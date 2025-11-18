РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 160 380 человек (+960 за сутки), 11 355 танков, 34 499 артсистем, 23 594 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 160 380 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 18.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 160 380 (+960) человек 
  • танков – 11 355 (+0) единиц
  • боевых бронированных машин – 23 594 (+0) единицы
  • артиллерийских систем – 34 499 (+13) единиц
  • РСЗО – 1 545 (+1) единиц
  • средств ПВО – 1 247 (+1) единиц
  • самолетов – 428 (+0) единиц
  • вертолетов – 347 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 793 (+294) единицы
  • крылатых ракет – 3 940 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
  • подводных лодок – 1 (+0) единица
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 579 (+43) единиц
  • специальной техники – 4 000 (+0) единиц.

Потери врага 16 ноября

Відлітався "подпол"- рашистський бойовий літун.

18.11.2025 08:59 Ответить
Минув 4290 день москальсько-української війни.
58 одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Броня відсутня, арта та логістика по мінімуму, ППО добре.
Сукупна арта перевалила за 36000! Спецтехніка 4000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 160 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Чувашська Республіка.
18.11.2025 08:59 Ответить
18.11.2025 09:02 Ответить
Броня - 0
Мабуть час вводити новий рядок - бойові ішаки.
18.11.2025 08:07 Ответить
Верхній рядок 960 віслюків і ослой бів
18.11.2025 08:27 Ответить
"Дебелий" кацап... Цікаво - це йому "провозний" політ, організовували, чи він когось "провозив", після тривалої перерви у польотах?
18.11.2025 10:35 Ответить
18.11.2025 09:02 Ответить
Ти ж не забувай - це "вибите населення" - це працездатні чоловіки... Тому втрата одного - це удар по сім"ї, яка складає три-п"ять осіб (старі батьки та малолітні діти)... Тобто, Росія втрачає працездатні ресурси... Кацапська статистика УЖЕ верещить про нестачу 2 МІЛЬЙОНІВ працівників!
18.11.2025 10:47 Ответить
Московія втрачає не людей, а біосміття з тюрем, алкашів, наркоманів, та невиліковно хворих, так що на стан кацапської економіки це не дуже вливає, а от те що багато відносно нормальних та працездатних покинуло мордор під час війни, то так!
показать весь комментарий
Контакт!
18.11.2025 11:07 Ответить
Основна маса ******** "героев СВО" - вчорашні "іпотєтчики"... Набрали позик - а гасить нічим... Повтікали, переважно, за кордон, не "роботяги", а "торгаші", які мали "капшук з грошима"...
18.11.2025 11:09 Ответить
На жаль, до фронту долучається якраз біосміття: алконавти, ледарі, ігромани - ті, кому дуже потрібні дурні гроші. Справжніх годувальників сім'я до контракту не відпустить, вони і самі не йдуть, бо хто ж дітей та батьків годуватиме. Такі почнуть гинути тільки при великій мобілізації. А поки контракт - робітники вдома сидять та працюють.
А ще тисячами долучаються усілякі жебраки з південних та східних країн, які оті фублі вважають золотим мільйоном та взагалі отаких грошей ніколи не мали та не бачили - сам готовий здохнути, але його чорна курка чи непальські хробачки до кінця життя будуть у золоті купатися (по їхнім чорним та непальськім міркам).
Ну і корейців та білорусів не слід забувати, бо вони частково за ідею великого пюрера чи чучхе, а частково - хто цих гвинтиків питає взагалі?
Так що це у нас квіт нації гине, а вони сміття позбавляються. І того сміття ще багато...
18.11.2025 11:05 Ответить
У тебе є інші "варіанти"? У мене - немає... Що будем робить?
18.11.2025 11:13 Ответить
"Проблемка с двухсотьіми магазами, аднака":

18.11.2025 11:42 Ответить
 
 