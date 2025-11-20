УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13825 відвідувачів онлайн
Новини Плей-офф відбору на ЧС-2026
6 180 15

Збірна України дізналась суперників у плей-офф відбору на ЧС-2026

збірна України з футболу

Збірна України отримала суперників у плей-офф відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За результатами жеребкування наша команда в півфіналі стикових матчів зустрінеться зі збірною Швеції. Поєдинок відбудеться 26 березня і стане домашнім для України.

У разі перемоги над шведами команда Сергія Реброва вийде у фінал плей-офф, де 31 березня зіграє з переможцем пари Польща — Албанія.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко наголосив на складності завдання:
"Нам дістався один із найсильніших суперників. Рівень гравців збірної Швеції дуже високий, тому на нас чекає серйозна підготовка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Футбол: Україна обіграла Ісландію та продовжить боротьбу за вихід на ЧС-2026

ЧС-2026

Чемпіонат світу 2026 року пройде з 11 червня по 19 липня в 16 містах Канади, Мексики та США. У турнірі братимуть участь 48 збірних, із них 16 — від Європи. Останні чотири європейські путівки будуть розіграні у березневих стикових матчах між 16 командами.

Автор: 

збірна з футболу (222) Збірна України (156) футбол (1621)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Хорошо хоть Ибрагимович на пенсию ушел уже.
показати весь коментар
20.11.2025 18:36 Відповісти
+4
у сотий раз пишу - хтось почує???? На хуч мені і всій Україні під час війни ці півсотні довбойобів клишеногих та їх тренерів, масажистів та ін.? Мене хтось спитав - я згоден на витрати хочаб копійки моїх податків на цю сучу свору? Та нехай ганяють свою кулю де їм заманеться за власні гроші, як у цивільних ураїнах - біатлоніст сам сплачує тренера, лижі, зброю... це ЙОГО справа. Чому за мої податки якісь інваліди розумової праці катаються по світу і живуть так ні х... собі.... ? Мені пох весь спорт. Я катаюся на велосипеді, мій чінеллі я купив сам, обслуговую сам і одягаюся - САМ. Йдіть у пи-у зі своїм хвутболом
показати весь коментар
20.11.2025 19:19 Відповісти
+2
Ну я ж писав пару днів тому. Швеція... і пи₴дець
показати весь коментар
20.11.2025 18:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ребров не фартовий...
показати весь коментар
20.11.2025 18:17 Відповісти
Ну я ж писав пару днів тому. Швеція... і пи₴дець
показати весь коментар
20.11.2025 18:21 Відповісти
лайново...але не пи₴дець мені більше не до вподоби що Польша потенційник суперник, непотрібне протистояння...буду за Албанію вболівати
показати весь коментар
20.11.2025 22:02 Відповісти
Накаркал? Нет, чтоб Сев. Македонию.
показати весь коментар
21.11.2025 03:52 Відповісти
Ну , я б не сказав що найсильніший .
Посіли останнє місце в групі зі Швейцарією , Косово і Словенією . Лише з 2 очками , - 0 перемог , 2 нічиї і 4 поразки . Забили лише 4 голи , пропустивши 12 .
показати весь коментар
20.11.2025 18:29 Відповісти
Со Швецией у нас получалось играть. На жилах и на фарте, но как-то получалось.
показати весь коментар
20.11.2025 18:31 Відповісти
Хорошо хоть Ибрагимович на пенсию ушел уже.
показати весь коментар
20.11.2025 18:36 Відповісти
У шведов есть Александер Айсак (Alexander Isak) Бывший игрок Нью Кассел Юнайтед, где он блистал последние годы, сейчас он в Ливерпуле. Очень сильный нападающий.
показати весь коментар
21.11.2025 02:03 Відповісти
у сотий раз пишу - хтось почує???? На хуч мені і всій Україні під час війни ці півсотні довбойобів клишеногих та їх тренерів, масажистів та ін.? Мене хтось спитав - я згоден на витрати хочаб копійки моїх податків на цю сучу свору? Та нехай ганяють свою кулю де їм заманеться за власні гроші, як у цивільних ураїнах - біатлоніст сам сплачує тренера, лижі, зброю... це ЙОГО справа. Чому за мої податки якісь інваліди розумової праці катаються по світу і живуть так ні х... собі.... ? Мені пох весь спорт. Я катаюся на велосипеді, мій чінеллі я купив сам, обслуговую сам і одягаюся - САМ. Йдіть у пи-у зі своїм хвутболом
показати весь коментар
20.11.2025 19:19 Відповісти
Збірна України з футболу не фінансується з бюджету України.
Збірну формує (призначає тренера і заключає контракти з гравцями) і фінансує Федерація футболу України - ФФУ, громадська організація. Федерація футболу України має доходи від продажу прав трансляції матчів збірної , атрибутики , одягу , футболок.
Також ФФУ отримує кошти від УЄФА та ФІФА , чималенькі.
УЄФА та ФІФА зробили з футболу бізнес , тож гроші там великі.
Призовий фонд чемпіонату світу в Катарі, який був розподілений між 32 збірними, складав 440 мільйонів доларів , а клубного чемпіонату світу 2025 - 1 000 000 000 доларів (мільярд)
показати весь коментар
20.11.2025 19:57 Відповісти
Угомонись вже, податкоплательщик. Футбол самофинансируеся, уже за выход в плей оф федерация получает 10 млн долларей.
показати весь коментар
20.11.2025 20:52 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
20.11.2025 22:01 Відповісти
Наша участь у будь яких чемпіонатах для зовнішнього світу означає що або війна в нас не зовсім справжня, або її взагалі в нас немає
показати весь коментар
20.11.2025 21:46 Відповісти
жовто сині проти жовто синіх...люба перемога наш
показати весь коментар
20.11.2025 21:48 Відповісти
завжди вважав Матерацци кондомом
показати весь коментар
20.11.2025 21:59 Відповісти
 
 