АРМА розпочало системне перезавантаження та повну ідентифікацію арештованих активів

Агентство з розшуку та менеджменту активів уперше за 10 років проводить повну інвентаризацію арештованих активів у межах системного перезапуску роботи відомства.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомила пресслужба АРМА.

"Регіональні підрозділи мають завершити цю роботу до 15 грудня, а оновлений Департамент менеджменту до кінця року узагальнить результати та запропонує подальші кроки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, паралельно розроблено новий порядок ідентифікації арештованих активів, який встановлює чітку процедуру їх передачі від правоохоронних органів до АРМА. Документ уже погоджено з Бюро економічної безпеки, НАБУ, СБУ, Нацполіцією та САП, наразі він на фінальному узгодженні з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора.

"Схвалене урядом 13 листопада нове положення про АРМА дає змогу запустити глибоку організаційну перебудову. Вона передбачає створення підрозділу внутрішньої безпеки, окремих функцій з ідентифікації та збереження активів, а також розмежування управлінських повноважень, які раніше створювали корупційні ризики", – йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Вранці 16 листопада  президент Володимир Зеленський провів онлайн-нараду з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними із цією сферою інституціями. Зокрема, він доручив забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
17.11.2025 11:54 Відповісти
а перезавантаження з діпстрайками чи так, на півшишечки?
17.11.2025 11:55 Відповісти
Це буде як міліція/поліція. Ті самі злочинці у новій обгортці + селфі-дітки у формі на побігеньках у старших.
17.11.2025 13:04 Відповісти
их всех нужно перезагрузить через крематорий
17.11.2025 12:38 Відповісти
Абсолютно всіх фігурантів, перелічених у четвертому абзаці, слід "перезавантажити" до найближчої в'язниці без права на заставу.
17.11.2025 13:01 Відповісти
Да ви що, вот теперь заживемо!!!!😂🤣🤪😆
17.11.2025 13:39 Відповісти
 
 