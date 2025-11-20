РУС
Сборная Украины узнала соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу

Сборная Украины получила соперников в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года.

По результатам жеребьевки наша команда в полуфинале стыковых матчей встретится со сборной Швеции. Поединок состоится 26 марта и станет домашним для Украины.

В случае победы над шведами команда Сергея Реброва выйдет в финал плей-офф, где 31 марта сыграет с победителем пары Польша — Албания.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подчеркнул сложность задачи:
"Нам достался один из сильнейших соперников. Уровень игроков сборной Швеции очень высок, поэтому нас ждет серьезная подготовка".

ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах Канады, Мексики и США. В турнире примут участие 48 сборных, из них 16 — от Европы. Последние четыре европейские путевки будут разыграны в мартовских стыковых матчах между 16 командами.

Ребров не фартовий...
20.11.2025 18:17 Ответить
Ну я ж писав пару днів тому. Швеція... і пи₴дець
20.11.2025 18:21 Ответить
Ну , я б не сказав що найсильніший .
Посіли останнє місце в групі зі Швейцарією , Косово і Словенією . Лише з 2 очками , - 0 перемог , 2 нічиї і 4 поразки . Забили лише 4 голи , пропустивши 12 .
20.11.2025 18:29 Ответить
Со Швецией у нас получалось играть. На жилах и на фарте, но как-то получалось.
20.11.2025 18:31 Ответить
Хорошо хоть Ибрагимович на пенсию ушел уже.
20.11.2025 18:36 Ответить
у сотий раз пишу - хтось почує???? На хуч мені і всій Україні під час війни ці півсотні довбойобів клишеногих та їх тренерів, масажистів та ін.? Мене хтось спитав - я згоден на витрати хочаб копійки моїх податків на цю сучу свору? Та нехай ганяють свою кулю де їм заманеться за власні гроші, як у цивільних ураїнах - біатлоніст сам сплачує тренера, лижі, зброю... це ЙОГО справа. Чому за мої податки якісь інваліди розумової праці катаються по світу і живуть так ні х... собі.... ? Мені пох весь спорт. Я катаюся на велосипеді, мій чінеллі я купив сам, обслуговую сам і одягаюся - САМ. Йдіть у пи-у зі своїм хвутболом
