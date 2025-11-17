АРМА открыла россиянам доступ к управлению арестованной долей в фармкомпании "Вента ЛТД", - журналист
Государственное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) фактически передало контроль над арестованной долей ООО "Вента ЛТД" лицам, напрямую связанным с российской корпорацией, сообщает журналист Сергей Лямец.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его данным, до войны (до 2014 года) россияне владели 90% доли в украинском дистрибьюторе лекарств "Вента ЛТД". Доля была оформлена на российскую корпорацию "Катрен". Впоследствии часть активов передали местному менеджменту, однако "Катрен" оставался владельцем 24%.
В 2022 году эти активы были арестованы в рамках уголовного производства за возможное сотрудничество менеджмента с государством-агрессором и финансирование терроризма. АРМА обязало найти управляющего для этого актива через открытый конкурс на Prozorro, подчеркнув запрет на участие лиц, связанных с россиянами.
Однако уже 6 мая 2025 года Антимонопольный комитет удовлетворил жалобу компании ООО "И.К.Вел", бенефициаром которой является руководитель "Венти ЛТД" Александр Волошин. Это фактически позволило именно этим лицам претендовать на управление арестованным активом, несмотря на предыдущие заявления АРМА об их связях с РФ и участии в схемах финансирования терроризма.
"История с "Вентой ЛТД" - это тест на последовательность государства. Когда людей, которых еще неделю назад называли пособниками агрессора, сегодня фактически допускают к управлению стратегическим фармацевтическим активом, возникает серьезная угроза для контроля над рынком, который обеспечивает лекарствами украинские больницы", - отмечает журналист Сергей Лямец.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Воно вже навіть запізно, бо є купа просраних напрямків та жахливих кадрових рішень разом з політичними інтригами і повним ідіотизмом.
Всі інші кадрові зміни не вплинуть вже ні на що.
Лаченков Ігор
Тг.канал
🔥👍
Тоді на чорта Україні такий ВИРОК, який нічого для СЕБЕ не пропустив назбирати на рахунках в іноземних банках, а про Українців, геть забув, бо у них же МОСКОВСЬКА ВІЙНА, а він і не знав???