Официальный сайт Сил территориальной обороны ВСУ был взломан.

"Информируем, что официальный сайт Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины был взломан. Информация, которая была опубликована после взлома сайта, не соответствует действительности", - отметили там.

Работы продолжаются

В Силах ТРО добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия по восстановлению работы сайта.

