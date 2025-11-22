У Конгресі США збирають підписи для голосування за нові санкції проти РФ

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпартік розпочав збір підписів для винесення на голосування законопроєкту про посилені санкції проти Росії.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Фіцпартік просуває посилення санкцій

Фіцпатрік оголосив про активізацію зусиль зі схвалення нових санкцій проти Росії у відповідь на повідомлення ЗМІ про те, що президент Дональд Трамп вимагає від України погодитись на "мирний план" до 27 листопада.

"Цю пропаганду, розроблену Росією, потрібно відкинути та проігнорувати як несерйозну нісенітницю, якою вона є. Цей момент вимагає миру через силу, а не умиротворення", - написав конгресмен.

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Фіцпартік повідомив, що група конгресменів повідомила керівництво Палати представників про збір підписів під так званою "петицією про звільнення", "щоб змусити провести голосування щодо жорстких санкцій проти Росії".

"Петиція про звільнення" дозволяє поставити законопроєкт на голосування в позачерговому порядку, якщо її підпишуть 218 членів Палати представників США.

Нагадаємо, що раніше постпред США в ООН Майк Волц оголосив, що США готові до нових санкцій і збільшення озброєнь для ЗСУ, якщо РФ не піде на припинення вогню та переговори.

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