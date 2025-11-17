РУС
АРМА открыла россиянам доступ к управлению арестованной долей в фармкомпании "Вента ЛТД", - журналист

Государственное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) фактически передало контроль над арестованной долей ООО "Вента ЛТД" лицам, напрямую связанным с российской корпорацией, сообщает журналист Сергей Лямец.

По его данным, до войны (до 2014 года) россияне владели 90% доли в украинском дистрибьюторе лекарств "Вента ЛТД". Доля была оформлена на российскую корпорацию "Катрен". Впоследствии часть активов передали местному менеджменту, однако "Катрен" оставался владельцем 24%.

В 2022 году эти активы были арестованы в рамках уголовного производства за возможное сотрудничество менеджмента с государством-агрессором и финансирование терроризма. АРМА обязало найти управляющего для этого актива через открытый конкурс на Prozorro, подчеркнув запрет на участие лиц, связанных с россиянами.

Однако уже 6 мая 2025 года Антимонопольный комитет удовлетворил жалобу компании ООО "И.К.Вел", бенефициаром которой является руководитель "Венти ЛТД" Александр Волошин. Это фактически позволило именно этим лицам претендовать на управление арестованным активом, несмотря на предыдущие заявления АРМА об их связях с РФ и участии в схемах финансирования терроризма.

"История с "Вентой ЛТД" - это тест на последовательность государства. Когда людей, которых еще неделю назад называли пособниками агрессора, сегодня фактически допускают к управлению стратегическим фармацевтическим активом, возникает серьезная угроза для контроля над рынком, который обеспечивает лекарствами украинские больницы", - отмечает журналист Сергей Лямец.

міло .. по zельоному так
17.11.2025 17:22 Ответить
З квітня нічого не змінилось і вважаю що одне із найкращих зараз рішень це нарешті прибрати Єрмака.

Воно вже навіть запізно, бо є купа просраних напрямків та жахливих кадрових рішень разом з політичними інтригами і повним ідіотизмом.

Всі інші кадрові зміни не вплинуть вже ні на що.

Лаченков Ігор
Тг.канал
🔥👍
17.11.2025 17:24 Ответить
"Дермак прийшов зі мною та піде зі мною" - (с) - звідки б це може бути, не знаєте?
17.11.2025 17:27 Ответить
Напевне Порошенко пістолет біля скроні Зєлєнского тримав і нашіптував на вухо такий цікавий текст.
17.11.2025 17:31 Ответить
"Проте вже 6 травня 2025 року..." - криси розпочали розбігатися... і замовляти "віп таксі" до кордону? Чи ще можна впіймати за хвіст?
17.11.2025 17:29 Ответить
А чому ніхто з Урядового кварталу на чолі з гончаруком-шмигалем-свириденко, данилова-умерова, під орудою стефанчуків-зеленського, не передав московським ********** вірьовки, поки Захисники України боронять державу??? Знову зеленський з батальйоном заброньованих осіб з директоратів ОПУ, «повністю не в курсі»??.
Тоді на чорта Україні такий ВИРОК, який нічого для СЕБЕ не пропустив назбирати на рахунках в іноземних банках, а про Українців, геть забув, бо у них же МОСКОВСЬКА ВІЙНА, а він і не знав???
17.11.2025 17:29 Ответить
17.11.2025 18:07 Ответить
Ця влада дна ніколи не досягне,вона сидить там постійно
17.11.2025 18:09 Ответить
 
 