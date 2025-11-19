РУС
Официальный сайт Сил территориальной обороны ВСУ был взломан

Официальный сайт Сил территориальной обороны ВСУ был взломан.

Об этом сообщается на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Информируем, что официальный сайт Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины был взломан. Информация, которая была опубликована после взлома сайта, не соответствует действительности", - отметили там.

Работы продолжаются

В Силах ТРО добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия по восстановлению работы сайта.

А ще дія не працювала..набийте харю хфедорову.
19.11.2025 12:44 Ответить
Дія "лягла" бо через неї всі кинулися халявні бабки від члєнограя замовляти. Сайт тероборони пропонує дещо інше.
19.11.2025 12:53 Ответить
Та ні..там ще документи пропали..
19.11.2025 12:56 Ответить
Федоров і зелупні, які ліпили ГРОШІ за «програмне забезпечення», так і далі, ліплять собі гроші з бюджету за таку надійність ПЗ?!?!
19.11.2025 12:56 Ответить
Роль кібербезпеки перебільшено))))

Господи ...."ГЛАВНОЕ ЧТО ОН МАЛАДОЙ І НЕОПІТНІЙ"
" снесем сістему"
19.11.2025 12:52 Ответить
Просто сервери треба покрасити танковою фарбою, щоб були менше помітні.
19.11.2025 13:00 Ответить
Мінуточку, а фольгою обгорнути щоб не фонили? Нідоработочка.
19.11.2025 13:45 Ответить
 
 