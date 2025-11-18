На фронте произошло 150 боевых столкновений, треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 150 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 33 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 62 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли к ударам 2440 дронов-камикадзе и осуществили 2999 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили две штурмовые операции оккупантов. Кроме того, враг нанес один авиаудар, сбросив четыре управляемые авиабомбы, а также осуществил 145 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых один – из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Каменки и в сторону населенного пункта Колодезное. Одно сражение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении агрессор четыре раза проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Купянск.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики семь раз атаковали позиции Сил обороны в направлении населенных пунктов Коровий Яр, Ставки, Дробышево, Лиман и в направлении Александровки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Семь вражеских штурмов отразили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Серебрянки, Ямполя и в направлениях Северска и Звановки.

На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Бондарного и в направлении Веролюбовки, получил отпор.

На Константиновском направлении 19 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Русина Яра и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки. Одно сражение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 47 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Зверово, Новоэкономическое, Новопавловка, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное. В четырех локациях бои не утихают до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было уничтожено 68 оккупантов, из них 45 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов, два мотоцикла; поражено 12 укрытий для личного состава противника и два мотоцикла.

На Александровском направлении враг 18 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Привольное, Ровнополье, Рыбное, Павловка, Красногорское. Авиаударам подверглись Коломийцы и Покровское.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Доброполье, Зеленый Гай, Затишье, Веселое. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе Приморского. Под авиаударом неуправляемых авиационных ракет оказались Зализничное и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников. Приднепровское подверглось авиаудару противника.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.