Сырский рассказал о ситуации на фронте Военному комитету ЕС

сирський

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский выступил в формате видеосвязи на заседании Военного комитета Европейского Союза, проинформировав о текущей ситуации на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сырского в Facebook.

По его словам, оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Российские войска продолжают удары по населенным пунктам, объектам энергетической инфраструктуры и усиливают наступательные действия вдоль линии соприкосновения.

С начала широкомасштабного вторжения Россия запустила более 112 тысяч ударных беспилотников типа "шахед", главными целями которых стали жилые дома и гражданская инфраструктура, что привело к гибели мирных жителей, включая детей.

Несмотря на это, Силы обороны Украины в период с конца августа по октябрь 2025 года провели контрнаступательные действия на Добропольском направлении. В результате подразделения ВСУ рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров к северу от Покровска. Потери россиян составили более 13 тысяч убитыми и ранеными.

Евросоюз (17839) Александр Сырский (766) война в Украине (6913)
ні про що. Схоже на звіт голови колгоспу на нараді у райкомі партії.
21.11.2025 21:29 Ответить
віджався 100 разів ? ..

що ще може м'ясний сирок з батьками на паРаші
21.11.2025 21:29 Ответить
Як це ні про що? Це про його нікчемність, як головнокомандувача!
21.11.2025 21:46 Ответить
Від початку широкомасштабного вторгнення Росія запустила понад 112 Джерело: https://censor.net/ua/n3586331

Сто дванадцять тисяч, Карл! То який "захист" здатен витримати таку кількість атак? Так ото ж...
21.11.2025 21:23 Ответить
Так росія "працює" над нашим знищенням ...а ми ... ?
21.11.2025 22:36 Ответить
Соррі, але запитаю...
А той звязок по відеоконференції вороги не можуть "зламати"?
Можна було би голуба або Умєрова "із депешою послати" - хоча результат був би такий же...
21.11.2025 21:35 Ответить
Халтура це все. Справжні військові дані передаються військовими каналами.
А цей вже "забронзовів", звик до популістичних патякань. Як і ого шеф, верховний міндіч
21.11.2025 21:40 Ответить
в срср так працювали - він звик!
21.11.2025 21:48 Ответить
Мы полностью оккупировали Купянск ещё 4 ноября. У властей Украины или нет данных о поле боя, или они не могут их объективно оценить

отаке тягнуть на українських тг!!!!!
21.11.2025 21:51 Ответить
Какие укр тг ? Резидент?)
показать весь комментарий
Колись у одесита Утьосова була така пісенька: "Кобила здохла ... а в остальном, прекрасная маркиза, все харашо, все харашо..."
Щось ця пісенька дуже нагадує доклади Сирського.
21.11.2025 21:53 Ответить
Головне - докласти на верх що все добре, ну точно так же як і кацапів! Совкова школа цвіте і пахне в зсу
21.11.2025 22:10 Ответить
Наступного року ми посіемо 100 га буряків. Хай ***** вдаватися...
Прости Господи... чёрный юмор и трагедія...
И ******** скрізь
21.11.2025 22:18 Ответить
Потрібно виводити з Покровска - Миргорода!!! І про Купянськ. Не дати оточити війська. Пізніше буде пізно...
21.11.2025 22:31 Ответить
 
 