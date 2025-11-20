Збірна України дізналась суперників у плей-офф відбору на ЧС-2026
Збірна України отримала суперників у плей-офф відбору на чемпіонат світу 2026 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
За результатами жеребкування наша команда в півфіналі стикових матчів зустрінеться зі збірною Швеції. Поєдинок відбудеться 26 березня і стане домашнім для України.
У разі перемоги над шведами команда Сергія Реброва вийде у фінал плей-офф, де 31 березня зіграє з переможцем пари Польща — Албанія.
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко наголосив на складності завдання:
"Нам дістався один із найсильніших суперників. Рівень гравців збірної Швеції дуже високий, тому на нас чекає серйозна підготовка".
ЧС-2026
Чемпіонат світу 2026 року пройде з 11 червня по 19 липня в 16 містах Канади, Мексики та США. У турнірі братимуть участь 48 збірних, із них 16 — від Європи. Останні чотири європейські путівки будуть розіграні у березневих стикових матчах між 16 командами.
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Посіли останнє місце в групі зі Швейцарією , Косово і Словенією . Лише з 2 очками , - 0 перемог , 2 нічиї і 4 поразки . Забили лише 4 голи , пропустивши 12 .
Збірну формує (призначає тренера і заключає контракти з гравцями) і фінансує Федерація футболу України - ФФУ, громадська організація. Федерація футболу України має доходи від продажу прав трансляції матчів збірної , атрибутики , одягу , футболок.
Також ФФУ отримує кошти від УЄФА та ФІФА , чималенькі.
УЄФА та ФІФА зробили з футболу бізнес , тож гроші там великі.
Призовий фонд чемпіонату світу в Катарі, який був розподілений між 32 збірними, складав 440 мільйонів доларів , а клубного чемпіонату світу 2025 - 1 000 000 000 доларів (мільярд)