяч долларов США за якобы переправку трех мужчин.

Подозреваемый находится под стражей и отстранен от должности.

Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать соответствующие должности до трех лет.

За версією невідомого (може приснилось): "Підозрюваний не погоджуватвся брати участь у забезпеченні організованого невідомих представників керівництва загону та нуправлінь спецслужб Одеської області каналу незаконного переправлення осіб призивного віку, а також осіб, які знаходяться під слідством чи у рожшуку, через державний кордон України з України до Республіка Молдова (бо не може бути кордонів з так званою ПМР, є кордон з Республікою Молдова, бо інакше ПМР визнана нами) поза встановлених пунктів пропуску через державний кордон України. В зв'язку з чим у відношенні останнього було розпочато кримінальне провадження за ст. 332 КК України на підставі даних отриманих ГОРВ (Одеського) прикз при проведення оперативно-розшукових заходів ("агентурна інформація"). В рамках КП слідчим, за поданням ГОРВ (Одеського) прикз ініційовано проведення НС(Р)Д: контроль за вчиненням злочину (оперативного експерименту) із залученням конфідента. Конфідент після кількох невдалих спроб, підклав гроші у пакунку до авто підозрюваного" ...
показать весь комментарий
17.11.2025 15:05 Ответить
А що там , щодо тих хто обслуговував міндіча під час проходження кордону? Хто, як і чому випустив ?
показать весь комментарий
17.11.2025 15:26 Ответить
 
 