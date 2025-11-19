Запрет спутникового оборудования, блокировка SIM-карт и контроль информресурсов: РФ препятствует распространению информации на ВОТ, - ГУР
Россия организует информационную изоляцию на временно оккупированных территориях Украины, препятствует распространению правдивой информации.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупационные власти прибегли к очередному ряду мер по ограничению доступа украинцев на временно оккупированных территориях к украинским и международным источникам информации", - говорится в сообщении.
Запрет спутникового оборудования
В частности, главари оккупационных администраций Донецкой и Луганской областей подписали указы о запрете продажи, установки и использования телевизионного спутникового оборудования, которое может "ловить" украинские телеканалы.
Указ вступил в силу 10 октября, а незаконную конфискацию спутникового оборудования у населения планировалось завершить до 1 ноября.
Блокировка SIM-карт
Как отмечается, Кремль обязал блокировать российские SIM-карты для гражданских лиц, которые не привязали к ним свои паспортные данные. Это решение имеет целью ускорить принудительную "паспортизацию" и оказать дополнительное давление на украинцев, которые отказываются от получения российских паспортов.
В случае отказа от паспортизации жители ВОТ полностью потеряют доступ к мобильной связи.
Контроль информационных ресурсов
Кремль также стремится контролировать информационные ресурсы. Оккупанты обязали авторов Telegram-каналов на временно оккупированных территориях, имеющих более 10 тысяч подписчиков, добавлять специальный бот от "Роскомнадзора".
Этот бот, имея права администратора, может редактировать и удалять публикации, а также блокировать комментарии. Таким образом, любые сообщения, освещающие коррупцию в оккупационных администрациях или критикующие российское правительство, могут быть немедленно удалены или изменены.
"Цель таких мер — создать на временно оккупированных территориях информационный "пузырь", где доступ к украинским и международным ресурсам заблокирован, а любая неподконтрольная Кремлю информация сразу цензурируется", — отмечают в ГУР.
