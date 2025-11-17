Вимагав від підприємця близько 20 тисяч доларів за дозвіл на оренду землі: поліція Києва викрила посадовця. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали одного із заступників голови Козелецької селищної ради Чернігівської області, який вимагав у підприємця кошти за сприяння в отриманні в оренду земельної ділянки під полігон твердих побутових відходів.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Заступник голови селищної ради вимагав від підприємця понад 20 тисяч доларів

За даними слідства, підприємець планував облаштувати на ділянці станцію сортування відходів. Посадовець переконував бізнесмена, що отримати землю у "звичайному порядку" неможливо, але він має вплив на депутатів та може "організувати" необхідні голоси.

Схема передбачала оплату за кожен етап: реєстрацію фірми, підготовку проєктної документації, зміну цільового призначення землі, проведення громадських слухань і позитивне голосування на сесії ради. Загалом чиновник вимагав близько 20 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Під час спецоперації поліцейські Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі поліції Києва затримали чоловіка одразу після отримання першої частини коштів — 185 тисяч гривень і 15 тисяч доларів США. Ще 5 тисяч доларів він планував отримати після проведення формального конкурсу на оренду полігону.

Затриманому повідомлено про підозру, - зловживання впливом. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також вирішується питання про його відсторонення від посади.

За вчинене посадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

