Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 160 380 человек (+960 за сутки), 11 355 танков, 34 499 артсистем, 23 594 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 160 380 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 18.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 160 380 (+960) человек
- танков – 11 355 (+0) единиц
- боевых бронированных машин – 23 594 (+0) единицы
- артиллерийских систем – 34 499 (+13) единиц
- РСЗО – 1 545 (+1) единиц
- средств ПВО – 1 247 (+1) единиц
- самолетов – 428 (+0) единиц
- вертолетов – 347 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 793 (+294) единицы
- крылатых ракет – 3 940 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
- подводных лодок – 1 (+0) единица
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 579 (+43) единиц
- специальной техники – 4 000 (+0) единиц.
Мабуть час вводити новий рядок - бойові ішаки.
58 одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Броня відсутня, арта та логістика по мінімуму, ППО добре.
Сукупна арта перевалила за 36000! Спецтехніка 4000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 160 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Чувашська Республіка.
А ще тисячами долучаються усілякі жебраки з південних та східних країн, які оті фублі вважають золотим мільйоном та взагалі отаких грошей ніколи не мали та не бачили - сам готовий здохнути, але його чорна курка чи непальські хробачки до кінця життя будуть у золоті купатися (по їхнім чорним та непальськім міркам).
Ну і корейців та білорусів не слід забувати, бо вони частково за ідею великого пюрера чи чучхе, а частково - хто цих гвинтиків питає взагалі?
Так що це у нас квіт нації гине, а вони сміття позбавляються. І того сміття ще багато...
двухсотьімимагазами, аднака":