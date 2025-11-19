Российский пропагандист Козаков признал: удары направлены на принудительное выселение жителей с украинских территорий. ВИДЕО

Российский пропагандист, один из соратников ликвидированного террориста Захарченко, Александр Козаков публично заявил, что одной из целей ударов РФ по украинской инфраструктуре на Левобережье и в Одесской области является провоцирование оттока гражданского населения.

По его словам, Россия стремится "освободить" эти территории для дальнейшей оккупации, что фактически является признанием совершения военных преступлений и политики принудительного выселения, передает Цензор.НЕТ.

При этом Козаков называет мирных жителей Украины "инфицированными бандеровской заразой".

