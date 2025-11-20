Повідомлено про підозру окупаційному "ексміністру ДНР" і чотирьом спільникам, які депортували 367 українських дітей

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру п’ятьом представникам окупаційної адміністрації "ДНР" та трьом колаборантам за насильницьке вивезення 367 українських дітей з Донецької області до Росії.

Слідство встановило, що депортація була заздалегідь спланованою операцією за участі вищого керівництва РФ, інформує Цензор.НЕТ.

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Ватажок "ДНР" оприлюднив звернення про "евакуацію" дітей 18 лютого 2022 року, однак запис зроблено ще 16 лютого - одночасно з підготовкою наказу про відправку дітей до Ростовської області.

Громадянин РФ, який виконував обов’язки "міністра освіти ДНР", наказав зупинити навчання та організувати вивезення вихованців. Йдеться про громадянина РФ Михайла Кушакова.

Директори інтернатів підготували списки дітей і разом із місцевими окупаційними адміністраціями координували депортацію.

19 лютого 2022 року до РФ було вивезено 364 дитини, ще 3 - 15 березня 2022 року. Частину дітей згодом помістили в російські сім’ї - загалом уже 159.

Оскільки ворожі поплічники переховуються на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

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