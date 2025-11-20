Сборная Украины узнала соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Сборная Украины получила соперников в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По результатам жеребьевки наша команда в полуфинале стыковых матчей встретится со сборной Швеции. Поединок состоится 26 марта и станет домашним для Украины.
В случае победы над шведами команда Сергея Реброва выйдет в финал плей-офф, где 31 марта сыграет с победителем пары Польша — Албания.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подчеркнул сложность задачи:
"Нам достался один из сильнейших соперников. Уровень игроков сборной Швеции очень высок, поэтому нас ждет серьезная подготовка".
ЧМ-2026
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах Канады, Мексики и США. В турнире примут участие 48 сборных, из них 16 — от Европы. Последние четыре европейские путевки будут разыграны в мартовских стыковых матчах между 16 командами.
Посіли останнє місце в групі зі Швейцарією , Косово і Словенією . Лише з 2 очками , - 0 перемог , 2 нічиї і 4 поразки . Забили лише 4 голи , пропустивши 12 .