2 791 16
Российский пропагандист Козаков признал: удары направлены на принудительное выселение жителей с украинских территорий. ВИДЕО
Российский пропагандист, один из соратников ликвидированного террориста Захарченко, Александр Козаков публично заявил, что одной из целей ударов РФ по украинской инфраструктуре на Левобережье и в Одесской области является провоцирование оттока гражданского населения.
По его словам, Россия стремится "освободить" эти территории для дальнейшей оккупации, что фактически является признанием совершения военных преступлений и политики принудительного выселения, передает Цензор.НЕТ.
При этом Козаков называет мирных жителей Украины "инфицированными бандеровской заразой".
svojak70
19.11.2025 16:46
Валентин Коваль #587289
19.11.2025 16:29
CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
19.11.2025 16:33
А якщо не допоможе що далі будеш робити
Україні самій треба робити фільтрацію російських колаборантів, виганяти їх, бо з ними ніколи не буде солідарності, ні на побутовому ні на національному рівні, всі їм винні, а вони на всіх плювати хотіли