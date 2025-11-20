Сообщено о подозрении оккупационному "экс-министру ДНР" и четырем сообщникам, которые депортировали 367 украинских детей

Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении пяти представителям оккупационной администрации "ДНР" и трем коллаборационистам за насильственный вывоз 367 украинских детей из Донецкой области в Россию.

Следствие установило, что депортация была заранее спланированной операцией с участием высшего руководства РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Главарь "ДНР" обнародовал обращение об "эвакуации" детей 18 февраля 2022 года, однако запись сделана еще 16 февраля - одновременно с подготовкой приказа об отправке детей в Ростовскую область.

Гражданин РФ, исполнявший обязанности "министра образования ДНР", приказал остановить обучение и организовать вывоз воспитанников. Речь идет о гражданине РФ Михаиле Кушакове.

Директора интернатов подготовили списки детей и вместе с местными оккупационными администрациями координировали депортацию.

19 февраля 2022 года в РФ было вывезено 364 ребенка, еще 3 - 15 марта 2022 года. Часть детей впоследствии поместили в российские семьи - в общей сложности уже 159.

Поскольку вражеские пособники скрываются на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

