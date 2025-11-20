УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14062 відвідувача онлайн
Новини Санкції США проти Росії
2 694 7

Трамп доручив продовжити розробку законопроєкту щодо санкцій проти РФ

Шмигаль зустрівся із Гремом та Блюменталем

Президент США Дональд Трамп доручив лідеру республіканської більшості в Сенаті Джону Тюну продовжити роботу над двопартійним законопроєктом щодо санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він зазначив, що Трамп під час недільної гри в гольф наголосив: для досягнення мирного врегулювання між Росією та Україною важливо продовжувати військову підтримку України та переслідувати тих, хто купує дешеву російську нафту.

Грем також повідомив про заплановану телефонну розмову з членами Палати представників і Сенату та наголосив, що "дуже важливо, щоб ми не зіпсували цю справу".

"Якщо ви хочете, щоб Путін сів за стіл переговорів, не буде успішного плану на 28 або 12 пунктів, якщо Путін не вірить, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну військово і будемо боротися з тими, хто купує дешеву російську нафту", - сказав сенатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прибутки Росії від експорту нафти впали до мінімуму за 2,5 роки, – Bloomberg

Сенат США ухвалить нові санкції проти РФ, щоб підтримати Україну

Він наголосив, що Конгрес має ухвалити законопроєкт, аби мати "важелі впливу" на переговорах із російським диктатором Путіним.

Тюн зазначив, що він є серед десятків сенаторів, які вважають законопроєкт Грема "важливим інструментом для досягнення цієї мети". Водночас він додав, що просунути санкційний законопроєкт через Конгрес буде легше, якщо його розгляд розпочнеться в Палаті представників, оскільки саме вона відповідає за питання доходів і має розглядати такі ініціативи першою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції стримують постачання російської та іранської нафти до Китаю, - Bloomberg

Автор: 

санкції (13198) Трамп Дональд (8901) Грем Ліндсі (151)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рашка джерело дестабілізації, хоч вона подрібнену, хоч вона суцільна. Може краще один раз її поділити, щоб кожного разу не влаштовувати світові війни
показати весь коментар
20.11.2025 08:33 Відповісти
@ (в перекладі):
"Прочитавши новий спільний "мирний договір" США та росії, переконався, що Україна воює не лише з росією, а й із США.
Тільки з росією на полі бою, а з сьогоднішньої трампівської США, яка за росію, на політичному полі."
показати весь коментар
20.11.2025 09:10 Відповісти
Мирний план США передбачає відмову України від вступу до НАТО та повну заборону на розміщення іноземних військових на її території, - WSJ (https://www.wsj.com/world/trump-administration-pushes-new-plan-for-ending-ukraine-war-cade0ea1?utm_source=chatgpt.com)

В обмін Вашингтон очікує від москви гарантій ненападу на Україну та інші європейські країни у майбутньому
показати весь коментар
20.11.2025 09:19 Відповісти
Дід знову "злився", ганьбище для Америкм
показати весь коментар
20.11.2025 09:25 Відповісти
Пізніше заявить що пожартував.
показати весь коментар
20.11.2025 09:48 Відповісти
доручив продовжити работу щодо санкцій...пішов другий рік каденції рудої мавпи))
показати весь коментар
20.11.2025 10:02 Відповісти
Санкції також треба вводити проти господаря кацапів Китаю, але САШ залежать від китайських рідкоземів, тому не можуть це зробити.
показати весь коментар
20.11.2025 10:16 Відповісти
 
 