Прикордоннику повідомлено про підозру за переправлення чоловіків до "ПМР"

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомили інспектору прикордонної служби про підозру — організація незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.

За версією слідства, у жовтні 2025 року інспектор запропонував знайомому за гроші переправляти чоловіків до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, оминаючи офіційні пункти пропуску, інформує Цензор.НЕТ.

Інспектора затримали після отримання 15 тисяч доларів

Підозрюваний планував використовувати службову інформацію про маршрути патрулювання та ділянки кордону, а "клієнтів" постачав мав знайомий.

Вартість "послуг" становила 5 тисяч доларів США з особи.

Знайомий одразу повідомив про це правоохоронцям і діяв під їхнім контролем. У листопаді 2025 року інспектора затримали після отримання 15 тисяч доларів США за нібито переправлення трьох чоловіків.

Підозрюваний перебуває під вартою та відсторонений від посади.

Йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення, конфіскація майна та заборона обіймати відповідні посади до трьох років.

