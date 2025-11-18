Украина движется к стратегическому поражению в войне, - Bild

Если Украина и западные партнеры не начнут немедленно стратегические изменения, то Россия выиграет эту войну.

Об этом пишет журналист Bild Юлиан Репке, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, ситуация для ВСУ на юго-востоке страны, а также в Харьковской и Донецкой областях постоянно ухудшается.

"Однако сейчас ситуацию уже невозможно замаскировать ни PR-кампаниями Генштаба Украины, ни замалчиванием или приукрашиванием со стороны правительства в Киеве: Украина идет к стратегическому поражению от российских оккупационных войск", - отметил журналист.

По словам Репке, ни украинская армия, ни западные партнеры не делают надлежащих выводов из своих предыдущих ошибок в ведении войны против России.

Читайте также: Российская пропаганда распространяет фейки о захвате некоторых населенных пунктов на юге, - Силы обороны

Техника и дроны

Он считает, что поставленные более 2 тыс. танков, БМП и бронированных автомобилей в основном оказались малополезными на фоне развития сферы дронов с оптоволокном и других беспилотных систем.

"Вместо того чтобы поддержать Украину "оружием массового поражения" в современном понимании - то есть миллионами FPV-дронов и тысячами высокомощных крылатых ракет глубокого действия - западные государства по-прежнему ограничиваются точечной помощью и инвестициями в стратегически переоцененные украинские ударные беспилотники большой дальности.

Также и украинское правительство, похоже, лишь частично воспринимает всерьез войну на уничтожение против своей страны. Где именно используют якобы 17 000 человек, мобилизованных ежемесячно, для большинства наблюдателей и военных на фронте остается загадкой", - подчеркнул журналист Bild.

Читайте: Рашисты продолжают давление на Лиман по всей серой зоне и обустраивают позиции к востоку от Ямполя, - DeepState

СОЧ

Также он обратил внимание на СОЧ и уклонение от службы.

"Дезертирство и временное уклонение от службы - в результате чего целые бригады часто существуют только на бумаге - остаются преимущественно безнаказанными. Это приводит не только к ошибочной оценке численности и боеспособности собственных войск, но и к массивным пробелам на фронте и, как следствие, к новым российским прорывам.

В итоге площадь, контролируемая Украиной, в октябре сократилась еще на 586 квадратных километров - и в ноябре, вероятно, будет достигнут новый годовой максимум потерь территорий. Таким образом, ежемесячные потери, сопоставимые с площадью федеральной земли Берлин, становятся вполне реалистичными. Российские наступления в регионах вокруг крупных городов Днепр и Запорожье - это уже вопрос нескольких месяцев, максимум одного-двух лет", — добавил он.

Репке считает, что если Украина и западные партнеры не начнут немедленно стратегические изменения, то Россия выиграет эту войну постепенно.

"Ужасный сценарий - с катастрофическими геополитическими последствиями для всего мира", - подытожил он.

Читайте: Силы обороны отразили 40 штурмов на Покровском направлении, враг атакует на Юге, - Генштаб. КАРТЫ





