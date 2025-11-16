Футбол: Україна обіграла Ісландію та продовжить боротьбу за вихід на ЧС-2026

Збірна України здобула перемогу над Ісландією у завершальному матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поєдинок відбувся на стадіоні "Легія" у Варшаві та завершився рахунком 2:0. Через війну з російськими окупантами команда була змушена проводити свій номінально домашній матч у Польщі.

Перед зустріччю Україна та Ісландія мали однакову кількість очок, але суперники випереджали "синьо-жовтих" за різницею м’ячів. Тому команді Сергія Реброва була потрібна лише перемога, щоб зайняти друге місце в групі та продовжити боротьбу за путівку на Мундіаль.

Як проходила гра

Українці активно розпочали матч і створили кілька хороших моментів у першому таймі. Найнебезпечніший — удар Віктора Циганкова на 24-й хвилині, коли м’яч після його удару влучив у поперечину.

У другому таймі тиск на ворота Ісландії не зменшився. На 61-й хвилині Олександр Зубков пробив по центру воріт, але голкіпер ісландців Еліас-Рафн Олафссон урятував свою команду.

Результат та важливі голи

На 83-й хвилині Україна відкрила рахунок: після подачі Циганкова з кутового Гуцуляк скинув м’яч головою, а Зубков точно переправив його у ворота.

У компенсований час (90+3) Гуцуляк забив другий гол — м’яч рикошетом залетів у сітку, встановивши остаточний результат 2:0.

ЧС-2026: що потрібно знати

Турнір відбудеться 11 червня – 19 липня 2026 року;

Країни-господарі: США, Мексика, Канада;

Вперше зіграють 48 збірних (раніше — 32);

Україна за підсумками групи посіла друге місце та продовжить шлях у плейоф відбору.

Раніше ми повідомляли, що київське "Динамо" розгромило боснійський "Зринські" - 6:0 у матчі Ліги конференцій. Також повідомлялося, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запровадила Премію миру — нову нагороду, яка відзначатиме видатний внесок у боротьбу за мир і єднання людей.