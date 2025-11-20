Трамп одобрил секретный 28-пунктный "мирный план" между Россией и Украиной, - СМИ

Президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный "мирный план" между Россией и Украиной после консультаций с Дмитриевым и некоторыми украинскими чиновниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.

Отмечается, что этот план высокопоставленные чиновники администрации США тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками. Также известно, что над планом работали:

специальный посланник президента Стив Уиткофф,

вице-президент Джей Ди Вэнс,

госсекретарь Марко Рубио,

советник и зять Трампа Джаред Кушнер.

"План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения длительного мира. Он включает то, чего Украина хочет и что ей нужно для длительного мира", - подчеркнул американский чиновник.

План еще не согласован и требует переговоров

По данным NBC, представитель администрации не раскрыл содержание плана, поскольку документ требует дальнейших консультаций с ключевыми сторонами.

Трое других американских чиновников подтвердили, что рамки будущего соглашения еще не были подробно представлены Украине. Киеву известны только общие контуры проекта, и он не участвовал в его разработке.

Собеседники NBC заявили, что дедлайны по согласованию параметров плана совпадают с визитом делегации Пентагона в Киев. Этот визит чиновники описывают как часть стратегии Белого дома, направленной на "возобновление мирных переговоров".

"Американские усилия по возобновлению мирных переговоров, кажется, набирают обороты, хотя Кремль не демонстрирует никаких признаков изменения своих условий для окончания войны и преуменьшил значение сообщения СМИ о том, что США работают над 28-пунктным мирным планом", - говорится в материале.

Реакция Кремля: "ничего не изменилось"

Несмотря на сообщения об активизации американских дипломатических усилий, Кремль не демонстрирует готовности к изменению условий окончания войны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что у России "нет планов" встретиться с Дрисколлом после его переговоров в Киеве, указав, что со времени переговоров на Аляске в августе мало что изменилось.

Украина не была привлечена к разработке плана

По словам источника, близкого к украинскому правительству, и европейского чиновника, Киев не участвовал в подготовке инициативы.

Украине, по их словам, сообщили только об общем видении, но не предоставили деталей и не предложили представить свои предложения.

"Президент (США Дональд Трамп – ред.) четко дал понять, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение о прекращении войны. Трамп считает, что есть шанс закончить эту бессмысленную войну, если проявить гибкость", – подчеркнул американский чиновник.

