Футбол: Україна обіграла Ісландію та продовжить боротьбу за вихід на ЧС-2026

Україна перемогла Ісландію 2:0

Збірна України здобула перемогу над Ісландією у завершальному матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поєдинок відбувся на стадіоні "Легія" у Варшаві та завершився рахунком 2:0. Через війну з російськими окупантами команда була змушена проводити свій номінально домашній матч у Польщі.

Перед зустріччю Україна та Ісландія мали однакову кількість очок, але суперники випереджали "синьо-жовтих" за різницею м’ячів. Тому команді Сергія Реброва була потрібна лише перемога, щоб зайняти друге місце в групі та продовжити боротьбу за путівку на Мундіаль.

Як проходила гра

Українці активно розпочали матч і створили кілька хороших моментів у першому таймі. Найнебезпечніший — удар Віктора Циганкова на 24-й хвилині, коли м’яч після його удару влучив у поперечину.

У другому таймі тиск на ворота Ісландії не зменшився. На 61-й хвилині Олександр Зубков пробив по центру воріт, але голкіпер ісландців  Еліас-Рафн Олафссон урятував свою команду.

Результат та важливі голи

На 83-й хвилині Україна відкрила рахунок: після подачі Циганкова з кутового Гуцуляк скинув м’яч головою, а Зубков точно переправив його у ворота.

У компенсований час (90+3) Гуцуляк забив другий гол — м’яч рикошетом залетів у сітку, встановивши остаточний результат 2:0.

ЧС-2026: що потрібно знати

  • Турнір відбудеться 11 червня – 19 липня 2026 року;

  • Країни-господарі: США, Мексика, Канада;

  • Вперше зіграють 48 збірних (раніше — 32);

Україна за підсумками групи посіла друге місце та продовжить шлях у плейоф відбору.

Раніше ми повідомляли, що київське "Динамо" розгромило боснійський "Зринські" - 6:0 у матчі Ліги конференцій. Також повідомлялося, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запровадила Премію миру — нову нагороду, яка відзначатиме видатний внесок у боротьбу за мир і єднання людей.

Топ коментарі
+32
☺️ У мене подвійна радість - Україна навіть попри тренерство Реброва таки виграла, а збірна Угорщини вдома програла Ірландії на останній хвилині 2:3 і пролетіла попри плей-офф, хоча двічі вела у рахунку 1:0 і 2:1. Кислі морди угрів, якими рулить українофоб Орбан зробили мою симпатію до земляків са'ятого Патріка безмежною. ☺️
16.11.2025 21:36 Відповісти
+16
Ну надо сказать спасибо Трубину, при 0-0 он конечно потянул.. а вообще игру нужно усиливать и усиливать существенно. ну а в остальном, СЛАВА УКРАИНЕ!!!
16.11.2025 21:54 Відповісти
+11
Спонсор збірної - Валідол!
16.11.2025 21:43 Відповісти
Коментувати
Збірна Ісландії - це як збірна Троєщини..таке собі
16.11.2025 21:30 Відповісти
Рашисте бояри немає, піздуй *****.
16.11.2025 21:33 Відповісти
коля, тільки тому, що ти хворий на генетичну аномалію, я тобі прощаю
17.11.2025 08:40 Відповісти
Таке собі- це писати коментар не маючи уявлення про що він.
16.11.2025 23:07 Відповісти
ну так не пиши. населення Ісландії і Троєщини рівноцінне по кількості, і збірна типу дворова. Спочатку отримай уявлення в темі, а потім кажи
17.11.2025 08:42 Відповісти
Не уявляю про що ти? То збірна Ісландії погана чи хороша?
17.11.2025 08:53 Відповісти
в збірних, як я розумію, грають тільки місцеві, і як для такої малонаселеної країни вона "дворова" і тому не просто хороша, а дуже хороша, а наша погана
17.11.2025 09:04 Відповісти
16.11.2025 21:36 Відповісти
в мене після нашої перемоги теж промайнула думка: як там Орбан?
16.11.2025 21:47 Відповісти
У траурі. ☺️ Жаль, режисери не показали. А так був би піар перед виборами.
16.11.2025 21:53 Відповісти
На фронті сталося майже 200 боїв, ворог найактивніший на трьох напрямках - Генштаб
16.11.2025 23:38 Відповісти
Так. І сподіваюся перемога збірної додала хлопцям хоч якихось позитивних емоцій.
16.11.2025 23:42 Відповісти
взагалі одна справа дивитись футбол, радіти успіху команди твоєї країни, а інша-бачити на стадіо оці радісні щасливі обличчя, в той час коли люди гинуть кожну хвилину... такий дурний ******** світ...
17.11.2025 11:25 Відповісти
Молодці, відчувалась зарядженість на перемогу в цьому матчі.
Тепер чекаємо ігри плей оф на весні за вихід на ЧС.
16.11.2025 21:38 Відповісти
16.11.2025 21:43 Відповісти
молодці! але це лише перший крок з потрібних трьох! Після другого голу перемкнув на трансляцію кацапів подивитись чи радіє коментатор, радів стримано...боїться
16.11.2025 21:46 Відповісти
де ви дивитесь футбол, навіть кацапів. я тільки слухаю, як радіо у 50роках минулого століття
16.11.2025 21:56 Відповісти
Я цей матч дивився у Кельце на Мегого Але для цього мусів не пошкодувати 10 гіга київстарівського інтернету, бо на польських операторів Мегого не дало би подивитися.
16.11.2025 23:04 Відповісти
В тебе напевно немає дітей малолітнього віку,вони б тобі розказали і показали де дивитись онлайн матчі ) я не злорадствую,але теперішні тінейджери знають як і шо гуглити.
16.11.2025 23:05 Відповісти
https://myfootball.life/ оцей ресурс..там декілька вкладок трансляторів в залежності від матчу...є українська(найгірший трафік, висне на пару секунд кожні три секунди) є москальска (що досить дивно, як на мене) я дивився португальску...була ща англійська вкладка але постійно спам вилазив...
17.11.2025 11:20 Відповісти
От я справді думаю, що Маркевич, як тренер вивів би у фвгальний турнвр, щодо Реброва - швидше ні, ніж так. Хороші футболісти не стають хорошимт тренерами - це надто різні речі, хоча іноді вистрілюють на сезон-два. Знакові Рінус Міхелс, Вінсенте дель Боске, чи той же Лобановський були посередніми футболістами з недовгими кар'єрами, які мали час і можливість зосередитися на глибокому вивченні гри, виробленні власних методик і принципів, в тоц час, як Платіні, Бонек, чи той же Блохін копіювали методи тих, хто тренував їх самих і хоча одноразово втмтрелили, але великими тренерами не стали.
16.11.2025 22:24 Відповісти
Все ж Лобановский был игроком гораздо выше "среднего " уровня. Не звезда уровня Блохина, конечно, но в свое время пара Лобановский-Базилевич рвала в хлам любую оборону.
16.11.2025 23:16 Відповісти
Нууу, це було дуже недовго. І після Динамо він опинився у менш зірковому Дніпрі. А невдовзі і закінчив з футболом, як гравець і отримав більше часу для навчання для тренерської кар'єри. І якщо чесно, Лобпновськиий-гравець запам' ятався, як один з кращих, аа можливо і найкращий виконавець "сухого листа" - прямиий удар з кутової позначки у ворота по непередбачуваній траєкторії, коли м''яч по дузі піднімався вгору, а перед воротами пірнав переважно за спину воротаря. Хоча в історіію футболу все ж ввійшов, як видатний тренер.
16.11.2025 23:29 Відповісти
Вибачте, не в Дніпрі, а в Одесі, у "Чорноморці". ☺️
16.11.2025 23:41 Відповісти
Гравець основи Барселони?
17.11.2025 10:07 Відповісти
стосовно Маркевича це велике паскудство від Суркіса і несправедливість життя, взагалі, що йому не дали ЗбУ тренувати ((
17.11.2025 11:22 Відповісти
16.11.2025 21:54 Відповісти
https://www.ua-football.com/ua/ukrainian/national/1763320054-********-***********-borotbu-za-vihid-na-chempionat-svitu-dali-pley-of-format-superniki-koshik-zherebkuvannya-dati.html Склад кошиків плей-офф станом на 21:30 16-го листопада 2025-го року:
перший кошик: Італія, Туреччина, Україна, Польща;
другий кошик: Вельс, Словаччина, Шотландія, Чехія;
тертій кошик: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово;
четвертий кошик: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія.
За правилами турніру представники першого кошика у півфіналі плей-оф зіграють з представниками четвертого кошика; представники другого кошика - з представниками третього кошика. У фіналі грають переможці півфіналів кожного з чотирьох шляхів.
Команди з першого і другого кошиків півфінал грають вдома; господар фіналу визначиться жеребкуванням.
16.11.2025 21:58 Відповісти
Без Сан-Маріно - без шансів.
16.11.2025 22:10 Відповісти
***, нам знову румуни попадуть. )
17.11.2025 07:35 Відповісти
На трибунах стадіону у Варщаві під час матчу збірних України та Ісландії помітили банер, який спільними зусиллями вивісили українські, польські та, ймовірно, білоруські уболівальники. Також фанати скандували відомі всім скандування про *****.
16.11.2025 22:14 Відповісти
https://sport.ua/uk/news/815798-foto-gorit-moskva-ukraintsi-stvorili-yaskraviy-baner-na-match-z-islandiieyu ФОТО. Горить москва: українці створили яскравий банер на матч з Ісландією
16.11.2025 22:43 Відповісти
Этим хлопцам страна дала возможность играть, пока другие погибают, поэтому они обязаны просто на жилах тащить любой матч. Надеюсь в плей-офф выложатся до конца и победят.
И каким бы тренером не был Ребров, как бы здесь его не хаяли, челу надо отдать должное - горловское детство и донецкая юность его не изуродовали, остался верным Украине, в отличии от того же говнюка-"западенца" из Луцка, чью фамилию не хочу даже вспоминать.
16.11.2025 23:10 Відповісти
УКРАИНА ПОБЕДИЛА!
17.11.2025 02:09 Відповісти
 
 