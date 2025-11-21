Сирський розповів про ситуацію на фронті Військовому комітету ЄС

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський виступив у форматі відеозв’язку на засіданні Військового комітету Європейського Союзу, поінформувавши про поточну ситуацію на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сирського у фейсбуці.

За його словами, оперативно-стратегічна обстановка залишається складною. Російські війська продовжують удари по населених пунктах, об’єктах енергетичної інфраструктури та посилюють наступальні дії вздовж лінії зіткнення.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росія запустила понад 112 тисяч ударних безпілотників типу "шахед", головними цілями яких стали житлові будинки та цивільна інфраструктура, що призвело до загибелі мирних жителів, включно з дітьми.

Попри це, Сили оборони України у період з кінця серпня по жовтень 2025 року провели контрнаступальні дії на Добропільському напрямку. В результаті підрозділи ЗСУ розсікли наступальне угруповання противника та звільнили понад 430 квадратних кілометрів на півночі від Покровська. Втрати росіян становили понад 13 тисяч убитими та пораненими.

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