АРМА відкрила росіянам доступ до управління арештованою долею у фармкомпанії "Вента ЛТД", - журналіст

Державне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) фактично передало контроль над арештованою часткою ТОВ "Вента ЛТД" особам, прямо пов’язаним із російською корпорацією, повідомляє журналіст Сергій Лямець.

За його даними, до війни (до 2014 року) росіяни володіли 90% частки в українському дистриб’юторі ліків "Вента ЛТД". Частка була оформлена на російську корпорацію "Катрен". Згодом частину активів передали місцевому менеджменту, проте "Катрен" залишався власником 24%.

У 2022 році ці активи були арештовані, як частина кримінального провадження за можливу співпрацю менеджменту з державою-агресором та фінансування тероризму. АРМА зобов’язувало знайти управителя для цього активу через відкритий конкурс на Prozorro, наголошуючи на забороні участі осіб, пов’язаних із росіянами.

Проте вже 6 травня 2025 року Антимонопольний комітет задовольнив скаргу компанії ТОВ "І.К.Вел", бенефіціаром якої є керівник "Венти ЛТД" Олександр Волошин. Це фактично дозволило саме цим особам претендувати на управління арештованим активом, незважаючи на попередні заяви АРМА про їхні зв’язки з РФ та участь у схемах фінансування тероризму.

"Історія з "Вентою ЛТД" - це тест на послідовність держави. Коли людей, яких ще тиждень тому називали пособниками агресора, сьогодні фактично допускають до управління стратегічним фармацевтичним активом, виникає серйозна загроза для контролю над ринком, який забезпечує ліками українські лікарні", - зазначає журналіст Сергій Лямець.

міло .. по zельоному так
17.11.2025 17:22 Відповісти
З квітня нічого не змінилось і вважаю що одне із найкращих зараз рішень це нарешті прибрати Єрмака.

Воно вже навіть запізно, бо є купа просраних напрямків та жахливих кадрових рішень разом з політичними інтригами і повним ідіотизмом.

Всі інші кадрові зміни не вплинуть вже ні на що.

Лаченков Ігор
17.11.2025 17:24 Відповісти
"Дермак прийшов зі мною та піде зі мною" - (с) - звідки б це може бути, не знаєте?
17.11.2025 17:27 Відповісти
Напевне Порошенко пістолет біля скроні Зєлєнского тримав і нашіптував на вухо такий цікавий текст.
17.11.2025 17:31 Відповісти
"Проте вже 6 травня 2025 року..." - криси розпочали розбігатися... і замовляти "віп таксі" до кордону? Чи ще можна впіймати за хвіст?
17.11.2025 17:29 Відповісти
А чому ніхто з Урядового кварталу на чолі з гончаруком-шмигалем-свириденко, данилова-умерова, під орудою стефанчуків-зеленського, не передав московським ********** вірьовки, поки Захисники України боронять державу??? Знову зеленський з батальйоном заброньованих осіб з директоратів ОПУ, «повністю не в курсі»??.
Тоді на чорта Україні такий ВИРОК, який нічого для СЕБЕ не пропустив назбирати на рахунках в іноземних банках, а про Українців, геть забув, бо у них же МОСКОВСЬКА ВІЙНА, а він і не знав???
17.11.2025 17:29 Відповісти
17.11.2025 18:07 Відповісти
Ця влада дна ніколи не досягне,вона сидить там постійно
17.11.2025 18:09 Відповісти
 
 