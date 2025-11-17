На фронте зафиксировано 81 боевое столкновеление, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 81 боевое столкновение.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Малушино, Старая Гута, Бобылевка Сумской области; Хреновка, Клюсы Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес три авиаудара, сбросил восемь управляемых авиабомб, а также осуществил 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи Волчанска и в сторону населенного пункта Двуречанское. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево. Три боевых столкновения продолжаются.

Девять вражеских атак отразили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении сегодня противник дважды атаковал наши позиции в районе Ступочек и Орехово-Василевки.

На Константиновском направлении враг осуществил 15 штурмовых действий в районах Щербиновки, Русина Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Маяк, Федоровка, Родинское, Червоный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 15 атак противника. Бои продолжаются в трех локациях. Украинские подразделения на нескольких участках проводят ударно-поисковые действия, уничтожая врага.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Березовое и Первомайское. Силы обороны отбили семь вражеских штурмов.

Боевые действия на юге

С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отразили пять атак оккупантов в районе Солодкого, Ровнополья и Зеленого Гая, еще одно боевое столкновение продолжается. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам, в частности Воздвижовке и Белогорью.

На Ореховском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников.

На остальных направлениях — без изменений.