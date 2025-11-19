РУС
Определены команды, с которыми Украина может сыграть в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Украины узнала, кто может стать соперником в плей-офф квалификации ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу получила полный список возможных соперников в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Украина завоевала место в этой стадии благодаря победе над Исландией (2:0) и теперь ожидает жеребьевки.

В плей-офф сыграют 16 команд, а четыре из них получат путевки на мировое первенство, сообщает Цензор.НЕТ.

Корзины перед жеребьевкой

Команды распределены по четырем корзинам. Украина попала в первую и будет среди сеяных. Это означает, что первый матч плей-офф она проведет дома против одной из команд четвертой корзины.

Первая корзина:

  • Италия

  • Дания

  • Турция

  • Украина

Вторая корзина:

  • Польша

  • Уэльс

  • Чехия

  • Словакия

Третья корзина:

  • Ирландия

  • Албания

  • Босния и Герцеговина

  • Косово

Четвертая корзина:

  • Румыния

  • Северная Македония

  • Северная Ирландия

  • Швеция

Как будет проходить плей-офф и когда сыграет Украина

Формат плей-офф остался таким же, как перед чемпионатом мира-2022. В каждом из четырех путей команды проведут один полуфинальный матч и один финал. Для выхода на ЧМ-2026 Украине нужно выиграть два поединка.

В первом матче соперником будет одна из четырех команд четвертой корзины: Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия или Швеция. Кто может быть потенциальным соперником в финале, определит жеребьевка.

Главные даты плей-офф:

  • 26 марта 2026 года — полуфиналы;

  • 31 марта 2026 года — финалы.

Матчи состоятся за три месяца до старта чемпионата мира.

Напомним, 16 ноября сборная Украины одержала победу над Исландией в заключительном матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.

Ранее мы сообщали, что киевское "Динамо" разгромило боснийский "Зриньски" - 6:0 в матче Лиги конференций.

Топ комментарии
+4
Та и нефиг позориться
19.11.2025 00:23 Ответить
+3
Украiна вже давно в плейофф. Треба перемогти рф, корею, та iран.
19.11.2025 00:32 Ответить
+3
нахера нам сперся такий ..футбол.. коли цей футбол не транслює єдиний мудафон і перший національний канал . немає бабла купити права на трансляцію ??? треба було позичити у цукерманів . шміндічів у чегевари і ..проффесора.. галущенка --- ******* позорняк . просто ганьбище на т2 не транслюють гру націцональної збірної . а в ютюбі теж немає тільки радіотрансляція . мабуть зелена шобла вважає що українцям дивитися футбол збірної необов.язково
19.11.2025 06:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звісно Швеція з нашим щастям. І.. до побачення ЧС.
19.11.2025 00:20 Ответить
Та и нефиг позориться
19.11.2025 00:23 Ответить
Не плач.
19.11.2025 01:37 Ответить
Не пи₴ди,"оклахомець".
19.11.2025 02:49 Ответить
З нашим щастям на посту головного тренера будь-яка з цих збірних це непереможна сила...
19.11.2025 04:38 Ответить
Румыния
19.11.2025 00:26 Ответить
Украiна вже давно в плейофф. Треба перемогти рф, корею, та iран.
19.11.2025 00:32 Ответить
?
19.11.2025 04:36 Ответить
Тіки не вікинги!
19.11.2025 00:42 Ответить
У будь якому випадку - нашим перемоги.
19.11.2025 04:52 Ответить
нахера нам сперся такий ..футбол.. коли цей футбол не транслює єдиний мудафон і перший національний канал . немає бабла купити права на трансляцію ??? треба було позичити у цукерманів . шміндічів у чегевари і ..проффесора.. галущенка --- ******* позорняк . просто ганьбище на т2 не транслюють гру націцональної збірної . а в ютюбі теж немає тільки радіотрансляція . мабуть зелена шобла вважає що українцям дивитися футбол збірної необов.язково
19.11.2025 06:42 Ответить
 
 