Сообщено о подозрении главному военному "капеллану" РФ, который благословил россиян на войну против Украины
Офис Генерального прокурора совместно с СБУ сообщил о подозрении одному из руководящих священнослужителей РПЦ, ответственному за взаимодействие с вооруженными силами РФ. Речь идет о Дмитрии Василенкове – заместителе председателя синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РФ.
По данным следствия, он системно оправдывал и поддерживал вооруженную агрессию против Украины, продвигая нарративы о так называемой "священной войне", передает Цензор.НЕТ.
Под видом духовной опеки призывал к продолжению боевых действий и одобрял оккупацию украинских территорий.
Его выступления активно распространялись через церковные ресурсы и пропагандистские СМИ, становясь частью информационно-психологической операции РФ.
Действия священнослужителя квалифицированы как публичные призывы к агрессивной войне, оправдание и глорификация российской вооруженной агрессии.
Поскольку злоумышленник скрывается на территории РФ, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.
