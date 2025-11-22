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Новини Санкції США проти Росії
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У Конгресі США збирають підписи для голосування за нові санкції проти РФ

Сенат США

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпартік розпочав збір підписів для винесення на голосування законопроєкту про посилені санкції проти Росії.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Фіцпартік просуває посилення санкцій 

Фіцпатрік оголосив про активізацію зусиль зі схвалення нових санкцій проти Росії у відповідь на повідомлення ЗМІ про те, що президент Дональд Трамп вимагає від України погодитись на "мирний план" до 27 листопада.

"Цю пропаганду, розроблену Росією, потрібно відкинути та проігнорувати як несерйозну нісенітницю, якою вона є. Цей момент вимагає миру через силу, а не умиротворення", - написав конгресмен.

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Фіцпартік повідомив, що група конгресменів повідомила керівництво Палати представників про збір підписів під так званою "петицією про звільнення", "щоб змусити провести голосування щодо жорстких санкцій проти Росії".

"Петиція про звільнення" дозволяє поставити законопроєкт на голосування в позачерговому порядку, якщо її підпишуть 218 членів Палати представників США.

  • Нагадаємо, що раніше постпред США в ООН Майк Волц оголосив, що США готові до нових санкцій і збільшення озброєнь для ЗСУ, якщо РФ не піде на припинення вогню та переговори.

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Автор: 

росія (70300) санкції (13202) США (26685)
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Топ коментарі
+4
Radio France internationale

«Mирний план» від США покликаний «Поставити на паузу введення американцями санкцій.
Розсварити США та ЄС. Внести негативний дискурс всередині України (де 18% громадян готові на підписання будь-чого, що зупинить війну). Активізувати вчергове діалог Трампа і Путіна. Врятувати від конфіскації заморожені російські активи».
Зараз українські аналітики сходяться на думці, що документ недарма зʼявився саме зараз. 21 листопада мають остаточно набути чинності санкції Трампа проти російського нафтового сектору.
Росія, вочевидь, намагається відтермінувати їх, зокрема і за допомогою таких планів, які демонструють її нібито готовність до переговорів.
«Якщо Зеленський не погоджується на цей план, це непогана можливість звинуватити його у неконструктивності й під цим соусом відкласти запровадження санкцій проти Російської Федерації.
Якщо Зеленський погоджується із обговоренням цього плану, це непоганий привід відкласти санкції проти Російської Федерації під приводом початку мирного процесу і швидкого закінчення російсько-української війни».
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22.11.2025 01:26 Відповісти
+3
не звертайте уваги - в нас руде їбанько...
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22.11.2025 00:55 Відповісти
+2
Хай цей Фіцпатрік у Грема позичичить, він вже багато назбирав.
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22.11.2025 00:53 Відповісти
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Хай цей Фіцпатрік у Грема позичичить, він вже багато назбирав.
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22.11.2025 00:53 Відповісти
і як успіх - 28?
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22.11.2025 00:53 Відповісти
не звертайте уваги - в нас руде їбанько...
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22.11.2025 00:55 Відповісти
не факт, шо мага програє.. -
їбанутих шо у вас, шо у нас - хочь винось....
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22.11.2025 01:40 Відповісти
папа, а захопити чи нам Мадаскар? - тей теж розсандік...
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22.11.2025 00:58 Відповісти
Radio France internationale

«Mирний план» від США покликаний «Поставити на паузу введення американцями санкцій.
Розсварити США та ЄС. Внести негативний дискурс всередині України (де 18% громадян готові на підписання будь-чого, що зупинить війну). Активізувати вчергове діалог Трампа і Путіна. Врятувати від конфіскації заморожені російські активи».
Зараз українські аналітики сходяться на думці, що документ недарма зʼявився саме зараз. 21 листопада мають остаточно набути чинності санкції Трампа проти російського нафтового сектору.
Росія, вочевидь, намагається відтермінувати їх, зокрема і за допомогою таких планів, які демонструють її нібито готовність до переговорів.
«Якщо Зеленський не погоджується на цей план, це непогана можливість звинуватити його у неконструктивності й під цим соусом відкласти запровадження санкцій проти Російської Федерації.
Якщо Зеленський погоджується із обговоренням цього плану, це непоганий привід відкласти санкції проти Російської Федерації під приводом початку мирного процесу і швидкого закінчення російсько-української війни».
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22.11.2025 01:26 Відповісти
можете ставити жирну крапку - все зроблено.
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22.11.2025 07:02 Відповісти
Найдієвиший урок - до 27 блекаут в масквє.
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22.11.2025 06:03 Відповісти
буба вже згоден здатися - уточнює пункти з сибігою.
на вшивість перевірений - вшивий.
на раду надії точно нема, там і без перевірки весь моносброд вшивий.
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22.11.2025 07:14 Відповісти
ідуть до лісу три грибники і без лопат до схрону вони.
нормальні хлопці-грибники нічого не знайшли.
заморані зайобані до дому приперлися...
де гриби? - кажуть не сезон!
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22.11.2025 07:29 Відповісти
цей ******* 28 мир так пхне капітyляцією, шо пацани вже на смерек досматрюються для підписантів...
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22.11.2025 07:41 Відповісти
Популізм - наше всьо...🤗🤣🤣🤣
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22.11.2025 09:23 Відповісти
 
 