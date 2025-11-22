В Конгрессе США собирают подписи для голосования за новые санкции против РФ

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик начал сбор подписей для вынесения на голосование законопроекта об усиленных санкциях против России.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Фитцпатрик объявил об активизации усилий по принятию новых санкций против России в ответ на сообщения СМИ о том, что президент Дональд Трамп требует от Украины согласиться на "мирный план" до 27 ноября.

"Эту пропаганду, разработанную Россией, нужно отвергнуть и проигнорировать как несерьезную чепуху, которой она и является. Этот момент требует мира через силу, а не умиротворения", - написал конгрессмен.

Фитцпатрик сообщил, что группа конгрессменов уведомила руководство Палаты представителей о сборе подписей под так называемой "петицией об увольнении", "чтобы заставить провести голосование по жестким санкциям против России".

"Петиция об увольнении" позволяет поставить законопроект на голосование во внеочередном порядке, если ее подпишут 218 членов Палаты представителей США.

