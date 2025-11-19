1 224 0
НАБУ провело обыски у директора по безопасности "Нефтегаза" Бровка, это не касается деятельности компании, – пресс-служба Бюро
Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП провели обыски у директора по безопасности ГК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Бюро.
Есть ли задержанные?
По данным НАБУ, ни один человек не задерживался, о подозрении не сообщалось.
"Следственные действия санкционированы и осуществлялись в соответствии с действующим законодательством. Эти меры не касаются деятельности "Нафтогаза", - пояснили в Бюро.
Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.
Известно, что должность директора по безопасности "Нефтегаза" занимает Виталий Бровко.
Что предшествовало?
- Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ в эти минуты якобы проводит обыски в "Нафтогазе".
- В свою очередь в компании заявили, что никаких обысков в офисах "Нафтогаза" не проводится.
