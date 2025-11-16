РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8867 посетителей онлайн
Новости Матчи сборной Украины по футболу
2 820 17

Футбол: Украина обыграла Исландию и продолжит борьбу за выход на ЧМ-2026

Украина победила Исландию 2:0

Сборная Украины одержала победу над Исландией в заключительном матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поединок состоялся на стадионе "Легия" в Варшаве и завершился со счетом 2:0. Из-за войны с российскими оккупантами команда была вынуждена проводить свой номинально домашний матч в Польше.

Перед встречей Украина и Исландия имели одинаковое количество очков, но соперники опережали "сине-желтых" по разнице мячей. Поэтому команде Сергея Реброва нужна была только победа, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу за путевку на Мундиаль.

Как проходила игра

Украинцы активно начали матч и создали несколько хороших моментов в первом тайме. Самый опасный — удар Виктора Цыганкова на 24-й минуте, когда мяч после его удара попал в перекладину.

Во втором тайме давление на ворота Исландии не уменьшилось. На 61-й минуте Александр Зубков пробил по центру ворот, но голкипер исландцев Элиас-Рафн Олафссон спас свою команду.

Результат и важные голы

На 83-й минуте Украина открыла счет: после подачи Цыганкова с углового Гуцуляк сбросил мяч головой, а Зубков точно переправил его в ворота.

В компенсированное время (90+3) Гуцуляк забил второй гол — мяч рикошетом залетел в сетку, установив окончательный результат 2:0.

ЧМ-2026: что нужно знать

  • Турнир состоится 11 июня — 19 июля 2026 года;

  • Страны-хозяева: США, Мексика, Канада;

  • Впервые сыграют 48 сборных (ранее — 32);

Украина по итогам группы заняла второе место и продолжит путь в плей-офф отбора.

Ранее мы сообщали, что киевское "Динамо" разгромило боснийский "Зриньски" — 6:0 в матче Лиги конференций. Также сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) ввела Премию мира — новую награду, которая будет отмечать выдающийся вклад в борьбу за мир и единение людей.

Автор: 

матч (30) сборная Украины (274) футбол (3599) чемпионат (323)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
☺️ У мене подвійна радість - Україна навіть попри тренерство Реброва таки виграла, а збірна Угорщини вдома програла Ірландії на останній хвилині 2:3 і пролетіла попри плей-офф, хоча двічі вела у рахунку 1:0 і 2:1. Кислі морди угрів, якими рулить українофоб Орбан зробили мою симпатію до земляків са'ятого Патріка безмежною. ☺️
показать весь комментарий
16.11.2025 21:36 Ответить
+5
Ну надо сказать спасибо Трубину, при 0-0 он конечно потянул.. а вообще игру нужно усиливать и усиливать существенно. ну а в остальном, СЛАВА УКРАИНЕ!!!
показать весь комментарий
16.11.2025 21:54 Ответить
+3
Молодці, відчувалась зарядженість на перемогу в цьому матчі.
Тепер чекаємо ігри плей оф на весні за вихід на ЧС.
показать весь комментарий
16.11.2025 21:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Збірна Ісландії - це як збірна Троєщини..таке собі
показать весь комментарий
16.11.2025 21:30 Ответить
Рашисте бояри немає, піздуй *****.
показать весь комментарий
16.11.2025 21:33 Ответить
☺️ У мене подвійна радість - Україна навіть попри тренерство Реброва таки виграла, а збірна Угорщини вдома програла Ірландії на останній хвилині 2:3 і пролетіла попри плей-офф, хоча двічі вела у рахунку 1:0 і 2:1. Кислі морди угрів, якими рулить українофоб Орбан зробили мою симпатію до земляків са'ятого Патріка безмежною. ☺️
показать весь комментарий
16.11.2025 21:36 Ответить
в мене після нашої перемоги теж промайнула думка: як там Орбан?
показать весь комментарий
16.11.2025 21:47 Ответить
У траурі. ☺️ Жаль, режисери не показали. А так був би піар перед виборами.
показать весь комментарий
16.11.2025 21:53 Ответить
Молодці, відчувалась зарядженість на перемогу в цьому матчі.
Тепер чекаємо ігри плей оф на весні за вихід на ЧС.
показать весь комментарий
16.11.2025 21:38 Ответить
Спонсор збірної - Валідол!
показать весь комментарий
16.11.2025 21:43 Ответить
молодці! але це лише перший крок з потрібних трьох! Після другого голу перемкнув на трансляцію кацапів подивитись чи радіє коментатор, радів стримано...боїться
показать весь комментарий
16.11.2025 21:46 Ответить
де ви дивитесь футбол, навіть кацапів. я тільки слухаю, як радіо у 50роках минулого століття
показать весь комментарий
16.11.2025 21:56 Ответить
Я цей матч дивився у Кельце на Мегого Але для цього мусів не пошкодувати 10 гіга київстарівського інтернету, бо на польських операторів Мегого не дало би подивитися.
показать весь комментарий
16.11.2025 23:04 Ответить
В тебе напевно немає дітей малолітнього віку,вони б тобі розказали і показали де дивитись онлайн матчі ) я не злорадствую,але теперішні тінейджери знають як і шо гуглити.
показать весь комментарий
16.11.2025 23:05 Ответить
От я справді думаю, що Маркевич, як тренер вивів би у фвгальний турнвр, щодо Реброва - швидше ні, ніж так. Хороші футболісти не стають хорошимт тренерами - це надто різні речі, хоча іноді вистрілюють на сезон-два. Знакові Рінус Міхелс, Вінсенте дель Боске, чи той же Лобановський були посередніми футболістами з недовгими кар'єрами, які мали час і можливість зосередитися на глибокому вивченні гри, виробленні власних методик і принципів, в тоц час, як Платіні, Бонек, чи той же Блохін копіювали методи тих, хто тренував їх самих і хоча одноразово втмтрелили, але великими тренерами не стали.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:24 Ответить
Ну надо сказать спасибо Трубину, при 0-0 он конечно потянул.. а вообще игру нужно усиливать и усиливать существенно. ну а в остальном, СЛАВА УКРАИНЕ!!!
показать весь комментарий
16.11.2025 21:54 Ответить
https://www.ua-football.com/ua/ukrainian/national/1763320054-********-***********-borotbu-za-vihid-na-chempionat-svitu-dali-pley-of-format-superniki-koshik-zherebkuvannya-dati.html Склад кошиків плей-офф станом на 21:30 16-го листопада 2025-го року:
перший кошик: Італія, Туреччина, Україна, Польща;
другий кошик: Вельс, Словаччина, Шотландія, Чехія;
тертій кошик: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово;
четвертий кошик: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія.
За правилами турніру представники першого кошика у півфіналі плей-оф зіграють з представниками четвертого кошика; представники другого кошика - з представниками третього кошика. У фіналі грають переможці півфіналів кожного з чотирьох шляхів.
Команди з першого і другого кошиків півфінал грають вдома; господар фіналу визначиться жеребкуванням.
показать весь комментарий
16.11.2025 21:58 Ответить
Без Сан-Маріно - без шансів.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:10 Ответить
https://www.facebook.com/sharer.php?s=100&p[url]=https://www.ua-football.com/ua/ukrainian/national/1763314492-krasnomovniy-baner-vbolivalniki-u-polschi-yaskravo-pidtrimali-********.html%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dshareit%26utm_campaign%3Dshareit%26utm_content%3Dposting https://t.me/share/url?url=https://www.ua-football.com/ua/ukrainian/national/1763314492-krasnomovniy-baner-vbolivalniki-u-polschi-yaskravo-pidtrimali-********.html%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dshareit%26utm_campaign%3Dshareit%26utm_content%3Dposting%20 viber://forward?text=https://www.ua-football.com/ua/ukrainian/national/1763314492-krasnomovniy-baner-vbolivalniki-u-polschi-yaskravo-pidtrimali-********.html%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dshareit%26utm_campaign%3Dshareit%26utm_content%3Dposting https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.ua-football.com/ua/ukrainian/national/1763314492-krasnomovniy-baner-vbolivalniki-u-polschi-yaskravo-pidtrimali-********.html%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshareit%26utm_campaign%3Dshareit%26utm_content%3Dposting%26text%3D%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80.+%D0%92%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%83+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96+%D1%8F%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83

https://www.ua-football.com/ua/ukrainian/national/1763314492-krasnomovniy-baner-vbolivalniki-u-polschi-yaskravo-pidtrimali-********.html На трибунах стадіону у Варщаві під час матчу збірних України та Ісландії помітили банер, який спільними зусиллями вивісили українські, польські та, ймовірно, білоруські уболівальники. https://www.ua-football.com/ua/ukrainian/national/1763235294-********-islandiya-audio-onlayn-translyaciya-matchu-vidboru-na-chs.html Також фанати скандували відомі всім скандування про *****.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:14 Ответить
https://sport.ua/uk/news/815798-foto-gorit-moskva-ukraintsi-stvorili-yaskraviy-baner-na-match-z-islandiieyu ФОТО. Горить москва: українці створили яскравий банер на матч з Ісландією
показать весь комментарий
16.11.2025 22:43 Ответить
 
 