Сборная Украины узнала соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Сборная Украины получила соперников в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года.

По результатам жеребьевки наша команда в полуфинале стыковых матчей встретится со сборной Швеции. Поединок состоится 26 марта и станет домашним для Украины.

В случае победы над шведами команда Сергея Реброва выйдет в финал плей-офф, где 31 марта сыграет с победителем пары Польша — Албания.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подчеркнул сложность задачи:

"Нам достался один из сильнейших соперников. Уровень игроков сборной Швеции очень высок, поэтому нас ждет серьезная подготовка".

ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах Канады, Мексики и США. В турнире примут участие 48 сборных, из них 16 — от Европы. Последние четыре европейские путевки будут разыграны в мартовских стыковых матчах между 16 командами.