На фронте зафиксировано 130 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 21 ноября общее количество боевых столкновений составляет 130.
Боевые действия на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады населенных пунктов Белая Береза, Стариково, Кучеровка Сумской области; Карповичи Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 10 вражеских атак. Враг осуществил 63 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах Синельниково, Волчанска и в направлении Колодязного. В настоящее время продолжаются два боевых столкновеления.
На Купянском направлении украинские воины отбили две атаки врага в сторону Петропавловки и Песчаного. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила десять атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Шийковка, Дробышево, Ставки. В настоящее время пять боевых столкновений продолжаются.
На Славянском направлении с начала суток противник 11 раз атаковал вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлениях Северска и Звановки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Краматорском направлении противник осуществил одну безуспешную атаку в районе Часова Яра.
На Константиновском направлении наши защитники отбили 16 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Предтечино, Степановки и Софиевки. Еще два боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 41 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Мирноград, Гришино и Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 30 атак.
На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 20 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ялта, Снежное, Вороное, Степное, Вербовое, Привольное и в сторону Алексеевки.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении агрессор трижды пытался продвинуться на позиции наших войск, в районе Ровнополья и в сторону Затишья, одно боевое столкновение продолжается.
На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть атак противника в районах Щербаков, Степового и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского. Еще два боевых столкновения продолжаются.
На Приднепровском направлении враг в настоящее время наступательных действий не проводил.
