Определены команды, с которыми Украина может сыграть в плей-офф ЧМ-2026
Сборная Украины по футболу получила полный список возможных соперников в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Украина завоевала место в этой стадии благодаря победе над Исландией (2:0) и теперь ожидает жеребьевки.
В плей-офф сыграют 16 команд, а четыре из них получат путевки на мировое первенство, сообщает Цензор.НЕТ.
Корзины перед жеребьевкой
Команды распределены по четырем корзинам. Украина попала в первую и будет среди сеяных. Это означает, что первый матч плей-офф она проведет дома против одной из команд четвертой корзины.
Первая корзина:
-
Италия
-
Дания
-
Турция
-
Украина
Вторая корзина:
-
Польша
-
Уэльс
-
Чехия
-
Словакия
Третья корзина:
-
Ирландия
-
Албания
-
Босния и Герцеговина
-
Косово
Четвертая корзина:
-
Румыния
-
Северная Македония
-
Северная Ирландия
-
Швеция
Как будет проходить плей-офф и когда сыграет Украина
Формат плей-офф остался таким же, как перед чемпионатом мира-2022. В каждом из четырех путей команды проведут один полуфинальный матч и один финал. Для выхода на ЧМ-2026 Украине нужно выиграть два поединка.
В первом матче соперником будет одна из четырех команд четвертой корзины: Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия или Швеция. Кто может быть потенциальным соперником в финале, определит жеребьевка.
Главные даты плей-офф:
-
26 марта 2026 года — полуфиналы;
-
31 марта 2026 года — финалы.
Матчи состоятся за три месяца до старта чемпионата мира.
Напомним, 16 ноября сборная Украины одержала победу над Исландией в заключительном матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.
Ранее мы сообщали, что киевское "Динамо" разгромило боснийский "Зриньски" - 6:0 в матче Лиги конференций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль