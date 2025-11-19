На фронте произошло 140 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, — Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 140 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Голубовка, Бобылевка, Толстодубово, Николаевка, Нововасильевка, Кучеровка, Бруски, Рудак, Заречье Сумской области; Хреновка Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес два авиационных удара, сбросил шесть управляемых авиабомб, а также осуществил 103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Каменка и в направлении Колодязного и Двуречанского. Еще четыре боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районе населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и в направлении Шейковки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 15 атак вблизи населенных пунктов Надия, Дружелюбовка, Новый Мир, Карповка, Ставки, Заречное, Дробышево, Шандриголово, Новоселовка, а также в направлении Александровки, Лимана и Синьковки. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.
Силы обороны отразили семь вражеских атак на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Серебрянки, Дибровы, Дроновки, Сиверска, Выемки и Федоровки. Еще два боевых столкновения продолжаются.
На Краматорском направлении противник проводил восемь наступательных действий вблизи Васюковки, Миньковки, Веролюбовки, Часова Яра, Ступочек и в направлении населенного пункта Белокузьминовка. Наши защитники успешно остановили семь вражеских атак, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Константиновском направлении враг осуществил 19 штурмовых действий в районах Белой Горы, Константиновки, Щербиновки, Торецка, Плещиевки, Русина Яра, Новооленовки, Степановки, Софиевки. Сейчас продолжаются два боевых столкновения.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 52 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Паньковка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Ривное, Покровск, Котлино, Удачное, Новопавловка, Новониколаевка, Филия, Дачное и в направлении населенного пункта Гришино. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 48 атак противника.
На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Егоровка, Красногорское. Силы обороны отбили десять вражеских штурмов, еще одно боевое столкновение продолжается. Авиационный удар подвергся населенный пункт Великомихайловка.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили четыре вражеские атаки в районе Зеленого Гая и в направлении населенных пунктов Затишье и Зеленое. Враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Гуляйполе.
На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое и Приморское.
На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
На остальных направлениях - без изменений.
У Покровську противник закріпився у забудові в Динасовому селищі.
На Великобурлуцькому напрямку російські війська просунулися в районі Бологівки та в районі Дворічанського."