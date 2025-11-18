Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 160 380 осіб (+960 за добу), 11 355 танків, 34 499 артсистем, 23 594 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 18.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 160 380 (+960) осіб / persons
  • танків – 11 355 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 594 (+0) од.
  • артилерійських систем – 34 499 (+13) од.
  • РСЗВ – 1 545 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 247 (+1) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294) од.
  • крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 579 (+43) од.
  • спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.

Втрати ворога 16 листопада

Відлітався "подпол"- рашистський бойовий літун.

18.11.2025 08:59 Відповісти
Минув 4290 день москальсько-української війни.
58 одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Броня відсутня, арта та логістика по мінімуму, ППО добре.
Сукупна арта перевалила за 36000! Спецтехніка 4000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 160 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Чувашська Республіка.
18.11.2025 08:59 Відповісти
18.11.2025 09:02 Відповісти
Броня - 0
Мабуть час вводити новий рядок - бойові ішаки.
18.11.2025 08:07 Відповісти
Верхній рядок 960 віслюків і ослой бів
18.11.2025 08:27 Відповісти
"Дебелий" кацап... Цікаво - це йому "провозний" політ, організовували, чи він когось "провозив", після тривалої перерви у польотах?
18.11.2025 10:35 Відповісти
Умничька, слухай дьєнь пабьєды, гад....
19.11.2025 02:22 Відповісти
Ти ж не забувай - це "вибите населення" - це працездатні чоловіки... Тому втрата одного - це удар по сім"ї, яка складає три-п"ять осіб (старі батьки та малолітні діти)... Тобто, Росія втрачає працездатні ресурси... Кацапська статистика УЖЕ верещить про нестачу 2 МІЛЬЙОНІВ працівників!
18.11.2025 10:47 Відповісти
Московія втрачає не людей, а біосміття з тюрем, алкашів, наркоманів, та невиліковно хворих, так що на стан кацапської економіки це не дуже вливає, а от те що багато відносно нормальних та працездатних покинуло мордор під час війни, то так!
18.11.2025 10:59 Відповісти
Контакт!
18.11.2025 11:07 Відповісти
Основна маса ******** "героев СВО" - вчорашні "іпотєтчики"... Набрали позик - а гасить нічим... Повтікали, переважно, за кордон, не "роботяги", а "торгаші", які мали "капшук з грошима"...
18.11.2025 11:09 Відповісти
На жаль, до фронту долучається якраз біосміття: алконавти, ледарі, ігромани - ті, кому дуже потрібні дурні гроші. Справжніх годувальників сім'я до контракту не відпустить, вони і самі не йдуть, бо хто ж дітей та батьків годуватиме. Такі почнуть гинути тільки при великій мобілізації. А поки контракт - робітники вдома сидять та працюють.
А ще тисячами долучаються усілякі жебраки з південних та східних країн, які оті фублі вважають золотим мільйоном та взагалі отаких грошей ніколи не мали та не бачили - сам готовий здохнути, але його чорна курка чи непальські хробачки до кінця життя будуть у золоті купатися (по їхнім чорним та непальськім міркам).
Ну і корейців та білорусів не слід забувати, бо вони частково за ідею великого пюрера чи чучхе, а частково - хто цих гвинтиків питає взагалі?
Так що це у нас квіт нації гине, а вони сміття позбавляються. І того сміття ще багато...
18.11.2025 11:05 Відповісти
У тебе є інші "варіанти"? У мене - немає... Що будем робить?
18.11.2025 11:13 Відповісти
Те, що й раніш робили. певно. Просто треба розуміти, що м'яса в них більше, ніж ми розуміємо, і мабуть більше, ніж ми сподіваємось, бо дурне та бідне лайно - продукт селекції навіть не століть, а тисячоліть, що його насправді не півсвіту, а десь 3/4, якщо не 5/6, і що "Голодранці - гоп до купи!" - не лише савецький девіз...
18.11.2025 12:41 Відповісти
Українців "селекціонували" теж "тисячі років"? Особливо лемків, яких вивезли з Надсяння у 1947 році, на Донбас?... Чи "цілинників", яких обрусачили, повністю, вже при Хрущові? Я служив у тих місцях, у 90-ті... Так навіть ті, хто при Хрущові, туди приїхали - вже мову не пам"ятають. А їхні діти і внуки, її взагалі не знакють... І МИ , для них - "ВРАГИ", "бандеры"... Так це в КАзахстаны... Про Кацапыю я вже ы мову не веду...
25.11.2025 22:10 Відповісти
Не забуваю ))
18.11.2025 12:20 Відповісти
"Проблемка с двухсотьіми магазами, аднака":

18.11.2025 11:42 Відповісти
Трофейну зброю використовували завжди... У всіх арміях... За німецькими архівними даними, в перший рік выйни в полон потрапило 3-3, 5МЛН червоноармійців... Тобто, быльша половина кадрової армії... Основна маса їх була озброєна СВТ. Такої зброї, в ТАКІЙ кількості,не було ні в однй армії світу... Пропоную "угадать з трьох разів" - чим були озброєні цілі полки німецької армії? Гарматами радянського зразка були озброєні цілі полки артилерії на Східному фронті, та на "Атлантичному валу" (на останньому, ак також полки прикриття ППО), комплектувалися "власовцями". ТОвариш був у мухеї, присвяченому "Дню Х" ( штурму Ла-Маншу). Казав, що там повно СВТ, ППД, ППШШ. Казав, що бачив навіть трофейну ЗІС-3 (дивізійна гармата системи Грабіна), калібру 76 мм. З таких гармать німці та "власовці" били по атакуючих "Атлантичний вал", американцяхб
25.11.2025 22:35 Відповісти
В ніх работнєгав ніколи не було... Жербаки тіко... А чупаська волость Орди.... Чупашил і парашників там нєпєрєводна(
19.11.2025 02:28 Відповісти
 
 