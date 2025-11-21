Американская сторона представила свое видение того, как закончить войну, – Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1366-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня у меня была встреча с представителями Соединенных Штатов. Весомая делегация и очень серьезный разговор. Американская сторона представила свои предложения – пункты плана, чтобы закончить войну, – их видение.

Мы с первых дней войны занимаем одну чрезвычайно простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир – такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир – чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашему суверенитету, к достоинству украинского народа. И мы именно такие условия должны обеспечить.

Я обозначил, что именно для нас принципиально. И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями – чтобы это было по-настоящему. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу – Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире.

Я рассчитываю в ближайшие дни поговорить с президентом Трампом. Мы осознаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять. Мы понимаем также и то, что в России нет реального желания мира, иначе они бы и не начинали эту войну. Есть много оценок – вполне справедливых – что Россия весь этот год пытается сделать только одно, а именно: отложить санкции и выиграть еще время для войны.

Америка в силах сделать так, чтобы российская настроенность на окончание войны наконец стала серьезной. Буду ради этого работать и дальше на сто процентов – все мое время сейчас посвящено именно этому. Украине нужен мир, и Украина будет делать все, чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию. Это важно.

Так же важно и чтобы в Украине внутренняя ситуация позволяла нам быть сильными вовне. Вечером был на встрече с фракцией парламентского большинства, были разные вопросы, были и чувствительные вопросы. Но договоренность, она очевидна – каждый должен работать на Украину, и так будет. Парламент военного времени должен быть дееспособным парламентом. И я благодарю каждого, кто помогает эту дееспособность обеспечивать. И будут решения, которые помогут этому.

Задача номер один для всех – конструктивный дипломатический процесс с Америкой и всеми партнерами. Обязательно – стабильная поддержка для нашей армии и для всех наших запланированных оборонных операций и дипстрайков. Дипломатия и оборона одинаково защищают достоинство нашего государства, достоинство нашего народа", – сказал Зеленский.