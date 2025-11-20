РУС
Трамп одобрил секретный 28-пунктный "мирный план" между Россией и Украиной, - СМИ

Трамп поддержал секретный мирный план по Украине — NBC

Президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный "мирный план" между Россией и Украиной после консультаций с Дмитриевым и некоторыми украинскими чиновниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.

Отмечается, что этот план высокопоставленные чиновники администрации США тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками. Также известно, что над планом работали:

  • специальный посланник президента Стив Уиткофф,

  • вице-президент Джей Ди Вэнс,

  • госсекретарь Марко Рубио,

  • советник и зять Трампа Джаред Кушнер.

"План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения длительного мира. Он включает то, чего Украина хочет и что ей нужно для длительного мира", - подчеркнул американский чиновник.

План еще не согласован и требует переговоров

По данным NBC, представитель администрации не раскрыл содержание плана, поскольку документ требует дальнейших консультаций с ключевыми сторонами.

Трое других американских чиновников подтвердили, что рамки будущего соглашения еще не были подробно представлены Украине. Киеву известны только общие контуры проекта, и он не участвовал в его разработке.

Собеседники NBC заявили, что дедлайны по согласованию параметров плана совпадают с визитом делегации Пентагона в Киев. Этот визит чиновники описывают как часть стратегии Белого дома, направленной на "возобновление мирных переговоров".

"Американские усилия по возобновлению мирных переговоров, кажется, набирают обороты, хотя Кремль не демонстрирует никаких признаков изменения своих условий для окончания войны и преуменьшил значение сообщения СМИ о том, что США работают над 28-пунктным мирным планом", - говорится в материале.

Реакция Кремля: "ничего не изменилось"

Несмотря на сообщения об активизации американских дипломатических усилий, Кремль не демонстрирует готовности к изменению условий окончания войны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что у России "нет планов" встретиться с Дрисколлом после его переговоров в Киеве, указав, что со времени переговоров на Аляске в августе мало что изменилось.

Украина не была привлечена к разработке плана

По словам источника, близкого к украинскому правительству, и европейского чиновника, Киев не участвовал в подготовке инициативы.

Украине, по их словам, сообщили только об общем видении, но не предоставили деталей и не предложили представить свои предложения.

"Президент (США Дональд Трамп – ред.) четко дал понять, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение о прекращении войны. Трамп считает, что есть шанс закончить эту бессмысленную войну, если проявить гибкость", – подчеркнул американский чиновник.

+5
?
20.11.2025 06:38 Ответить
Трамп був банкротом. Його врятували позики та інвестиції від російської мафії і російских олігархів, які контролювалися кремлем. Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року. Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.

На запитання журналістки про те, чи влаштовує Трампа той факт, що він залишив Україну і та може не вижити, він відповів: "Вона може не вижити так чи інакше".
20.11.2025 06:39 Ответить
Всі не виживуть так чи інакше. Але мама не познайомила цього ідіота в дитинстві з цією доктриною.
20.11.2025 06:45 Ответить
Цей план - це путінські "хотелки".
20.11.2025 06:48 Ответить
Це рівносильно капітуляції України
20.11.2025 06:52 Ответить
Російські джерела також підтвердили CNN, що тривають контакти на високому рівні між посадовцями США та Росії, включаючи Віткова.

Російський спеціальний посланець Кірілл Дмитрієв поїхав до США в жовтні, щоб зустрітися з Вітковим та іншими, і, як повідомило CNN російське джерело, відбулися «дуже продуктивні обговорення».
20.11.2025 06:56 Ответить
А він читав той план хоч?(Чи так підписав,почувши короткий переказ від Венса,наприклад?((
20.11.2025 06:40 Ответить
Кумедні трампони. Їм кацапи по всій морді хером водять,а вони просять ще. І взагалі все це схоже на якийсь вкид і фігню.
20.11.2025 06:41 Ответить
Як шо в справах Епштейна виявится шо Додік дійсно смоктав Білі Клінтону, то водіння кацапамі хером по обличчю сша просто продовження цього процессу.
20.11.2025 07:08 Ответить
На фоне Америки мы маленькие несмышленыши пускающие пузыри.
Принят закон о оприлюдниванії файлов Эпштейна. Но ФБР может изымать из них сведения угрожающие национальной безопасности. Это был компромис. Иначе республиканцы не дали бы для него голосов
20.11.2025 07:47 Ответить
Вітько єдина надія України на швидку перемогу і справедливий мир. Хтось вважає що це не так? От тільки перемога Вітькова має відбутися на невеликій території десь у західному прикордонні, інакше настане ескалація і ***ло нападе.
20.11.2025 06:42 Ответить
Який план миру ? план капітуляції України те що влаштовує кацапських варварів ,як би в нас був президент то нагадав рашиським злочинцям що в нас є Конституція і не всяким віткофам вирішувати долю України.
20.11.2025 06:53 Ответить
Нічого доброго від планів, розроблених кацапами та американськими українофобами під керівництвом двох старих збоченців, чекати не варто.
Слати рудий непотріб за кораблем, все одно після проміжних виборів через рік він скоріше за все вилетить.
20.11.2025 06:46 Ответить
трампон "схвалив"?

АХАХАХХААХ!!!

ну фсьо!

тепер-то точно буде "кінець війні", якщо трампон "схвалив"...

війна, стій раз-два!
20.11.2025 07:07 Ответить
Почему именно сейчас, когда все окружение Зеленского дискредитировано, предложили этот унизительный акт капитуляции, который хуже всех предыдущих? Совпадение не думаю. Его готовили не один день. Это второй акт, после изнасилования уряда Зеленского.
20.11.2025 07:13 Ответить
Будет акт третий - обнародование пленок Епштейна...
20.11.2025 07:27 Ответить
Трамп схвалив таємний план пуйла з ліквідації України з 28 пунктів.
20.11.2025 07:17 Ответить
Піди туди, не знаю куди. Принеси то, не знаю що.
20.11.2025 07:44 Ответить
 
 