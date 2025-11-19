Повідомлено про підозру головному військовому "капелану" РФ, який благословив росіян на війну проти України

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ повідомив про підозру одному з керівних священнослужителів РПЦ, відповідальному за взаємодію зі збройними силами РФ. Йдеться про Дмитра Василенкова – заступника голови синодального відділу РПЦ по взаємодії із збройними силами та правоохоронними органами РФ.

За даними слідства, він системно виправдовував та підтримував збройну агресію проти України, просуваючи наративи про так звану "священну війну", передає Цензор.НЕТ.

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Під виглядом духовної опіки закликав до продовження бойових дій та схвалював окупацію українських територій.

Його виступи активно поширювалися через церковні ресурси й пропагандистські медіа, стаючи частиною інформаційно-психологічної операції РФ.

Дії священнослужителя кваліфіковано як публічні заклики до агресивної війни, виправдовування та глорифікація російської збройної агресії.

Оскільки зловмисник переховується на території рф, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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