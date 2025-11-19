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Новини Пропаганда РФ Справи СБУ проти священників УПЦ МП
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Повідомлено про підозру головному військовому "капелану" РФ, який благословив росіян на війну проти України

Повідомлено про підозру військовому священнику РФ

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ повідомив про підозру одному з керівних священнослужителів РПЦ, відповідальному за взаємодію зі збройними силами РФ. Йдеться про Дмитра Василенкова – заступника голови синодального відділу РПЦ по взаємодії із збройними силами та правоохоронними органами РФ.

За даними слідства, він системно виправдовував та підтримував збройну агресію проти України, просуваючи наративи про так звану "священну війну", передає Цензор.НЕТ.

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Під виглядом духовної опіки закликав до продовження бойових дій та схвалював окупацію українських територій.

Його виступи активно поширювалися через церковні ресурси й пропагандистські медіа, стаючи частиною інформаційно-психологічної операції РФ.

Дії священнослужителя кваліфіковано як публічні заклики до агресивної війни, виправдовування та глорифікація російської збройної агресії.

Оскільки зловмисник переховується на території рф, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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Автор: 

армія рф (21181) росія (70276) РПЦ (527) капелан (84) війна в Україні (8451)
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Але чому влада це робить тоді, коли Трамп збиратиме у себе ходоків від кадебіської церкви вислухати їхні жалоби про фашистов укрАінской цєркві ? Де ви були восхмь лєт?!
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19.11.2025 16:48 Відповісти
Підозру вручать за допомогою самоката?
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19.11.2025 16:49 Відповісти
і як він тепер з цим буде жити...
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19.11.2025 16:53 Відповісти
Зельман та СБУ кришують в Україні філію РПЦ - так зване УПЦ МП. Но всім похріну.
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19.11.2025 17:09 Відповісти
Замість того щоб знищувати рашиських воєних злочинців і колоборантів граются в підозри.
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19.11.2025 17:17 Відповісти
 
 