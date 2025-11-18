Евросоюз должен действовать более решительно против РФ и поддержать Украину, - посол США в НАТО Уитакер

Европейский Союз должен занять "более агрессивную" позицию в отношении России и ускорить использование замороженных российских активов в пользу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Он отметил, что такой шаг поможет обеспечить стабильную экономическую и военную поддержку Киева на несколько следующих лет и одновременно продемонстрирует готовность Европы действовать решительно.

"Но я думаю, что это также укажет на новый шаг - более агрессивную Европу. Пришло время для них действовать смело", - сказал Уитакер.

Сейчас страны Евросоюза обсуждают механизмы использования замороженных активов России для кредитов Украине. Однако некоторые государства, в частности Бельгия, которая хранит большую часть активов в клиринговой палате Euroclear, выражают опасения из-за возможных судебных исков и карательных мер со стороны Москвы.

В ЕС также рассматривают другие варианты поддержки Украины, предусматривающие государствами-членами не менее 90 млрд евро в виде грантов на 2026-2027 годы или принятие совместного долга ЕС для выдачи займа.

Призывы к давлению на РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Брюсселе подчеркнул поддержку Украины и готовность усилить давление на Москву за отказ от немедленного и безусловного прекращения огня.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал усилить давление на Россию после того, как она в ночь на 28 сентября осуществила очередной массированный обстрел Украины.

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что Китай должен оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.

