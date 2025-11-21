На фронте зафиксировано 130 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 21 ноября общее количество боевых столкновений составляет 130.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады населенных пунктов Белая Береза, Стариково, Кучеровка Сумской области; Карповичи Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 10 вражеских атак. Враг осуществил 63 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах Синельниково, Волчанска и в направлении Колодязного. В настоящее время продолжаются два боевых столкновеления.

На Купянском направлении украинские воины отбили две атаки врага в сторону Петропавловки и Песчаного. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о заявлениях Герасимова: Купянск и Ямполь находятся под контролем Сил обороны Украины

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила десять атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Шийковка, Дробышево, Ставки. В настоящее время пять боевых столкновений продолжаются.

На Славянском направлении с начала суток противник 11 раз атаковал вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлениях Северска и Звановки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Краматорском направлении противник осуществил одну безуспешную атаку в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 16 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Предтечино, Степановки и Софиевки. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 41 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Мирноград, Гришино и Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 30 атак.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 20 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ялта, Снежное, Вороное, Степное, Вербовое, Привольное и в сторону Алексеевки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг пытался продвинуться на Лиманском направлении, выйти на позиции наших войск на Гуляйпольском, - Генштаб

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении агрессор трижды пытался продвинуться на позиции наших войск, в районе Ровнополья и в сторону Затишья, одно боевое столкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть атак противника в районах Щербаков, Степового и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении враг в настоящее время наступательных действий не проводил.