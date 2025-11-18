Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 160 380 человек (+960 за сутки), 11 355 танков, 34 499 артсистем, 23 594 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 160 380 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 18.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 160 380 (+960) человек

танков – 11 355 (+0) единиц

боевых бронированных машин – 23 594 (+0) единицы

артиллерийских систем – 34 499 (+13) единиц

РСЗО – 1 545 (+1) единиц

средств ПВО – 1 247 (+1) единиц

самолетов – 428 (+0) единиц

вертолетов – 347 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 793 (+294) единицы

крылатых ракет – 3 940 (+0) единиц

кораблей / катеров – 28 (+0) единиц

подводных лодок – 1 (+0) единица

автомобильной техники и автоцистерн – 67 579 (+43) единиц

специальной техники – 4 000 (+0) единиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 43-й ОМБр уничтожили 4 оккупанта и 2 единицы бронетехники на Купянском направлении. ВИДЕО