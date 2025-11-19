РУС
Новости Отношения Китая и ЕС
1 555 16

ЕС боится экономических последствий и поэтому не давит на Китай, - Каллас

Каллас о политике ЕС и Китая

Европейский Союз не может полностью давить на Китай из-за того, что многие страны ЕС экономически зависят от сотрудничества с ним.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, Пекин пользуется тем, что может нанести экономический ущерб странам Европы.

ЕС боится экономических потерь

Каллас объяснила, что Китаю легко влиять на Евросоюз, потому что многие государства боятся потерять деньги и бизнес.

"Китай может навредить, и это создает проблему. Если страны не готовы платить цену, им сложно действовать", — сказала она.

Каллас также напомнила, что ЕС пытается заставить Китай прекратить помогать России обходить санкции. Для этого ранее уже ввели ограничения против нескольких китайских компаний. Также подчеркнула, что без поддержки Китая война России против Украины могла бы уже закончиться.

Она добавила, что Китай очень активно расширяет свое влияние в мире, используя экономические связи.

Проблемы уже ощутимы в Европе

Каллас призвала союзников действовать вместе, ведь давление Китая ощущают и США, и Великобритания, и Япония, и Австралия. "Мы не выступаем единым фронтом — и это проблема", — отметила она.

В последние недели Евросоюз сам столкнулся с последствиями такой зависимости: Китай ограничил поставки важных редкоземельных металлов, необходимых для производства вооружения и батарей. Также европейские автопроизводители получили удар из-за остановки поставок микрочипов от компании Nexperia, которая принадлежит Китаю.

Ранее мы писали о том, что:

Автор: 

Китай (3266) Евросоюз (17830) Каллас Кая (309) война в Украине (6887)
Топ комментарии
+12
Так цей же ЄС 30 років тому переніс свої майже всі виробництва в Китай щоб рубати бариші як китайці вкалують за "миску риса" , дорубались , що похерили виробництво в себе?
19.11.2025 01:34 Ответить
+7
Ребята, ровно настолько же и Китай зависит от вас. А может и больше. Вы теоретически можете поднапрячься и начать делать свои чипы. А вот куда китайцы тогда свои чипы девать будут?
19.11.2025 01:28 Ответить
+5
Пока Україна стікає кровю , ЄС має час на вигідне життя.. Не стане України то Китай привітає хкуйла з повернення всіх 15 республік..
19.11.2025 02:00 Ответить
Ви пропонуєте порушити комфорт єрвопейців? Садист.
От Китай порушення комфорту не боїться від слова зовсім.
І тому все так виглядає.
19.11.2025 09:00 Ответить
Заблокуйте літаки боїнг і аербас в Китаї негайно
19.11.2025 01:29 Ответить
Боїнг не надо. Только Аербас.
19.11.2025 04:47 Ответить
А кого ЄС не боїться?
Навіть білорашу не може на місце поставити.Або «свою»угорщину.
А китай без ЄС теж не може.
Куди він свій непотріб діватиме?
Сусідка привещла телевізор з Польщі,клялася,що 100%зроблено в ЄС.А на половині деталей «чайна»вибито.
19.11.2025 04:27 Ответить
Только на половине? ******.
19.11.2025 04:42 Ответить
Китай цих гоміків вже на дрину вертів, тискуни мля.
19.11.2025 05:01 Ответить
Казала моя прабабця: - Колись проснетесь, а в вікні усі лиця косоокі будуть...
19.11.2025 05:27 Ответить
Не видумуй такого не балакали
19.11.2025 06:14 Ответить
Те ж саме казав Енштейн. Розумна прабабця.
19.11.2025 06:58 Ответить
ЄС ВСЬОГО БОЇТЬСЯ.
Навіть власной тіні.
19.11.2025 07:16 Ответить
Разом зі Штатами вигодували китайського клопа і тепер бояться його. Стратеги, твою ж мать!
19.11.2025 07:32 Ответить
Нажаль, ото вже трохи жахливіше аніж "клоп".
19.11.2025 09:06 Ответить
Догралися з короткими уйобками...
19.11.2025 10:05 Ответить
 
 