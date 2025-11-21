Сырский рассказал о ситуации на фронте Военному комитету ЕС
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский выступил в формате видеосвязи на заседании Военного комитета Европейского Союза, проинформировав о текущей ситуации на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сырского в Facebook.
По его словам, оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Российские войска продолжают удары по населенным пунктам, объектам энергетической инфраструктуры и усиливают наступательные действия вдоль линии соприкосновения.
С начала широкомасштабного вторжения Россия запустила более 112 тысяч ударных беспилотников типа "шахед", главными целями которых стали жилые дома и гражданская инфраструктура, что привело к гибели мирных жителей, включая детей.
Несмотря на это, Силы обороны Украины в период с конца августа по октябрь 2025 года провели контрнаступательные действия на Добропольском направлении. В результате подразделения ВСУ рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров к северу от Покровска. Потери россиян составили более 13 тысяч убитыми и ранеными.
Сто дванадцять тисяч, Карл! То який "захист" здатен витримати таку кількість атак? Так ото ж...
що ще може м'ясний сирок з батьками на паРаші
А той звязок по відеоконференції вороги не можуть "зламати"?
Можна було би голуба або Умєрова "із депешою послати" - хоча результат був би такий же...
А цей вже "забронзовів", звик до популістичних патякань. Як і ого шеф, верховний міндіч
отаке тягнуть на українських тг!!!!!
Щось ця пісенька дуже нагадує доклади Сирського.
Прости Господи... чёрный юмор и трагедія...
И ******** скрізь