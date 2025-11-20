Европа должна готовиться к войне с Россией, Кремль сохраняет боевой опыт, - Буданов

Россия стремится сохранить боевой опыт военных, что может сократить сроки подготовки к конфликту с Европой после завершения войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью "24 Каналу".

Он подчеркнул, что Россия может развязать конфликт в Европе до 2030 года. Однако Кремль может значительно сократить этот прогнозируемый срок. По его словам, России критически важно сохранить военных с боевым опытом, который со временем может быть утрачен:

"Европа имеет время подготовиться к войне с Россией до 2030 года. Однако Россия сейчас уменьшает, сокращает сроки. Она стремится сохранить людей с боевым опытом, поскольку этот потенциал может исчезнуть через несколько лет бездействия", - подчеркнул Буданов.

Важность боевого опыта для будущих конфликтов

По словам Буданова, боевой опыт после войны с Украиной станет ключевым ресурсом для России.

"За два-три года человек, получивший боевой опыт, что бы он ни делал, даже если в запой уйдет, из него еще что-то можно будет лепить. Через пять лет – ну что из него взять?", - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что этот ресурс позволит Кремлю быстро реагировать в будущих конфликтах и расширять направления для военных операций.

Буданов добавил, что Россия сможет более активно действовать только после завершения войны в Украине. Это, по его словам, затрудняет точное прогнозирование сроков потенциальных конфликтов в Европе.

"Все зависит от результатов войны в Украине, и именно это будет определять возможности Москвы для дальнейших действий", - сказал Буданов.

