Футбол: Украина обыграла Исландию и продолжит борьбу за выход на ЧМ-2026

Сборная Украины одержала победу над Исландией в заключительном матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поединок состоялся на стадионе "Легия" в Варшаве и завершился со счетом 2:0. Из-за войны с российскими оккупантами команда была вынуждена проводить свой номинально домашний матч в Польше.

Перед встречей Украина и Исландия имели одинаковое количество очков, но соперники опережали "сине-желтых" по разнице мячей. Поэтому команде Сергея Реброва нужна была только победа, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу за путевку на Мундиаль.

Как проходила игра

Украинцы активно начали матч и создали несколько хороших моментов в первом тайме. Самый опасный — удар Виктора Цыганкова на 24-й минуте, когда мяч после его удара попал в перекладину.

Во втором тайме давление на ворота Исландии не уменьшилось. На 61-й минуте Александр Зубков пробил по центру ворот, но голкипер исландцев Элиас-Рафн Олафссон спас свою команду.

Результат и важные голы

На 83-й минуте Украина открыла счет: после подачи Цыганкова с углового Гуцуляк сбросил мяч головой, а Зубков точно переправил его в ворота.

В компенсированное время (90+3) Гуцуляк забил второй гол — мяч рикошетом залетел в сетку, установив окончательный результат 2:0.

ЧМ-2026: что нужно знать

Турнир состоится 11 июня — 19 июля 2026 года;

Страны-хозяева: США, Мексика, Канада;

Впервые сыграют 48 сборных (ранее — 32);

Украина по итогам группы заняла второе место и продолжит путь в плей-офф отбора.

Украина по итогам группы заняла второе место и продолжит путь в плей-офф отбора.