Рашисти атакували Україну 115 БпЛА: ППО знешкодила 95 цілей. ІНФОГРАФІКА

Російські війська в ніч на 21 листопада атакували Україну 115-ма безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці атаки

Пуски фіксували із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Близько 70 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Також ворог вдарив КАБами по Запоріжжю, внаслідок чого загинули 5 людей, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення торговельного ринку, супермаркету, транспортні засоби.

Наразі триває атака БпЛА окупантів на південь України.

Читайте: Пошуково-рятувальні роботи тривають у Тернополі третю добу. ФОТОрепортаж