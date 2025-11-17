Вымогал у предпринимателя около 20 тысяч долларов за разрешение на аренду земли: полиция Киева разоблачила чиновника. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали одного из заместителей председателя Козелецкого поселкового совета Черниговской области, который вымогал у предпринимателя деньги за содействие в получении в аренду земельного участка под полигон твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Заместитель председателя поселкового совета требовал от предпринимателя более 20 тысяч долларов

По данным следствия, предприниматель планировал обустроить на участке станцию сортировки отходов. Чиновник убеждал бизнесмена, что получить землю в "обычном порядке" невозможно, но он имеет влияние на депутатов и может "организовать" необходимые голоса.

Схема предусматривала оплату за каждый этап: регистрацию фирмы, подготовку проектной документации, изменение целевого назначения земли, проведение общественных слушаний и положительное голосование на сессии совета. В общей сложности чиновник требовал около 20 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Во время спецоперации полицейские Департамента стратегических расследований и следователи полиции Киева задержали мужчину сразу после получения первой части средств — 185 тысяч гривен и 15 тысяч долларов США. Еще 5 тысяч долларов он планировал получить после проведения формального конкурса на аренду полигона.

Задержанному сообщено о подозрении — злоупотребление влиянием. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Также решается вопрос о его отстранении от должности.

За содеянное должностному лицу грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

