Рашисти атакували Україну 115 БпЛА: ППО знешкодила 95 цілей. ІНФОГРАФІКА
Російські війська в ніч на 21 листопада атакували Україну 115-ма безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
Пуски фіксували із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Близько 70 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.
Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення.
Також ворог вдарив КАБами по Запоріжжю, внаслідок чого загинули 5 людей, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення торговельного ринку, супермаркету, транспортні засоби.
Наразі триває атака БпЛА окупантів на південь України.
Будь ласка, зачекайте...
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