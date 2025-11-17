Прикордоннику повідомлено про підозру за переправлення чоловіків до "ПМР"

На Одещині прикордонника спіймали на схемі переправлення чоловіків

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомили інспектору прикордонної служби про підозру — організація незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.

За версією слідства, у жовтні 2025 року інспектор запропонував знайомому за гроші переправляти чоловіків до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, оминаючи офіційні пункти пропуску, інформує Цензор.НЕТ.

Інспектора затримали після отримання 15 тисяч доларів

Підозрюваний планував використовувати службову інформацію про маршрути патрулювання та ділянки кордону, а "клієнтів" постачав мав знайомий.

Вартість "послуг" становила 5 тисяч доларів США з особи.

Знайомий одразу повідомив про це правоохоронцям і діяв під їхнім контролем. У листопаді 2025 року інспектора затримали після отримання 15 тисяч доларів США за нібито переправлення трьох чоловіків.

Підозрюваний перебуває під вартою та відсторонений від посади.

Йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення, конфіскація майна та заборона обіймати відповідні посади до трьох років.

За версією невідомого (може приснилось): "Підозрюваний не погоджуватвся брати участь у забезпеченні організованого невідомих представників керівництва загону та нуправлінь спецслужб Одеської області каналу незаконного переправлення осіб призивного віку, а також осіб, які знаходяться під слідством чи у рожшуку, через державний кордон України з України до Республіка Молдова (бо не може бути кордонів з так званою ПМР, є кордон з Республікою Молдова, бо інакше ПМР визнана нами) поза встановлених пунктів пропуску через державний кордон України. В зв'язку з чим у відношенні останнього було розпочато кримінальне провадження за ст. 332 КК України на підставі даних отриманих ГОРВ (Одеського) прикз при проведення оперативно-розшукових заходів ("агентурна інформація"). В рамках КП слідчим, за поданням ГОРВ (Одеського) прикз ініційовано проведення НС(Р)Д: контроль за вчиненням злочину (оперативного експерименту) із залученням конфідента. Конфідент після кількох невдалих спроб, підклав гроші у пакунку до авто підозрюваного" ...
17.11.2025 15:05 Відповісти
А що там , щодо тих хто обслуговував міндіча під час проходження кордону? Хто, як і чому випустив ?
17.11.2025 15:26 Відповісти
 
 