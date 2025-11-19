РУС
Российский пропагандист Козаков признал: удары направлены на принудительное выселение жителей с украинских территорий. ВИДЕО

Российский пропагандист, один из соратников ликвидированного террориста Захарченко, Александр Козаков публично заявил, что одной из целей ударов РФ по украинской инфраструктуре на Левобережье и в Одесской области является провоцирование оттока гражданского населения.

По его словам, Россия стремится "освободить" эти территории для дальнейшей оккупации, что фактически является признанием совершения военных преступлений и политики принудительного выселения, передает Цензор.НЕТ.

При этом Козаков называет мирных жителей Украины "инфицированными бандеровской заразой".

+3
Ти не плутай Дімку Кисельова, який зараз виступає пропагандоном на раша тв, з Євгенієм Кисельовим, який дійсно працював на прямому але щодо нього відкрита справа в рашці, бо він виступає проти пуйла і його агресії.
19.11.2025 16:46 Ответить
+1
Вибивають і видавлюють українців
19.11.2025 16:29 Ответить
+1
Україну і українців від тотального винищення врятує тільки своя ЯЗ. Все інше пусті балачки.
19.11.2025 16:33 Ответить
А як ця ЯЗ соже бути якщо Зе зоьлоеував асю ядену програму?
19.11.2025 16:37 Ответить
Ти сьогодні,зараз куди яз кинеш
А якщо не допоможе що далі будеш робити
19.11.2025 16:48 Ответить
Російський пропагандист Кісєлев працював на каналі прямий.....
19.11.2025 16:34 Ответить
Не на прямому а на каналі ICTV , це какал Пінчука - зятя Кучми. Це було 15 - 20 років тому.
19.11.2025 16:37 Ответить
У тебе пам'ять как у рибки. Спитай гавнопольського і жабеня вересня.
19.11.2025 16:39 Ответить
Ти не плутай Дімку Кисельова, який зараз виступає пропагандоном на раша тв, з Євгенієм Кисельовим, який дійсно працював на прямому але щодо нього відкрита справа в рашці, бо він виступає проти пуйла і його агресії.
19.11.2025 16:46 Ответить
А те що один, що другий вчитись в вішкі кгб чого замоачвєшь?
19.11.2025 16:52 Ответить
Один гандон рашистський, що працював на ICTV і до слова тоді був нормальним журналістом, а другий громадянин України. Так що фільтруй базар.
19.11.2025 17:13 Ответить
Коли вже кацапську мерзоту почнуть знищувати ? це варвари ,убивці,терористи, щоб ви всі виздихали.
19.11.2025 16:48 Ответить
Так вже заселяли Крим кацапами, коли виселили татар - результат був аховий, прийшлось Крим передати Україні. Території, які знелюдніли після штучних Голодоморів теж заселили кацапами і що? Вийшло - Путін ввєді. Одна зараза. Поки буде існувати біснувате мокшанське болото - нормального нічого не буде. Вони не вміють МИРНО жити і не дають жити іншим. А з такими їбанутими миротворцями як Трамп з Віткоффом.-війна вічна. І в Газі теж.
19.11.2025 16:53 Ответить
російська "новая газєта" надрукувала матеріал про блогерів маріуполя, в тому числі жінку яку накрило в 2022 ракетою в пологовому будинку : тепер вона каже що не знає чия то була ракета і не просила її захищати

Україні самій треба робити фільтрацію російських колаборантів, виганяти їх, бо з ними ніколи не буде солідарності, ні на побутовому ні на національному рівні, всі їм винні, а вони на всіх плювати хотіли
19.11.2025 16:53 Ответить
Чергова кацапська мерзота, яка повинна отримати свій самокат !!!
19.11.2025 17:13 Ответить
Оно хоть бы знало, шо кацапской фамилии "кОзаков" быть не может, по-бурятски будет "кАзаков". Переделывал-переделывал и недопеределал.
19.11.2025 17:17 Ответить
 
 