Американская сторона представила свое видение того, как закончить войну, – Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1366-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня у меня была встреча с представителями Соединенных Штатов. Весомая делегация и очень серьезный разговор. Американская сторона представила свои предложения – пункты плана, чтобы закончить войну, – их видение.

Мы с первых дней войны занимаем одну чрезвычайно простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир – такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир – чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашему суверенитету, к достоинству украинского народа. И мы именно такие условия должны обеспечить.

Я обозначил, что именно для нас принципиально. И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями – чтобы это было по-настоящему. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу – Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире.

Я рассчитываю в ближайшие дни поговорить с президентом Трампом. Мы осознаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять. Мы понимаем также и то, что в России нет реального желания мира, иначе они бы и не начинали эту войну. Есть много оценок – вполне справедливых – что Россия весь этот год пытается сделать только одно, а именно: отложить санкции и выиграть еще время для войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский получил от США проект мирного плана

Америка в силах сделать так, чтобы российская настроенность на окончание войны наконец стала серьезной. Буду ради этого работать и дальше на сто процентов – все мое время сейчас посвящено именно этому. Украине нужен мир, и Украина будет делать все, чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию. Это важно.

Так же важно и чтобы в Украине внутренняя ситуация позволяла нам быть сильными вовне. Вечером был на встрече с фракцией парламентского большинства, были разные вопросы, были и чувствительные вопросы. Но договоренность, она очевидна – каждый должен работать на Украину, и так будет. Парламент военного времени должен быть дееспособным парламентом. И я благодарю каждого, кто помогает эту дееспособность обеспечивать. И будут решения, которые помогут этому.

Читайте также: Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа": Ермак остается на посту, - СМИ

Задача номер один для всех – конструктивный дипломатический процесс с Америкой и всеми партнерами. Обязательно – стабильная поддержка для нашей армии и для всех наших запланированных оборонных операций и дипстрайков. Дипломатия и оборона одинаково защищают достоинство нашего государства, достоинство нашего народа", – сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (22666) США (28310)
+26
оманьскій ішак до останнього буде чиплятися за владу зі своїм дерьмаком
21.11.2025 00:00 Ответить
+23
Та пішов ти на.🤬.й 💩 кусок!!!
21.11.2025 00:00 Ответить
+22
21.11.2025 00:00 Ответить
Та пішов ти на.🤬.й 💩 кусок!!!
21.11.2025 00:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw https://www.youtube.com/watch?v=

Юрмала - НОВАЯ ВОЛНА 2015 рік навіть шоу-цап ШНУР заспівав оце - посилання вище

іііііі 38 річний блд українець після революції гідності після ********** паличок ...
вівторок, 13 вересня 2016 07:20

https://gazeta.ua/newspaper Газета по-українськи
https://gazeta.ua/newspaper/any/scandals-newspaper Скандали

https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw Зеленський порівняв Україну з порноактрисою

https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zelenskij-porivnyav-********-z-pornoaktrisoyu/722512#comments

https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw https://static.gazeta.ua/img/cache/preview/722/722512_w_300.jpg?v=0

Шоумен 38-річний Володимир Зеленський порівняв Україну з актрисою, яка знімається в порнофільмах. "Студія 95-й квартал" виступала у латвійському місті Юрмала 24 липня. Українським глядачам відео виступу по телебаченню показали тільки тепер.

- Ми дійшли до рівня економіки, що зветься жебрацтво. Схема випробувана циганами. Ви даєте нам гроші, ми вам їх не повертаємо. Як німецька порноактриса - Україна готова прийняти все з будь-якої сторони, - каже Зеленський.

Виступ викликав осуд у соцмережах і на форумах.
21.11.2025 00:15 Ответить
21.11.2025 00:00 Ответить
Нос обалденный. Это точно не монтаж?
21.11.2025 01:38 Ответить
Это уже за гранью комедию.
21.11.2025 00:00 Ответить
оманьскій ішак до останнього буде чиплятися за владу зі своїм дерьмаком
21.11.2025 00:00 Ответить
надіюсь що із за своєї корупції зеленський не здасть Україну
21.11.2025 00:04 Ответить
Як одна людина може здати всю країну ?
21.11.2025 00:07 Ответить
Ну наприклад, як Янукович у свй час.
Здав в аренду Севастополь рашистам для їх флоту на 50 років.
Що в подальшому призвело до анексії Криму.
21.11.2025 00:10 Ответить
Ваш причинно-наслідковий звʼязок не враховує події на Майдані. Це, як би ви отримали штраф за проїзд на червоне світло, через те що завели машину.
21.11.2025 00:35 Ответить
Він здае вже давно, потихеньку...
показать весь комментарий
Зеленський: "Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію."
Хто це ми?
Ти і Єрмак?
Яку позицію?
Колінно-ліктьову?
Doggy-style в народі?
21.11.2025 00:06 Ответить
***** вже відмовився від мирного плану Трампа .! Ще не встигли його навіть опублікувати .
21.11.2025 00:07 Ответить
-Яке ще "*****"?
- Ви, що справді вірите, що напівпаралізований дідуган, який тремтячую рукою тримався за стіл, пританцьовуючи ногою і цей різвенький козлик - одна і та людина?
- Справжний "*****" сдох ще 26-го жовтня 2023 року, а це виконуючий обов'язки "*****" Евгений Васильич, плотник четвертого розряду, якого "Бацька" подарував Патрушеву!
21.11.2025 00:54 Ответить
це сарказм такий чи ти реально у це віриш? ) а головне - яка українцям різниця - васіліч там, платонич чи ху йлович? ніякої. бо вони там у кремлі усі є колективне ху йло..
21.11.2025 06:31 Ответить
@ "Трамп поспішає з "мирним планом", закликає прийняти його негайно, щоб встигнути застрибнути в останній вагон поїзда, який мчить його подалі від файлів Епштейна, а путіна - від поразки."
21.11.2025 00:09 Ответить
зловили бариг за яєла за корупцію. співпрацюють і зливають країну чмирі
21.11.2025 00:10 Ответить
путін назвав українську владу злочинним угрупованням, натякаючи, що ні на які домовленості не піде

21.11.2025 00:12 Ответить
Це привід зеленському черговий раз брехати - що то путін качає і усі хто проти зелі - за путіна.
21.11.2025 00:26 Ответить
Це бачення пуйла як закінчити війну, через капітуляцію України.
Там, що не пункт то пункт про обмеження суверенітету, підрив територіальної цілостності України, приниження України, та створення умов для наступного вторгнення рашистів.
І ніяких гарантій, абсолютно ніяких гарантій від нової війни.
Так, що краще би Зеля правду сказав, збирається він підписувати цю капітуляцію чи ні?
21.11.2025 00:18 Ответить
У бункері у теплій ванні Єрмак розповів внюханному вовці про бачення мацкви ... А потім наступного дня дав зачитати текст... бажання ПРодюсера -закон для актора .
21.11.2025 00:20 Ответить
Так званий "план врегулювання в Україні" з вимогами передачі повного контролю над Донбасом, забороною перебування іноземних військ на території України, введення статусу російської мови як державної, повернення статусу РПЦ в Україні і двократне скорочення ЗСУ є банальною спробою порятунку іміджу режиму Зеленського зі сторони Росії. Те що цей "план" буде відхилено Зеленським, не викликає ніяких сумнівів, так як і розуміння цього групою Патрушева, що є авторами цієї комбінації. По їх розумінню це дозволить продемонструвати "патріотизм і принциповість" Зеленського, який знаходиться на межі розпаду своєї "більшості" в ВР з усіма наслідками для нього. Збереження в Україні режиму Зеленського "двушка на Москву" і є головна мета цієї комбінації.
21.11.2025 00:28 Ответить
Так США дають снаряди чи ні ? А патриоти для збиття ракет?
21.11.2025 00:28 Ответить
А що з санкціями проти раши ,яка вбиває цивільних українців?
Чи ПОРА вже плакати малювати про Білий Дім
- огласили санкції - поговорили з мацквою - відминили - раша вбила 20 людей
- оголосили майбутні санкції - поговорили з мацквою - не ввели- раша вбила 30 українців
- оголосили майбутні санкції - поговорили з мацквою І Т П
ОСЬ ТАКИЙ Будапештський МЕМОРАНДУМ
21.11.2025 00:33 Ответить
Больше месяца назад говорил о том, что псина рыжая новый план выдвинет, чтоб санкции на ********* не вводить. ***** войну не прекратит, а рыжее опять на пятьдесят дней отложит. Потом по-новой. Так было и так будет.
21.11.2025 02:44 Ответить
Так про це треба ідіоту Трампу ЧЕРЕЗ ЗМІ постійно говорити. В нього_ незабаром вибори- нехай народ чує
21.11.2025 02:54 Ответить
шо вова, хєровато у полоні? А ти думав що будеш під аплодисменти охлосу з шаурмою по фонтанам бігати?
21.11.2025 00:31 Ответить
Ніколи так не крутились матюки на язиці як тепер! Мовчу, бо знов забанять!
21.11.2025 00:31 Ответить
Азбука морзе є
21.11.2025 00:35 Ответить
100% ...😂
21.11.2025 00:37 Ответить
Vaffanculo, bastardo!!!
21.11.2025 00:55 Ответить
ЗЛН ПНХ !
21.11.2025 01:21 Ответить
Тільки зрадник України може мати діло з трампом, коли Україні допомагають країни Євросоюзу. Домовленості з кацапією та сша, добре показані в Будапештських домовленостях. Треба бути повним лохом, щоб знову з цими тварюками щось підписувати. Без Євросоюзу ніяких перемовин з ідіотами кацапії та сша.
21.11.2025 01:03 Ответить
Ложило ***** на все планы своего рыжего под*****вца. У ***** свои планы продолжения войны на уничтожение украинцев и Украины.
21.11.2025 02:51 Ответить
Цей російсько трампвський план є не тільки капітуляцією України а ще й таким що повністю і остаточно добиває світовий безпековий устрій. Вигідний він в першу чергу для кремля , і трампа який на порозі грандіозного скандалу і йому потрібен потужний інфоповод щоб відволікти увагу, і зважаючи на те в якій ситуації опинилися наші мародери зе.єрмаки то для них він теж вигідний,так якщо зе.нам нього втулить то зможе нам впарити типу мир, але то не буде миром, це буде коротка паредишка перед остаточним знищенням України ,тому ні в якому разі не можна на нього погоджуватись від слова взагалі.
Цей план є хитрою і підступою кремлівською комбінацією яка політично вигідна як кульгавий качці трампу так і зашквареному зе.рмаку.
21.11.2025 01:38 Ответить
***** само похерит любой план своего рыжего *********** в котором есть место независимости Украины и войну не остановит. Псина рыжая санкции вводить не хочет, оружие и деньги Украине не давать и за счет Украины ***** отлизывать. Только ***** этого мало.
21.11.2025 02:58 Ответить
Да понятно, псина рыжая делает все, чтоб на ********* санкции не вводить, за счет Украины. Так было и так есть, но даже при согласии Украины на такие условия, ***** все похерит. Увидите, а рыжее опять *****вцам очередные две недели или пятьдесят дней на раздумья предоставит.
21.11.2025 02:39 Ответить
вы вообще читали мирный план,,,,,,? это план сдачи половины Украины пуйлу!!!!!!!!!!!!!!
шиты раздирают Украину на части!!!!!!!!!!!!!!!!!
21.11.2025 05:37 Ответить
Я зроблю потужних балістичних ракетів та обстріляю Москву.... Срані ковбої зі свом сраним подельніком Путіним самі побіжуть довмовляться.... А ні, маяччня якась.... Золотий парашют в Ізраїль, оце тема.
21.11.2025 06:20 Ответить
проблема двох старих педофілів
полягає в тому, що вони своїми старечими мізками
ніяк не можуть зрозуміти, що в Україні
про Україну все вирішує народ.
21.11.2025 07:26 Ответить
Геть ішака! З цим мудаком країні не по дорозі. Результат його "трудів" сповна відчуває весь народ.
21.11.2025 07:28 Ответить
ГОНЧАРЕНКО https://t.me/oleksiihoncharenko @oleksiihoncharenko

"Wall Street Journal:
"Старший посадовець США заявив, що Рустем Умеров вніс суттєві зміни до одного з 28 пунктів у проєкті мирної угоди щодо України.
У початковій редакції йшлося про аудит всієї міжнародної допомоги, яку отримала Україна - пункт, що, ймовірно, був спрямований на викриття потенційної корупції.
Однак у переглянутому варіанті проєкту вимогу аудиту прибрали, і замість цього було зазначено, що всім сторонам буде надана «повна амністія за їхні дії під час війни»."

Ось що насправді цікавить нашу владу.

Не Донбас. І не кількість ракет. А щоб їх не посадили за корупцію.

Як там було? Зробимо їх разом?"
21.11.2025 07:32 Ответить
Придурок,бросай ермака,да всплывай....
21.11.2025 07:41 Ответить
Крадемо ми, але скандал качають американці і ро…яни. От невдячні. Коли США дістануть Міндіча з Ізраїлю він теж так казатиме на суді.
21.11.2025 07:57 Ответить
що там по миндичу...ти бач як знов про мир закукарекав...
21.11.2025 09:10 Ответить
Чи у мене з пам'яттю щось. Але мені здається на початку вторгнення нам казали що Україна має повернути свої території до кордонів 1991. І це було основне завдання. Можливо якщо нас не погнали в цей самогубчий контр наступ де поклали величезну кількість вмотивованих бійців, то зараз нам би не довелося підписувати капітуляцію. Хоча б розмовляли б на рівних про завершення війни.
21.11.2025 09:25 Ответить
Треба заморозити по ЛБЗ, ввести війська НАТО в Україну, Росія має відшкодувати кожне руйнування і кожну смерть. А далі нехай йдуть лісом.
21.11.2025 10:52 Ответить
 
 