Футбол: Украина обыграла Исландию и продолжит борьбу за выход на ЧМ-2026
Сборная Украины одержала победу над Исландией в заключительном матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.
Как сообщает Цензор.НЕТ, поединок состоялся на стадионе "Легия" в Варшаве и завершился со счетом 2:0. Из-за войны с российскими оккупантами команда была вынуждена проводить свой номинально домашний матч в Польше.
Перед встречей Украина и Исландия имели одинаковое количество очков, но соперники опережали "сине-желтых" по разнице мячей. Поэтому команде Сергея Реброва нужна была только победа, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу за путевку на Мундиаль.
Как проходила игра
Украинцы активно начали матч и создали несколько хороших моментов в первом тайме. Самый опасный — удар Виктора Цыганкова на 24-й минуте, когда мяч после его удара попал в перекладину.
Во втором тайме давление на ворота Исландии не уменьшилось. На 61-й минуте Александр Зубков пробил по центру ворот, но голкипер исландцев Элиас-Рафн Олафссон спас свою команду.
Результат и важные голы
На 83-й минуте Украина открыла счет: после подачи Цыганкова с углового Гуцуляк сбросил мяч головой, а Зубков точно переправил его в ворота.
В компенсированное время (90+3) Гуцуляк забил второй гол — мяч рикошетом залетел в сетку, установив окончательный результат 2:0.
ЧМ-2026: что нужно знать
-
Турнир состоится 11 июня — 19 июля 2026 года;
-
Страны-хозяева: США, Мексика, Канада;
-
Впервые сыграют 48 сборных (ранее — 32);
Украина по итогам группы заняла второе место и продолжит путь в плей-офф отбора.
Ранее мы сообщали, что киевское "Динамо" разгромило боснийский "Зриньски" — 6:0 в матче Лиги конференций. Также сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) ввела Премию мира — новую награду, которая будет отмечать выдающийся вклад в борьбу за мир и единение людей.
Тепер чекаємо ігри плей оф на весні за вихід на ЧС.
перший кошик: Італія, Туреччина, Україна, Польща;
другий кошик: Вельс, Словаччина, Шотландія, Чехія;
тертій кошик: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово;
четвертий кошик: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія.
За правилами турніру представники першого кошика у півфіналі плей-оф зіграють з представниками четвертого кошика; представники другого кошика - з представниками третього кошика. У фіналі грають переможці півфіналів кожного з чотирьох шляхів.
Команди з першого і другого кошиків півфінал грають вдома; господар фіналу визначиться жеребкуванням.
