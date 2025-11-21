Сырский рассказал о ситуации на фронте Военному комитету ЕС

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский выступил в формате видеосвязи на заседании Военного комитета Европейского Союза, проинформировав о текущей ситуации на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сырского в Facebook.

По его словам, оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Российские войска продолжают удары по населенным пунктам, объектам энергетической инфраструктуры и усиливают наступательные действия вдоль линии соприкосновения.

С начала широкомасштабного вторжения Россия запустила более 112 тысяч ударных беспилотников типа "шахед", главными целями которых стали жилые дома и гражданская инфраструктура, что привело к гибели мирных жителей, включая детей.

Несмотря на это, Силы обороны Украины в период с конца августа по октябрь 2025 года провели контрнаступательные действия на Добропольском направлении. В результате подразделения ВСУ рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров к северу от Покровска. Потери россиян составили более 13 тысяч убитыми и ранеными.

