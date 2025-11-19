ЕС боится экономических последствий и поэтому не давит на Китай, - Каллас

Европейский Союз не может полностью давить на Китай из-за того, что многие страны ЕС экономически зависят от сотрудничества с ним.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, Пекин пользуется тем, что может нанести экономический ущерб странам Европы.

ЕС боится экономических потерь

Каллас объяснила, что Китаю легко влиять на Евросоюз, потому что многие государства боятся потерять деньги и бизнес.

"Китай может навредить, и это создает проблему. Если страны не готовы платить цену, им сложно действовать", — сказала она.

Каллас также напомнила, что ЕС пытается заставить Китай прекратить помогать России обходить санкции. Для этого ранее уже ввели ограничения против нескольких китайских компаний. Также подчеркнула, что без поддержки Китая война России против Украины могла бы уже закончиться.

Она добавила, что Китай очень активно расширяет свое влияние в мире, используя экономические связи.

Проблемы уже ощутимы в Европе

Каллас призвала союзников действовать вместе, ведь давление Китая ощущают и США, и Великобритания, и Япония, и Австралия. "Мы не выступаем единым фронтом — и это проблема", — отметила она.

В последние недели Евросоюз сам столкнулся с последствиями такой зависимости: Китай ограничил поставки важных редкоземельных металлов, необходимых для производства вооружения и батарей. Также европейские автопроизводители получили удар из-за остановки поставок микрочипов от компании Nexperia, которая принадлежит Китаю.

