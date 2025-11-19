РУС
579 5

Сообщено о подозрении главному военному "капеллану" РФ, который благословил россиян на войну против Украины

Сообщено о подозрении военному священнику РФ

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ сообщил о подозрении одному из руководящих священнослужителей РПЦ, ответственному за взаимодействие с вооруженными силами РФ. Речь идет о Дмитрии Василенкове – заместителе председателя синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РФ.

По данным следствия, он системно оправдывал и поддерживал вооруженную агрессию против Украины, продвигая нарративы о так называемой "священной войне", передает Цензор.НЕТ.

Под видом духовной опеки призывал к продолжению боевых действий и одобрял оккупацию украинских территорий.

Его выступления активно распространялись через церковные ресурсы и пропагандистские СМИ, становясь частью информационно-психологической операции РФ.

Действия священнослужителя квалифицированы как публичные призывы к агрессивной войне, оправдание и глорификация российской вооруженной агрессии.

Поскольку злоумышленник скрывается на территории РФ, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

армия РФ (21344) россия (98069) РПЦ (764) капеллан (100) война в Украине (6887)
Але чому влада це робить тоді, коли Трамп збиратиме у себе ходоків від кадебіської церкви вислухати їхні жалоби про фашистов укрАінской цєркві ? Де ви були восхмь лєт?!
19.11.2025 16:48 Ответить
Підозру вручать за допомогою самоката?
19.11.2025 16:49 Ответить
і як він тепер з цим буде жити...
19.11.2025 16:53 Ответить
Зельман та СБУ кришують в Україні філію РПЦ - так зване УПЦ МП. Но всім похріну.
19.11.2025 17:09 Ответить
Замість того щоб знищувати рашиських воєних злочинців і колоборантів граются в підозри.
19.11.2025 17:17 Ответить
 
 