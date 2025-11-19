Официальный сайт Сил территориальной обороны ВСУ был взломан
Официальный сайт Сил территориальной обороны ВСУ был взломан.
Об этом сообщается на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Информируем, что официальный сайт Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины был взломан. Информация, которая была опубликована после взлома сайта, не соответствует действительности", - отметили там.
Работы продолжаются
В Силах ТРО добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия по восстановлению работы сайта.
Господи ...."ГЛАВНОЕ ЧТО ОН МАЛАДОЙ І НЕОПІТНІЙ"
" снесем сістему"