Футбол: Україна обіграла Ісландію та продовжить боротьбу за вихід на ЧС-2026
Збірна України здобула перемогу над Ісландією у завершальному матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, поєдинок відбувся на стадіоні "Легія" у Варшаві та завершився рахунком 2:0. Через війну з російськими окупантами команда була змушена проводити свій номінально домашній матч у Польщі.
Перед зустріччю Україна та Ісландія мали однакову кількість очок, але суперники випереджали "синьо-жовтих" за різницею м’ячів. Тому команді Сергія Реброва була потрібна лише перемога, щоб зайняти друге місце в групі та продовжити боротьбу за путівку на Мундіаль.
Як проходила гра
Українці активно розпочали матч і створили кілька хороших моментів у першому таймі. Найнебезпечніший — удар Віктора Циганкова на 24-й хвилині, коли м’яч після його удару влучив у поперечину.
У другому таймі тиск на ворота Ісландії не зменшився. На 61-й хвилині Олександр Зубков пробив по центру воріт, але голкіпер ісландців Еліас-Рафн Олафссон урятував свою команду.
Результат та важливі голи
На 83-й хвилині Україна відкрила рахунок: після подачі Циганкова з кутового Гуцуляк скинув м’яч головою, а Зубков точно переправив його у ворота.
У компенсований час (90+3) Гуцуляк забив другий гол — м’яч рикошетом залетів у сітку, встановивши остаточний результат 2:0.
ЧС-2026: що потрібно знати
Турнір відбудеться 11 червня – 19 липня 2026 року;
Країни-господарі: США, Мексика, Канада;
Вперше зіграють 48 збірних (раніше — 32);
Україна за підсумками групи посіла друге місце та продовжить шлях у плейоф відбору.
Раніше ми повідомляли, що київське "Динамо" розгромило боснійський "Зринські" - 6:0 у матчі Ліги конференцій. Також повідомлялося, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запровадила Премію миру — нову нагороду, яка відзначатиме видатний внесок у боротьбу за мир і єднання людей.
Тепер чекаємо ігри плей оф на весні за вихід на ЧС.
перший кошик: Італія, Туреччина, Україна, Польща;
другий кошик: Вельс, Словаччина, Шотландія, Чехія;
тертій кошик: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово;
четвертий кошик: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія.
За правилами турніру представники першого кошика у півфіналі плей-оф зіграють з представниками четвертого кошика; представники другого кошика - з представниками третього кошика. У фіналі грають переможці півфіналів кожного з чотирьох шляхів.
Команди з першого і другого кошиків півфінал грають вдома; господар фіналу визначиться жеребкуванням.
И каким бы тренером не был Ребров, как бы здесь его не хаяли, челу надо отдать должное - горловское детство и донецкая юность его не изуродовали, остался верным Украине, в отличии от того же говнюка-"западенца" из Луцка, чью фамилию не хочу даже вспоминать.