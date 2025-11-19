Определены команды, с которыми Украина может сыграть в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу получила полный список возможных соперников в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Украина завоевала место в этой стадии благодаря победе над Исландией (2:0) и теперь ожидает жеребьевки.

В плей-офф сыграют 16 команд, а четыре из них получат путевки на мировое первенство, сообщает Цензор.НЕТ.

Корзины перед жеребьевкой

Команды распределены по четырем корзинам. Украина попала в первую и будет среди сеяных. Это означает, что первый матч плей-офф она проведет дома против одной из команд четвертой корзины.

Первая корзина:

Италия

Дания

Турция

Украина

Вторая корзина:

Польша

Уэльс

Чехия

Словакия

Третья корзина:

Ирландия

Албания

Босния и Герцеговина

Косово

Четвертая корзина:

Румыния

Северная Македония

Северная Ирландия

Швеция

Как будет проходить плей-офф и когда сыграет Украина

Формат плей-офф остался таким же, как перед чемпионатом мира-2022. В каждом из четырех путей команды проведут один полуфинальный матч и один финал. Для выхода на ЧМ-2026 Украине нужно выиграть два поединка.

В первом матче соперником будет одна из четырех команд четвертой корзины: Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия или Швеция. Кто может быть потенциальным соперником в финале, определит жеребьевка.

Главные даты плей-офф:

26 марта 2026 года — полуфиналы;

31 марта 2026 года — финалы.

Матчи состоятся за три месяца до старта чемпионата мира.

Напомним, 16 ноября сборная Украины одержала победу над Исландией в заключительном матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.

Ранее мы сообщали, что киевское "Динамо" разгромило боснийский "Зриньски" - 6:0 в матче Лиги конференций.