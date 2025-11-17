РУС
АРМА начало системную перезагрузку и полную идентификацию арестованных активов

АРМА перезапускает работу и проводит тотальную проверку арестованных активов

Агентство по розыску и управлению активами впервые за 10 лет проводит полную инвентаризацию арестованных активов в рамках системного перезапуска работы ведомства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба АРМА.

"Региональные подразделения должны завершить эту работу до 15 декабря, а обновленный Департамент менеджмента до конца года обобщит результаты и предложит дальнейшие шаги", - говорится в сообщении.

Кроме того, параллельно разработан новый порядок идентификации арестованных активов, который устанавливает четкую процедуру их передачи от правоохранительных органов к АРМА. Документ уже согласован с Бюро экономической безопасности, НАБУ, СБУ, Нацполицией и САП, сейчас он находится на финальном согласовании с Государственным бюро расследований и Офисом генпрокурора.

"Одобрено правительством 13 ноября новое положение об АРМА позволяет запустить глубокую организационную перестройку. Оно предусматривает создание подразделения внутренней безопасности, отдельных функций по идентификации и сохранению активов, а также разграничение управленческих полномочий, которые ранее создавали коррупционные риски", – говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Утром 16 ноября президент Владимир Зеленский провел онлайн-совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко относительно дальнейших решений для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институтами. В частности, он поручил обеспечить обновление Агентства по розыску и менеджменту активов и оперативно завершить конкурс на должность руководителя АРМА так, чтобы новый руководитель Агентства мог быть определен уже до конца этого года.

Миндичгейт

Автор: 

Зеленский Владимир (22618) АРМА (127)
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
17.11.2025 11:54 Ответить
а перезавантаження з діпстрайками чи так, на півшишечки?
17.11.2025 11:55 Ответить
их всех нужно перезагрузить через крематорий
17.11.2025 12:38 Ответить
Абсолютно всіх фігурантів, перелічених у четвертому абзаці, слід "перезавантажити" до найближчої в'язниці без права на заставу.
17.11.2025 13:01 Ответить
 
 