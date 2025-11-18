Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 160 380 осіб (+960 за добу), 11 355 танків, 34 499 артсистем, 23 594 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 160 380 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 18.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 160 380 (+960) осіб / persons
- танків – 11 355 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 594 (+0) од.
- артилерійських систем – 34 499 (+13) од.
- РСЗВ – 1 545 (+1) од.
- засоби ППО – 1 247 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294) од.
- крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 579 (+43) од.
- спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.
Мабуть час вводити новий рядок - бойові ішаки.
58 одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Броня відсутня, арта та логістика по мінімуму, ППО добре.
Сукупна арта перевалила за 36000! Спецтехніка 4000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 160 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Чувашська Республіка.
А ще тисячами долучаються усілякі жебраки з південних та східних країн, які оті фублі вважають золотим мільйоном та взагалі отаких грошей ніколи не мали та не бачили - сам готовий здохнути, але його чорна курка чи непальські хробачки до кінця життя будуть у золоті купатися (по їхнім чорним та непальськім міркам).
Ну і корейців та білорусів не слід забувати, бо вони частково за ідею великого пюрера чи чучхе, а частково - хто цих гвинтиків питає взагалі?
Так що це у нас квіт нації гине, а вони сміття позбавляються. І того сміття ще багато...
