На фронте произошло 234 боестолкновения, 62 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 234 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Российские захватчики нанесли 25 авиационных ударов, сбросив при этом 82 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1811 дронов-камикадзе и осуществили 2829 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 20 боевых столкновений с российскими захватчиками, три из которых продолжаются до сих пор. Враг осуществил 79 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия в Харьковской области
Сегодня противник 12 раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах Синельниково, Волчанска и в направлениях Колодезного, Двуречанского и Кутьковки.
На Купянском направлении враг сегодня осуществил шесть наступательных действий в сторону Петропавловки, Богуславки и Песчаного. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 16 штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка, Новомихайловка, Торское и в направлениях населенных пунктов Коровий Яр, Новый Мир, Шийковка, Дробышево, Ставки. Еще пять боевых столкновений в настоящее время продолжаются.
На Славянском направлении враг 15 раз атаковал вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлениях Северска, Свято-Покровского, Пазено и Звановки.
На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе Часова Яра.
На Константиновском направлении сегодня произошло 28 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Иванополье, Берестка, Предтечинского, Степановки и Софиевки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток противник 62 раза атаковал в районах населенных пунктов Шаховое, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Лесовка, Дачное, Филия и в направлениях населенных пунктов Новое Шахово, Ровно, Мирноград, Гришино и Новопавловка. Одно боевое столкновеление продолжается. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 132 оккупанта, 100 из которых — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две боевые бронированные машины, два мотоцикла, четыре единицы автомобильной техники, один наземный роботизированный комплекс, 18 беспилотных летательных аппаратов и одно укрытие личного состава, поразили единицу автомобильной техники и девять укрытий личного состава.
На Александровском направлении украинские защитники отбили 27 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Ялта, Снежное, Вороное, Степное, Вербовое, Привольное, Воскресенка, Красногорское и в направлении Алексеевки. Еще три атаки продолжаются.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении агрессор девять раз пытался продвинуться на позиции наших войск в районе Ровнополья и в направлении Затишья. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудар по Гуляйполю.
На Ореховском направлении наши защитники отбили восемь атак в районах Щербаков, Степового и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского.
На Приднепровском направлении враг осуществил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста. Противник нанес авиаудар по Приднепровскому.
