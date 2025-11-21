УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11363 відвідувача онлайн
Новини Ситуація на фронті
2 504 18

Сирський розповів про ситуацію на фронті Військовому комітету ЄС

сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський виступив у форматі відеозв’язку на засіданні Військового комітету Європейського Союзу, поінформувавши про поточну ситуацію на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сирського у фейсбуці.

За його словами, оперативно-стратегічна обстановка залишається складною. Російські війська продовжують удари по населених пунктах, об’єктах енергетичної інфраструктури та посилюють наступальні дії вздовж лінії зіткнення.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росія запустила понад 112 тисяч ударних безпілотників типу "шахед", головними цілями яких стали житлові будинки та цивільна інфраструктура, що призвело до загибелі мирних жителів, включно з дітьми.

Попри це, Сили оборони України у період з кінця серпня по жовтень 2025 року провели контрнаступальні дії на Добропільському напрямку. В результаті підрозділи ЗСУ розсікли наступальне угруповання противника та звільнили понад 430 квадратних кілометрів на півночі від Покровська. Втрати росіян становили понад 13 тисяч убитими та пораненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський: На Покровському та Очеретинському напрямках українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат. ФОТО

Автор: 

Євросоюз (15184) Сирський Олександр (942) війна в Україні (8460)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
ні про що. Схоже на звіт голови колгоспу на нараді у райкомі партії.
показати весь коментар
21.11.2025 21:29 Відповісти
+6
віджався 100 разів ? ..

що ще може м'ясний сирок з батьками на паРаші
показати весь коментар
21.11.2025 21:29 Відповісти
+5
Як це ні про що? Це про його нікчемність, як головнокомандувача!
показати весь коментар
21.11.2025 21:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Від початку широкомасштабного вторгнення Росія запустила понад 112 Джерело: https://censor.net/ua/n3586331

Сто дванадцять тисяч, Карл! То який "захист" здатен витримати таку кількість атак? Так ото ж...
показати весь коментар
21.11.2025 21:23 Відповісти
Так росія "працює" над нашим знищенням ...а ми ... ?
показати весь коментар
21.11.2025 22:36 Відповісти
укр новини медіа за годину
тут много про війну ?
а чому ???
а ви ...а ми ... ?

22:00https://news.i.ua/click/9012859/2089380437/2 Учені з'ясували походження Місяця https://news.i.ua/click/9012859/2089380437/2 Socportal.info

22:00https://news.i.ua/click/9012858/1706798602/2 Де випити найзатишніший глінтвейн у Києві: тепла карта столичних смаків https://news.i.ua/click/9012858/1706798602/2 life.kyiv.ua

22:00https://news.i.ua/click/9012856/592136765/2 Стан вкрай тяжкий: з'явилися нові подробиці про здоров'я Степана Гіги https://news.i.ua/click/9012856/592136765/2 Comments.ua

21:59https://news.i.ua/click/9012861/99123021/2 Французький контейнерний гігант повертається на ринок РФ https://news.i.ua/click/9012861/99123021/2 Bigmir.net

21:58https://news.i.ua/click/9012863/107048586/2 Тренер Барселони повідомив про повернення у стрій лідерів команди https://news.i.ua/click/9012863/107048586/2 iSport.ua

21:55https://news.i.ua/click/9012855/334536654/2 Безкоштовне пиво за підтримку команди: незвична акція в одному університеті https://news.i.ua/click/9012855/334536654/2 meta.ua

21:44https://news.i.ua/click/9012849/214987667/2 112 тисяч "Шахедів" запустила РФ по Україні з початку війни, - Сирський https://news.i.ua/click/9012849/214987667/2 uatv.ua

21:35https://news.i.ua/click/9012851/2100126112/2 "Було просто феноменально": Джошуа розповів про співпрацю з командою Усика https://news.i.ua/click/9012851/2100126112/2 iSport.ua

21:30https://news.i.ua/click/9012844/1959846166/2 На Печерську виріс незаконний торговий комплекс на прибудинковій території https://news.i.ua/click/9012844/1959846166/2 life.kyiv.ua

21:29https://news.i.ua/click/9012842/395491304/2 НБУ виставив на продаж золоті 200 грн із портретом Шевченка https://news.i.ua/click/9012842/395491304/2 Socportal.info

21:17https://news.i.ua/click/9012837/313760849/2 Стрімінговий сервіс Twitch додав до інтерфейсу українську мову https://news.i.ua/click/9012837/313760849/2 mediasat.info
показати весь коментар
21.11.2025 22:45 Відповісти
ні про що. Схоже на звіт голови колгоспу на нараді у райкомі партії.
показати весь коментар
21.11.2025 21:29 Відповісти
Як це ні про що? Це про його нікчемність, як головнокомандувача!
показати весь коментар
21.11.2025 21:46 Відповісти
у райком партії їздив не голова колгоспу, а голова сільради (виконком)
показати весь коментар
21.11.2025 21:46 Відповісти
перепрошую, але скільки вам років? Гоова сільради це дітячий садок, школаЮ клуб , крамниці і лікарня або фАП. Надої, врожай це голова с\х підпрємства.
показати весь коментар
22.11.2025 02:12 Відповісти
віджався 100 разів ? ..

що ще може м'ясний сирок з батьками на паРаші
показати весь коментар
21.11.2025 21:29 Відповісти
Соррі, але запитаю...
А той звязок по відеоконференції вороги не можуть "зламати"?
Можна було би голуба або Умєрова "із депешою послати" - хоча результат був би такий же...
показати весь коментар
21.11.2025 21:35 Відповісти
Халтура це все. Справжні військові дані передаються військовими каналами.
А цей вже "забронзовів", звик до популістичних патякань. Як і ого шеф, верховний міндіч
показати весь коментар
21.11.2025 21:40 Відповісти
в срср так працювали - він звик!
показати весь коментар
21.11.2025 21:48 Відповісти
Мы полностью оккупировали Купянск ещё 4 ноября. У властей Украины или нет данных о поле боя, или они не могут их объективно оценить

отаке тягнуть на українських тг!!!!!
показати весь коментар
21.11.2025 21:51 Відповісти
Какие укр тг ? Резидент?)
показати весь коментар
21.11.2025 22:25 Відповісти
Колись у одесита Утьосова була така пісенька: "Кобила здохла ... а в остальном, прекрасная маркиза, все харашо, все харашо..."
Щось ця пісенька дуже нагадує доклади Сирського.
показати весь коментар
21.11.2025 21:53 Відповісти
Головне - докласти на верх що все добре, ну точно так же як і кацапів! Совкова школа цвіте і пахне в зсу
показати весь коментар
21.11.2025 22:10 Відповісти
Наступного року ми посіемо 100 га буряків. Хай ***** вдаватися...
Прости Господи... чёрный юмор и трагедія...
И ******** скрізь
показати весь коментар
21.11.2025 22:18 Відповісти
Потрібно виводити з Покровска - Миргорода!!! І про Купянськ. Не дати оточити війська. Пізніше буде пізно...
показати весь коментар
21.11.2025 22:31 Відповісти
Пророросырский
показати весь коментар
21.11.2025 23:34 Відповісти
 
 