Украина движется к стратегическому поражению в войне, - Bild
Если Украина и западные партнеры не начнут немедленно стратегические изменения, то Россия выиграет эту войну.
Об этом пишет журналист Bild Юлиан Репке, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ситуация для ВСУ на юго-востоке страны, а также в Харьковской и Донецкой областях постоянно ухудшается.
"Однако сейчас ситуацию уже невозможно замаскировать ни PR-кампаниями Генштаба Украины, ни замалчиванием или приукрашиванием со стороны правительства в Киеве: Украина идет к стратегическому поражению от российских оккупационных войск", - отметил журналист.
По словам Репке, ни украинская армия, ни западные партнеры не делают надлежащих выводов из своих предыдущих ошибок в ведении войны против России.
Техника и дроны
Он считает, что поставленные более 2 тыс. танков, БМП и бронированных автомобилей в основном оказались малополезными на фоне развития сферы дронов с оптоволокном и других беспилотных систем.
"Вместо того чтобы поддержать Украину "оружием массового поражения" в современном понимании - то есть миллионами FPV-дронов и тысячами высокомощных крылатых ракет глубокого действия - западные государства по-прежнему ограничиваются точечной помощью и инвестициями в стратегически переоцененные украинские ударные беспилотники большой дальности.
Также и украинское правительство, похоже, лишь частично воспринимает всерьез войну на уничтожение против своей страны. Где именно используют якобы 17 000 человек, мобилизованных ежемесячно, для большинства наблюдателей и военных на фронте остается загадкой", - подчеркнул журналист Bild.
СОЧ
Также он обратил внимание на СОЧ и уклонение от службы.
"Дезертирство и временное уклонение от службы - в результате чего целые бригады часто существуют только на бумаге - остаются преимущественно безнаказанными. Это приводит не только к ошибочной оценке численности и боеспособности собственных войск, но и к массивным пробелам на фронте и, как следствие, к новым российским прорывам.
В итоге площадь, контролируемая Украиной, в октябре сократилась еще на 586 квадратных километров - и в ноябре, вероятно, будет достигнут новый годовой максимум потерь территорий. Таким образом, ежемесячные потери, сопоставимые с площадью федеральной земли Берлин, становятся вполне реалистичными. Российские наступления в регионах вокруг крупных городов Днепр и Запорожье - это уже вопрос нескольких месяцев, максимум одного-двух лет", — добавил он.
Репке считает, что если Украина и западные партнеры не начнут немедленно стратегические изменения, то Россия выиграет эту войну постепенно.
"Ужасный сценарий - с катастрофическими геополитическими последствиями для всего мира", - подытожил он.
Вас нічому історія не вчить.
росія - бездонна діжка ресурсів. Вони завжди вигравали за рахунок маси.
Єдина їх слабкість - це швидкість відновлення. Вона обмежена. А от кількість - ні.
Якщо не знищувати швидше, ніж вони роблять нове, вони дотиснуть.
Огляд від ШІ
Так,
Bild часто називають "жовтою пресою" через її провокаційний, ілюстрований стиль та бульварний формат, схожий на британський https://www.google.com/search?q=The+Sun&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfB1IkBOd82ifhubaL011_mwAc2NOhiamRxzVpuVKybfDxA1enI7rviKN6Vuk-N5T74liliQ2k0hiqq-WZ3_Cmckb04jUSrzOtvfRFL1iRvRLcKoRmWwhg6v_ks4Jdc5nF_MN2dfWryu3sYKDUbkkcm9ADh_cGmEUjPWZvK_WwAOWpE&csui=3&ved=2ahUKEwiwjrGYzPuQAxWxLBAIHVKnCvIQgK4QegQIARAB The Sun. Газету часто критикують за порушення журналістських стандартів, маніпуляції інформацією та формування негативного образу державних інституцій.
Стиль та формат: Bild - це провокаційна, ілюстрована газета-таблоїд, що видається компанією https://www.google.com/search?q=Axel+Springer+Verlag&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfB1IkBOd82ifhubaL011_mwAc2NOhiamRxzVpuVKybfDxA1enI7rviKN6Vuk-N5T74liliQ2k0hiqq-WZ3_Cmckb04jUSrzOtvfRFL1iRvRLcKoRmWwhg6v_ks4Jdc5nF_MN2dfWryu3sYKDUbkkcm9ADh_cGmEUjPWZvK_WwAOWpE&csui=3&ved=2ahUKEwiwjrGYzPuQAxWxLBAIHVKnCvIQgK4QegQIAxAB Axel Springer Verlag. Її журналістський стиль схожий на британський The Sun, який також є бульварним виданням.Критика: Газету часто критикують за те, що вона порушує журналістські стандарти, маніпулює інформацією та може підривати довіру до державних інституцій."Жовта преса": Термін "жовта преса" походить від кольору дешевого паперу, на якому друкувалися перші бульварні газети, що швидко жовтів, як пояснює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0 Вікіпедія.
Жовта преса жовтою пресою, але тенденція, м'яко кажучи, хєрова.
І знов заспокійливі мантри - це саме те, що треба русні, щоб все продовжувалось так, як зараз.
Але ми ще поборимось!
Ніхто не хоче бачити русацьки панцерники у Києві та містах України, а загалом й Східної та Центральної Європи.
А тому, хай тепер сита, жадібна, пихата, пивна Європа думає, кого годуватиме далі, - Україну, чи загарбницьку, грабіжницьку, не людяну армію згарбника рф-ії!
Чей заказ на статью? зеленского? путина?
От коли у 22-му в них чмобілізація почалась, так, було на що подивитись.
А зараз?
Заслужив на "ізбушку в твєрі".
Отож виходить, треба робити радикальні зміни (зараз тут почнуть срати ФСБ-шні та ОП-шні боти).
Треба повертати будь яким способом Порошенко на посаду президента. Створювати уряд національної довіри. Порох дуже сильний політик на міжнародній арені - вміє переконувати та користується повагою і довірою.
А інакше втрата державності, нова колоніальна залежність від козломордої орди, переслідування патріотів та взагалі "мордорський морок". Думаєте - ні? Не тіште себе ілюзіями - це цілком реальний варіант нашого майбутнього!
З іншого боку, вона доволі близька до правди цього разу. Бо тенденція останніх двох років така, що кацапи захоплюють, а українці відступають, і замість того, щоб якось переломити такий хід подій, Zеленський присмоктався до українських грошей і ніяк не хоче відпускати.
Виникає логічне питання - навіщо Україні Zеленський? Він не веде Україну до перемоги, якраз навпаки. При чому, обнаглів настільки, що не зморгнувши оком підписав ганебний закон проти НАБУ, бо був впевнений, що йому зійде з рук абсолютно все. Якщо не пояснити йому, що вже досить, Україна таки програє, а це падло втече, як його співвітчизник Міндіч.
І одразу мине "прямування до стратегічної поразки"-це так прийнято в останній час.
P.S. Ніяке агресивне закручування гайок сзч не призведе до бажаних результатів. Потрібно більше позитивних пропозицій, а не батога. Ці люди взагалі то воювали і це вже героїчні особистості, просто щось пішло не так.
Так правильно.
..
Та й мобілізовують по 30 тисяч, а тут пише тільки 17 тисяч.