Новости Санкции США против России
В Конгрессе США собирают подписи для голосования за новые санкции против РФ

Сенат США

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик начал сбор подписей для вынесения на голосование законопроекта об усиленных санкциях против России.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Фитцпатрик объявил об активизации усилий по принятию новых санкций против России в ответ на сообщения СМИ о том, что президент Дональд Трамп требует от Украины согласиться на "мирный план" до 27 ноября.

"Эту пропаганду, разработанную Россией, нужно отвергнуть и проигнорировать как несерьезную чепуху, которой она и является. Этот момент требует мира через силу, а не умиротворения", - написал конгрессмен.

Фитцпатрик сообщил, что группа конгрессменов уведомила руководство Палаты представителей о сборе подписей под так называемой "петицией об увольнении", "чтобы заставить провести голосование по жестким санкциям против России".

"Петиция об увольнении" позволяет поставить законопроект на голосование во внеочередном порядке, если ее подпишут 218 членов Палаты представителей США.

Читайте также: Трамп поручил продолжить разработку законопроекта о санкциях против РФ

россия (98105) санкции (12052) США (28310)
Топ комментарии
+3
не звертайте уваги - в нас руде їбанько...
22.11.2025 00:55 Ответить
+3
Radio France internationale

«Mирний план» від США покликаний «Поставити на паузу введення американцями санкцій.
Розсварити США та ЄС. Внести негативний дискурс всередині України (де 18% громадян готові на підписання будь-чого, що зупинить війну). Активізувати вчергове діалог Трампа і Путіна. Врятувати від конфіскації заморожені російські активи».
Зараз українські аналітики сходяться на думці, що документ недарма зʼявився саме зараз. 21 листопада мають остаточно набути чинності санкції Трампа проти російського нафтового сектору.
Росія, вочевидь, намагається відтермінувати їх, зокрема і за допомогою таких планів, які демонструють її нібито готовність до переговорів.
«Якщо Зеленський не погоджується на цей план, це непогана можливість звинуватити його у неконструктивності й під цим соусом відкласти запровадження санкцій проти Російської Федерації.
Якщо Зеленський погоджується із обговоренням цього плану, це непоганий привід відкласти санкції проти Російської Федерації під приводом початку мирного процесу і швидкого закінчення російсько-української війни».
22.11.2025 01:26 Ответить
+1
Хай цей Фіцпатрік у Грема позичичить, він вже багато назбирав.
22.11.2025 00:53 Ответить
Комментировать
і як успіх - 28?
22.11.2025 00:53 Ответить
не факт, шо мага програє.. -
їбанутих шо у вас, шо у нас - хочь винось....
22.11.2025 01:40 Ответить
папа, а захопити чи нам Мадаскар? - тей теж розсандік...
22.11.2025 00:58 Ответить
22.11.2025 01:26 Ответить
можете ставити жирну крапку - все зроблено.
22.11.2025 07:02 Ответить
Найдієвиший урок - до 27 блекаут в масквє.
22.11.2025 06:03 Ответить
буба вже згоден здатися - уточнює пункти з сибігою.
на вшивість перевірений - вшивий.
на раду надії точно нема, там і без перевірки весь моносброд вшивий.
22.11.2025 07:14 Ответить
ідуть до лісу три грибники і без лопат до схрону вони.
нормальні хлопці-грибники нічого не знайшли.
заморані зайобані до дому приперлися...
де гриби? - кажуть не сезон!
22.11.2025 07:29 Ответить
цей ******* 28 мир так пхне капітyляцією, шо пацани вже на смерек досматрюються для підписантів...
22.11.2025 07:41 Ответить
Популізм - наше всьо...🤗🤣🤣🤣
22.11.2025 09:23 Ответить
 
 