РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11241 посетитель онлайн
Новости Боевые действия на востоке Боевые действия на юге Боевые действия на Покровском направлении
14 343 50

Украина движется к стратегическому поражению в войне, - Bild

Рёпке заявил, что Украина движется к поражению в войне

Если Украина и западные партнеры не начнут немедленно стратегические изменения, то Россия выиграет эту войну.

Об этом пишет журналист Bild Юлиан Репке, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, ситуация для ВСУ на юго-востоке страны, а также в Харьковской и Донецкой областях постоянно ухудшается.

"Однако сейчас ситуацию уже невозможно замаскировать ни PR-кампаниями Генштаба Украины, ни замалчиванием или приукрашиванием со стороны правительства в Киеве: Украина идет к стратегическому поражению от российских оккупационных войск", - отметил журналист.

По словам Репке, ни украинская армия, ни западные партнеры не делают надлежащих выводов из своих предыдущих ошибок в ведении войны против России.

Читайте также: Российская пропаганда распространяет фейки о захвате некоторых населенных пунктов на юге, - Силы обороны

Техника и дроны

Он считает, что поставленные более 2 тыс. танков, БМП и бронированных автомобилей в основном оказались малополезными на фоне развития сферы дронов с оптоволокном и других беспилотных систем.

"Вместо того чтобы поддержать Украину "оружием массового поражения" в современном понимании - то есть миллионами FPV-дронов и тысячами высокомощных крылатых ракет глубокого действия - западные государства по-прежнему ограничиваются точечной помощью и инвестициями в стратегически переоцененные украинские ударные беспилотники большой дальности.

Также и украинское правительство, похоже, лишь частично воспринимает всерьез войну на уничтожение против своей страны. Где именно используют якобы 17 000 человек, мобилизованных ежемесячно, для большинства наблюдателей и военных на фронте остается загадкой", - подчеркнул журналист Bild.

Читайте: Рашисты продолжают давление на Лиман по всей серой зоне и обустраивают позиции к востоку от Ямполя, - DeepState

СОЧ

Также он обратил внимание на СОЧ и уклонение от службы.

"Дезертирство и временное уклонение от службы - в результате чего целые бригады часто существуют только на бумаге - остаются преимущественно безнаказанными. Это приводит не только к ошибочной оценке численности и боеспособности собственных войск, но и к массивным пробелам на фронте и, как следствие, к новым российским прорывам.

В итоге площадь, контролируемая Украиной, в октябре сократилась еще на 586 квадратных километров - и в ноябре, вероятно, будет достигнут новый годовой максимум потерь территорий. Таким образом, ежемесячные потери, сопоставимые с площадью федеральной земли Берлин, становятся вполне реалистичными. Российские наступления в регионах вокруг крупных городов Днепр и Запорожье - это уже вопрос нескольких месяцев, максимум одного-двух лет", — добавил он.

Репке считает, что если Украина и западные партнеры не начнут немедленно стратегические изменения, то Россия выиграет эту войну постепенно.

"Ужасный сценарий - с катастрофическими геополитическими последствиями для всего мира", - подытожил он.

Читайте: Силы обороны отразили 40 штурмов на Покровском направлении, враг атакует на Юге, - Генштаб. КАРТЫ

Рёпке заявил, что Украина движется к поражению в войне
Рёпке заявил, что Украина движется к поражению в войне
Рёпке заявил, что Украина движется к поражению в войне

Автор: 

россия (98061) боевые действия (5166) ВСУ (7107)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
О, великий і непереможний жовнєжє Тиси і Карпат! Як же нам бракує ваших навичок у подоланні гірських річок і вміння патрати карпатських ведмедів, як курей!
показать весь комментарий
18.11.2025 13:18 Ответить
+14
А як співали "ви вже виграли цю війну".
Вас нічому історія не вчить.
росія - бездонна діжка ресурсів. Вони завжди вигравали за рахунок маси.
Єдина їх слабкість - це швидкість відновлення. Вона обмежена. А от кількість - ні.
Якщо не знищувати швидше, ніж вони роблять нове, вони дотиснуть.
показать весь комментарий
18.11.2025 13:13 Ответить
+10
Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території, і ніякі кацапстанські наративи цьому не перешкодять!
показать весь комментарий
18.11.2025 13:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території, і ніякі кацапстанські наративи цьому не перешкодять!
показать весь комментарий
18.11.2025 13:12 Ответить
О, великий і непереможний жовнєжє Тиси і Карпат! Як же нам бракує ваших навичок у подоланні гірських річок і вміння патрати карпатських ведмедів, як курей!
показать весь комментарий
18.11.2025 13:18 Ответить
Слідом за Дєрмаком треба негайно вимагати відставку кацапа Сирського і всіх його генераліа-підлабузників, ставити на його місце Драпатого тоді може щось зміниться на краще.
показать весь комментарий
18.11.2025 13:50 Ответить
Он вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его зажмурились, руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Лицо расплылось в сладкой улыбке, потом оскалилось и обвисло. Кандид, уже шагнувший было в сторону, остановился послушать. Мутное лиловатое облачко сгустилось вокруг голой головы Слухача, губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо, чужим, каким-то дикторским голосом, с чужими интонациями, чужим, не деревенским стилем и словно бы даже на чужом языке, так что понятными казались только отдельные фразы:
- На дальних окраинах Южных земель в битву вступают все новые… Отодвигается все дальше и дальше на юг… Победного передвижения… Большое разрыхление почвы в Северных землях ненадолго прекращено из-за отдельных и редких… Новые приемы заболачивания дают новые обширные места для покоя и нового продвижения на… Во всех поселениях… Большие победы… Труд и усилия… Новые отряды подруг… Завтра и навсегда спокойствие и слияние…
Подоспевший старец стоял у Кандида за плечом и разъяснял азартно: "Во всех поселениях, слышал?.. Значит, и в нашем тоже… Большие победы! Все время ведь твержу: нельзя… Спокойствие и слияние - понимать же надо… И у нас, значит, тоже, раз во всех… И новые отряды подруг, понял?.."
Слухач замолчал и опустился на корточки. Лиловое облачко растаяло. Старец нетерпеливо постучал Слухача по лысому темени. Слухач заморгал, потер себе уши.
- О чем это я? - сказал он. - Передача, что ли, была? Как там Одержание? Исполняется или как?.. А на поле ты, Молчун, не ходи. Ты ведь, полагаю, за своей Навой идешь, а Нава твоя…
Кандид перешагнул через горшок с травобоем и поспешно пошел прочь. Старца вскоре не стало слышно - то ли он сцепился со Слухачом, то ли запыхался и зашел в какой-нибудь дом отдышаться и заодно перекусить.
А. и Б. Стругацкие. Улитка на склоне
показать весь комментарий
18.11.2025 13:18 Ответить
Ти знову вилізло зі своїм висером,приїзжай будеш знищувати міліони кацапів,та вигравати.Наобирало мразоти до влади,сїбалось за кордон і гавкає про перемогу.
показать весь комментарий
18.11.2025 13:18 Ответить
Головне , повторювати це частіше.
показать весь комментарий
18.11.2025 13:20 Ответить
Тільки для цього потрібне нормальне військове та політичне керівництво. Якщо хтось нинішнє керівництво (зеленомордий, сирський, дєрьмак та інші служки і прислуга) вважає нормальним, то йому потрібно до лікарів звернутися
показать весь комментарий
18.11.2025 13:20 Ответить
У Любліні на базі Консульства України працює центр рекрутингу - Український легіон. Центр працює щодня з 9 до 17: Люблін, вул. Спокойна 2 (ul. Spokojna 2,20-074 Lublin, Polska).
показать весь комментарий
18.11.2025 17:28 Ответить
А як співали "ви вже виграли цю війну".
Вас нічому історія не вчить.
росія - бездонна діжка ресурсів. Вони завжди вигравали за рахунок маси.
Єдина їх слабкість - це швидкість відновлення. Вона обмежена. А от кількість - ні.
Якщо не знищувати швидше, ніж вони роблять нове, вони дотиснуть.
показать весь комментарий
18.11.2025 13:13 Ответить
Якщо все як пише Bild, то вже зараз треба мобілізовувати всіх резервістів та резерви України на військові потреби! Все, абсолютно все повинно йти на фронт!
показать весь комментарий
18.11.2025 13:17 Ответить
Правильно! Ведіть нас усіх вперед! За вами ми все подолаємо!
показать весь комментарий
18.11.2025 13:21 Ответить
Вперед і з піснею мадам, у нас тут хвата і для дівчат роботи.
показать весь комментарий
18.11.2025 13:22 Ответить
Bild це типова жовта преса - із сенсаційними заголовками і виссаними з невідомого прутеня матеріалами.

Огляд від ШІ

Так,
Bild часто називають "жовтою пресою" через її провокаційний, ілюстрований стиль та бульварний формат, схожий на британський https://www.google.com/search?q=The+Sun&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfB1IkBOd82ifhubaL011_mwAc2NOhiamRxzVpuVKybfDxA1enI7rviKN6Vuk-N5T74liliQ2k0hiqq-WZ3_Cmckb04jUSrzOtvfRFL1iRvRLcKoRmWwhg6v_ks4Jdc5nF_MN2dfWryu3sYKDUbkkcm9ADh_cGmEUjPWZvK_WwAOWpE&csui=3&ved=2ahUKEwiwjrGYzPuQAxWxLBAIHVKnCvIQgK4QegQIARAB The Sun. Газету часто критикують за порушення журналістських стандартів, маніпуляції інформацією та формування негативного образу державних інституцій.
Стиль та формат: Bild - це провокаційна, ілюстрована газета-таблоїд, що видається компанією https://www.google.com/search?q=Axel+Springer+Verlag&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfB1IkBOd82ifhubaL011_mwAc2NOhiamRxzVpuVKybfDxA1enI7rviKN6Vuk-N5T74liliQ2k0hiqq-WZ3_Cmckb04jUSrzOtvfRFL1iRvRLcKoRmWwhg6v_ks4Jdc5nF_MN2dfWryu3sYKDUbkkcm9ADh_cGmEUjPWZvK_WwAOWpE&csui=3&ved=2ahUKEwiwjrGYzPuQAxWxLBAIHVKnCvIQgK4QegQIAxAB Axel Springer Verlag. Її журналістський стиль схожий на британський The Sun, який також є бульварним виданням.Критика: Газету часто критикують за те, що вона порушує журналістські стандарти, маніпулює інформацією та може підривати довіру до державних інституцій."Жовта преса": Термін "жовта преса" походить від кольору дешевого паперу, на якому друкувалися перші бульварні газети, що швидко жовтів, як пояснює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0 Вікіпедія.
показать весь комментарий
18.11.2025 13:29 Ответить
Давайте так.
Жовта преса жовтою пресою, але тенденція, м'яко кажучи, хєрова.
І знов заспокійливі мантри - це саме те, що треба русні, щоб все продовжувалось так, як зараз.
показать весь комментарий
18.11.2025 13:31 Ответить
І це нічого не змінить. Ми м'ясом кацапів не завалимо, лише збільшимо втрати в себе.
показать весь комментарий
18.11.2025 14:20 Ответить
мы в город Изумрудный идём дорогой трудной...... как дойдём - эх, запануем!
показать весь комментарий
18.11.2025 14:17 Ответить
Краще б щось православніше процитували, ніж вторинний продукт з "Чарівника країни Оз", тихцем (на відміну від буратіни) вкраденого Волковим у "піндосов".
показать весь комментарий
18.11.2025 14:28 Ответить
Нажаль,-Bild, вона вже там!
Але ми ще поборимось!
Ніхто не хоче бачити русацьки панцерники у Києві та містах України, а загалом й Східної та Центральної Європи.
А тому, хай тепер сита, жадібна, пихата, пивна Європа думає, кого годуватиме далі, - Україну, чи загарбницьку, грабіжницьку, не людяну армію згарбника рф-ії!
показать весь комментарий
18.11.2025 13:15 Ответить
Тож читайте Цензор в оригіналі, а не його переказ на Більді через рік.
показать весь комментарий
18.11.2025 13:18 Ответить
Про це https://x.com/*************/status/1989789161331806635 пишежурналіст Bild Юліан Рьопке
Чей заказ на статью? зеленского? путина?
показать весь комментарий
18.11.2025 13:20 Ответить
оркостан буде знищено ! Коли так звані "експерти" прогнозують катастрофічне майбутє вони чомусь замовчують не меньш катастрофічні наслідки для оркостану !!! Там сипеться все і ні китайці ні п корейці їх не врятують ! Україна і Цивілізований світ переможе дикунство з темрявою та сили брехні та зла ! А там зникнуть і боти з експертами !
показать весь комментарий
18.11.2025 13:20 Ответить
Ким буде знищено ?
показать весь комментарий
18.11.2025 13:23 Ответить
Де "сиплеться"? Може, покажете мені якісь приклади, що "посипалось".
От коли у 22-му в них чмобілізація почалась, так, було на що подивитись.
А зараз?
показать весь комментарий
18.11.2025 13:25 Ответить
Коли показують відео з дронів, звернув увагу, що ніде не видно ні протитанкових ровів, ні надовбів, ні колючого дроту. Розвалені хати і все. От і робіть висновки про перспективи. Все правильно Рьопке написав
показать весь комментарий
18.11.2025 13:38 Ответить
Те, що пише Рьопке знаємо і бачимо. Увесь світ відноситься до нас, як до країни, де досі йде АТО. Наше керівництво, населення так само. Це не війна, це якась бутафорія. Тому поразка і втрата країни вже реальна.
показать весь комментарий
18.11.2025 13:20 Ответить
Почати треба з повного і остаточного усунення від влади жидівської етнічної банди мародерів на чолі з д'Єрьмаком і Вовою ***********, які займаються не виживанням України, а своїм власним політичним виживанням, набиваючи при цьому власні кишені і не гребуючи при цьому найбруднішими прийомами. Хто б це підказав журналісту "Більд" Юліану Рьопке?
показать весь комментарий
18.11.2025 13:22 Ответить
Джоне.. Якщо в вас ненависть до жидів з дитинства то боріться з ними ...але лише там де ви зараз насолоджуєтесь краєвидами )
показать весь комментарий
18.11.2025 14:32 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2025 13:26 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2025 13:28 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2025 13:31 Ответить
Тобто звичайний пустобрех та пропагандон. На цей раз німецький. За що платять - те й озвучує.
Заслужив на "ізбушку в твєрі".
показать весь комментарий
18.11.2025 13:48 Ответить
На жаль реального, правового механізму вийти з цього крутого пікЕ, створеного в першу чергу Зе'КомандОю "95-го кварталу" не видно. Все було зруйновано, коли вони переламали "через коліно" Конституцію України та змінили баланс влади.
Отож виходить, треба робити радикальні зміни (зараз тут почнуть срати ФСБ-шні та ОП-шні боти).
Треба повертати будь яким способом Порошенко на посаду президента. Створювати уряд національної довіри. Порох дуже сильний політик на міжнародній арені - вміє переконувати та користується повагою і довірою.
А інакше втрата державності, нова колоніальна залежність від козломордої орди, переслідування патріотів та взагалі "мордорський морок". Думаєте - ні? Не тіште себе ілюзіями - це цілком реальний варіант нашого майбутнього!
показать весь комментарий
18.11.2025 13:30 Ответить
Ця журнашльондра давно відома розповсюдженням вигідних для кремля наративів.

З іншого боку, вона доволі близька до правди цього разу. Бо тенденція останніх двох років така, що кацапи захоплюють, а українці відступають, і замість того, щоб якось переломити такий хід подій, Zеленський присмоктався до українських грошей і ніяк не хоче відпускати.

Виникає логічне питання - навіщо Україні Zеленський? Він не веде Україну до перемоги, якраз навпаки. При чому, обнаглів настільки, що не зморгнувши оком підписав ганебний закон проти НАБУ, бо був впевнений, що йому зійде з рук абсолютно все. Якщо не пояснити йому, що вже досить, Україна таки програє, а це падло втече, як його співвітчизник Міндіч.
показать весь комментарий
18.11.2025 13:31 Ответить
зеленський це дурник, якого поставили люди які керують цим світом. ніхто його не зніме, і його друзів рабіновичів. ця війна керується з однієї синагоги. просто женеться славянське мясо на забій з обох сторін. вигребуть і перемелють всіх.
показать весь комментарий
18.11.2025 14:15 Ответить
Bild це "жовта" преса. Крапка.
показать весь комментарий
18.11.2025 13:58 Ответить
Рёпке это дебил известный в надписях на заборе больше смысла и правды чем в его высерах...
показать весь комментарий
18.11.2025 14:10 Ответить
так але для ботів на цензорі (90% котрих за кордоном)це мов промова Христа )
показать весь комментарий
18.11.2025 14:34 Ответить
ну зараз Юліана на миротворець добавлять та адьйос .
І одразу мине "прямування до стратегічної поразки"-це так прийнято в останній час.
показать весь комментарий
18.11.2025 14:12 Ответить
Програє чи не програє Україна варто дивитись на DeepState, без зайвих емоцій. З іншого боку уявляєте яку можна було б статтю накатати під час штурму Сталінграда в 1942? "Радянський Союз на межі стратегічної поразки!". А у нас ще і близько не Сталінград.

P.S. Ніяке агресивне закручування гайок сзч не призведе до бажаних результатів. Потрібно більше позитивних пропозицій, а не батога. Ці люди взагалі то воювали і це вже героїчні особистості, просто щось пішло не так.
показать весь комментарий
18.11.2025 14:16 Ответить
Запам'ятайте раз і назавжди, ми програли цю війну через злодюг та корупціонерів.
показать весь комментарий
18.11.2025 14:29 Ответить
У новині помилка - Під керівництвом зеленського Україна прямує до стратегічної поразки у війні, - Bild.
Так правильно.
показать весь комментарий
18.11.2025 14:30 Ответить
так орбан та йому подібні істоти теж такої думки ! Ху.йло з конем теж говорять про це саме . Ну а що на цензорі вигул для ботів та фанатиків минулих "реформаторів" відомо всім - то таке...
показать весь комментарий
18.11.2025 14:49 Ответить
Хто такий - Рьопка ??
..
показать весь комментарий
18.11.2025 14:35 Ответить
Ну так і навіть українцям зрозуміло що з такими ворогами при владі нам і зовнішніх ворогів не треба, мобілізація провалена на 200 відсотків, сзч вже 320+ тисяч, а вони висновки не роблять ще більше потужнічають, і менти на своїх місцях, коли оці ледарі підуть в окопи?!
показать весь комментарий
18.11.2025 14:54 Ответить
Так що кордонів 1991 року, кави в Ялті і суду над Путіним не буде? А дурники так вірили....
показать весь комментарий
18.11.2025 16:40 Ответить
Хоть хтось сказав правду. А то Гундосий зайнятий вже 3 місяці порятунком своїх друзів крадіїв, та пілкупом українчиків. Вовина тисяча.
показать весь комментарий
18.11.2025 16:59 Ответить
кацапськн іпсо сорі
показать весь комментарий
18.11.2025 17:01 Ответить
Не розносьте зраду. В наступному році крах російської економіки, Китай захопить Сибір, робота над гарантіями безпеки майже закінчена, коаліція охочих відправить миротворчий контингент, буде новий План Маршалла.

Та й мобілізовують по 30 тисяч, а тут пише тільки 17 тисяч.
показать весь комментарий
18.11.2025 17:30 Ответить
 
 