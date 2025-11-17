Пограничнику сообщено о подозрении в переправке мужчин в "ПМР"

Прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны сообщили инспектору пограничной службы о подозрении — организации незаконного пересечения границы военнообязанными.

По версии следствия, в октябре 2025 года инспектор предложил знакомому за деньги переправлять мужчин в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, минуя официальные пункты пропуска, информирует Цензор.НЕТ.

Инспектора задержали после получения 15 тысяч долларов

Подозреваемый планировал использовать служебную информацию о маршрутах патрулирования и участках границы, а "клиентов" поставлял знакомый.

Стоимость "услуг" составляла 5 тысяч долларов США с человека.

Знакомый сразу сообщил об этом правоохранителям и действовал под их контролем. В ноябре 2025 года инспектора задержали после получения 15 тысяч долларов США за якобы переправку трех мужчин.

Подозреваемый находится под стражей и отстранен от должности.

Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать соответствующие должности до трех лет.

