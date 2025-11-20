Трамп доручив продовжити розробку законопроєкту щодо санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп доручив лідеру республіканської більшості в Сенаті Джону Тюну продовжити роботу над двопартійним законопроєктом щодо санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

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Він зазначив, що Трамп під час недільної гри в гольф наголосив: для досягнення мирного врегулювання між Росією та Україною важливо продовжувати військову підтримку України та переслідувати тих, хто купує дешеву російську нафту.

Грем також повідомив про заплановану телефонну розмову з членами Палати представників і Сенату та наголосив, що "дуже важливо, щоб ми не зіпсували цю справу".

"Якщо ви хочете, щоб Путін сів за стіл переговорів, не буде успішного плану на 28 або 12 пунктів, якщо Путін не вірить, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну військово і будемо боротися з тими, хто купує дешеву російську нафту", - сказав сенатор.

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Він наголосив, що Конгрес має ухвалити законопроєкт, аби мати "важелі впливу" на переговорах із російським диктатором Путіним.

Тюн зазначив, що він є серед десятків сенаторів, які вважають законопроєкт Грема "важливим інструментом для досягнення цієї мети". Водночас він додав, що просунути санкційний законопроєкт через Конгрес буде легше, якщо його розгляд розпочнеться в Палаті представників, оскільки саме вона відповідає за питання доходів і має розглядати такі ініціативи першою.

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