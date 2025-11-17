АРМА начало системную перезагрузку и полную идентификацию арестованных активов

Агентство по розыску и управлению активами впервые за 10 лет проводит полную инвентаризацию арестованных активов в рамках системного перезапуска работы ведомства.

"Региональные подразделения должны завершить эту работу до 15 декабря, а обновленный Департамент менеджмента до конца года обобщит результаты и предложит дальнейшие шаги", - говорится в сообщении.

Кроме того, параллельно разработан новый порядок идентификации арестованных активов, который устанавливает четкую процедуру их передачи от правоохранительных органов к АРМА. Документ уже согласован с Бюро экономической безопасности, НАБУ, СБУ, Нацполицией и САП, сейчас он находится на финальном согласовании с Государственным бюро расследований и Офисом генпрокурора.

"Одобрено правительством 13 ноября новое положение об АРМА позволяет запустить глубокую организационную перестройку. Оно предусматривает создание подразделения внутренней безопасности, отдельных функций по идентификации и сохранению активов, а также разграничение управленческих полномочий, которые ранее создавали коррупционные риски", – говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Утром 16 ноября президент Владимир Зеленский провел онлайн-совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко относительно дальнейших решений для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институтами. В частности, он поручил обеспечить обновление Агентства по розыску и менеджменту активов и оперативно завершить конкурс на должность руководителя АРМА так, чтобы новый руководитель Агентства мог быть определен уже до конца этого года.

