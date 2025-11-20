Збірна України дізналась суперників у плей-офф відбору на ЧС-2026

Збірна України отримала суперників у плей-офф відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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За результатами жеребкування наша команда в півфіналі стикових матчів зустрінеться зі збірною Швеції. Поєдинок відбудеться 26 березня і стане домашнім для України.

У разі перемоги над шведами команда Сергія Реброва вийде у фінал плей-офф, де 31 березня зіграє з переможцем пари Польща — Албанія.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко наголосив на складності завдання:

"Нам дістався один із найсильніших суперників. Рівень гравців збірної Швеції дуже високий, тому на нас чекає серйозна підготовка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Футбол: Україна обіграла Ісландію та продовжить боротьбу за вихід на ЧС-2026

ЧС-2026

Чемпіонат світу 2026 року пройде з 11 червня по 19 липня в 16 містах Канади, Мексики та США. У турнірі братимуть участь 48 збірних, із них 16 — від Європи. Останні чотири європейські путівки будуть розіграні у березневих стикових матчах між 16 командами.