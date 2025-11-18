На фронте зафиксировано 79 боестолкновений, 30 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 79 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Бобылевка, Бруски Сумской области; Хреновка Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес один авиаудар, сбросил четыре управляемые авиабомбы, а также осуществил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Волчанска и в сторону населенного пункта Колодезное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении российские оккупанты четыре раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Купянск.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила пять атак в сторону позиций украинских подразделений в направлении населенных пунктов Коровий Яр, Ставки, Дробышево и Лиман. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.
Одну вражескую атаку отразили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Серебрянки.
На Краматорском направлении сегодня противник один раз атаковал в направлении Бондарного, получил отпор.
На Константиновском направлении враг осуществил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Русина Яра и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 25 атак противника. Бои продолжаются в пяти локациях.
На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Привольное, Павловка, Красногорское. Силы обороны отбили девять вражеских штурмов, еще одно боестолкновение продолжается.
Боевые действия на юге
С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили девять атак оккупантов в районах Доброполье, Зеленого Гая, Затишья, Веселого, четыре боевых столкновения продолжаются.
На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе Приморского. Под авиаударом неуправляемых авиационных ракет оказалось Железнодорожное.
На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников.
На остальных направлениях — без изменений.
