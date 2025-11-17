АРМА начало системную перезагрузку и полную идентификацию арестованных активов
Агентство по розыску и управлению активами впервые за 10 лет проводит полную инвентаризацию арестованных активов в рамках системного перезапуска работы ведомства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба АРМА.
"Региональные подразделения должны завершить эту работу до 15 декабря, а обновленный Департамент менеджмента до конца года обобщит результаты и предложит дальнейшие шаги", - говорится в сообщении.
Кроме того, параллельно разработан новый порядок идентификации арестованных активов, который устанавливает четкую процедуру их передачи от правоохранительных органов к АРМА. Документ уже согласован с Бюро экономической безопасности, НАБУ, СБУ, Нацполицией и САП, сейчас он находится на финальном согласовании с Государственным бюро расследований и Офисом генпрокурора.
"Одобрено правительством 13 ноября новое положение об АРМА позволяет запустить глубокую организационную перестройку. Оно предусматривает создание подразделения внутренней безопасности, отдельных функций по идентификации и сохранению активов, а также разграничение управленческих полномочий, которые ранее создавали коррупционные риски", – говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Утром 16 ноября президент Владимир Зеленский провел онлайн-совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко относительно дальнейших решений для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институтами. В частности, он поручил обеспечить обновление Агентства по розыску и менеджменту активов и оперативно завершить конкурс на должность руководителя АРМА так, чтобы новый руководитель Агентства мог быть определен уже до конца этого года.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
