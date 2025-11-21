Рашисты атаковали Украину 115 БПЛА: ПВО обезвредила 95 целей. ИНФОГРАФИКА
Российские войска в ночь на 21 ноября атаковали Украину 115 беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности атаки
Пуски фиксировали из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым.
Около 70 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) в четырех локациях.
Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.
Также враг нанес удар КАБами по Запорожью, в результате чего погибли 5 человек, повреждены многоэтажные дома, помещения торгового рынка, супермаркета, транспортные средства.
В настоящее время продолжается атака БПЛА оккупантов на юг Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль