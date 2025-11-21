На фронте произошло 234 боестолкновения, 62 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 234 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 25 авиационных ударов, сбросив при этом 82 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1811 дронов-камикадзе и осуществили 2829 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 20 боевых столкновений с российскими захватчиками, три из которых продолжаются до сих пор. Враг осуществил 79 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

Сегодня противник 12 раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах Синельниково, Волчанска и в направлениях Колодезного, Двуречанского и Кутьковки.

На Купянском направлении враг сегодня осуществил шесть наступательных действий в сторону Петропавловки, Богуславки и Песчаного. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

Читайте также: Генштаб ВСУ о заявлениях Герасимова: Купянск и Ямполь находятся под контролем Сил обороны Украины

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 16 штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка, Новомихайловка, Торское и в направлениях населенных пунктов Коровий Яр, Новый Мир, Шийковка, Дробышево, Ставки. Еще пять боевых столкновений в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении враг 15 раз атаковал вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлениях Северска, Свято-Покровского, Пазено и Звановки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении сегодня произошло 28 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Иванополье, Берестка, Предтечинского, Степановки и Софиевки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток противник 62 раза атаковал в районах населенных пунктов Шаховое, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Лесовка, Дачное, Филия и в направлениях населенных пунктов Новое Шахово, Ровно, Мирноград, Гришино и Новопавловка. Одно боевое столкновеление продолжается. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 132 оккупанта, 100 из которых — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две боевые бронированные машины, два мотоцикла, четыре единицы автомобильной техники, один наземный роботизированный комплекс, 18 беспилотных летательных аппаратов и одно укрытие личного состава, поразили единицу автомобильной техники и девять укрытий личного состава.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 27 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Ялта, Снежное, Вороное, Степное, Вербовое, Привольное, Воскресенка, Красногорское и в направлении Алексеевки. Еще три атаки продолжаются.

Читайте также: Сырский рассказал о ситуации на фронте Военному комитету ЕС

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении агрессор девять раз пытался продвинуться на позиции наших войск в районе Ровнополья и в направлении Затишья. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудар по Гуляйполю.

На Ореховском направлении наши защитники отбили восемь атак в районах Щербаков, Степового и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг осуществил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста. Противник нанес авиаудар по Приднепровскому.